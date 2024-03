Stylist của Ariana Grande đặt may váy từ nhà thiết kế Việt

Nữ ca sĩ Ariana Grande vừa đánh dấu sự trở lại sau 4 năm khi phát hành album phòng thu thứ 7 mang tên Eternal Sunshine cùng MV we can't be friends (wait for your love). Đáng chú ý, khi xuất hiện trong đoạn giới thiệu cho chương trình Saturday Night Live mới đây, cô diện chiếc váy của nhà thiết kế Việt.

Cụ thể, đây là mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông 2023 của nhà thiết kế Trần Hùng. Bộ đầm mang phom dáng quây tối giản, được làm từ chất liệu cao cấp velvet silk 100% tơ tằm. Bên cạnh đó, thiết kế mang tông hồng pastel cũng được tạo thêm điểm nhấn với chi tiết hạt cườm Nhật Miyuki đính kết để tạo thành hình hoa trà.

Hình ảnh Ariana Grande diện chiếc váy của nhà thiết kế Trần Hùng xuất hiện trong chương trình "Saturday Night Live" (Ảnh: NBC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thiết kế Trần Hùng tiết lộ: "Tôi ái mộ và yêu thích Ariana cũng như âm nhạc của cô ấy. Do đó, tôi thường theo dõi và cập nhật tin tức về Ariana trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

Khi nhận được lời đề nghị từ Mimi Cuttrell - stylist của cô - hồi cuối tháng 1, tôi cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng, đây là sự công nhận cho những sáng tạo và bước tiến mới trong hành trình khẳng định vị thế của thời trang Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới".

Theo đó, stylist của Ariana Grande đã theo dõi, quan tâm các bộ sưu tập được Trần Hùng trình làng tại London Fashion Week (Tuần lễ thời trang London, Anh). Vì cảm thấy phù hợp với nữ ca sĩ, stylist đã chủ động đặt riêng thiết kế.

Ariana Grande muốn giữ chiếc váy nguyên bản, không yêu cầu chỉnh sửa (Ảnh: NVCC).

Khi nhận được số đo của giọng ca One Last Time, Trần Hùng cho biết, anh không cảm thấy quá bất ngờ. Bởi anh đã áng chừng trước được các tỷ lệ và số đo. Ariana Grande thích thiết kế nguyên bản nên cô cũng không yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào trên váy.

Để kịp hoàn thành và gửi váy sang Mỹ đúng thời hạn, nhà thiết kế cùng đội ngũ của mình đã phải làm tăng ca.

Ariana Grande (SN 1993) là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Cô từng nhận các giải thưởng Grammy, MTV Video Music Award, AMA... Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" của tạp chí TIME.

Trần Hùng (SN 1988, Yên Bái) là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên đảm nhận vai trò thành viên của British Fashion Council (Hiệp hội Thời trang Anh). Anh được công chúng biết đến khi tham gia Project Runway Vietnam: Nhà thiết kế Thời trang Việt Nam 2015 và giành vị trí á quân 1.

Trang phục của anh từng được các ngôi sao hàng đầu lựa chọn như Nicola Coughlan, Leigh-Anne, Heart Evangelista, Vick Hope, AJ Odudu, Huỳnh Thánh Y, Mouni Roy, Tom Daley, Olly Murs, Phạm Thừa Thừa, Tống Uy Long...