Tình trạng của vũ công bị màn hình LED 600kg rơi trúng người sau một năm

Tháng 7/2022, vũ công Lý Khải Ngôn gặp tai nạn nghiêm trọng trong show diễn của nhóm nhạc Mirror. Anh bị màn hình LED nặng 600kg rơi trúng người khi đang biểu diễn. Vụ tai nạn khiến nam vũ công chấn thương nghiêm trọng, đối diện với nguy cơ tàn tật suốt đời.

Tai nạn rơi màn hình LED xảy ra với vũ công Lý Khải Ngôn và khiến anh bị thương nặng, đối mặt nguy cơ liệt cả đời (Ảnh: HK01).

Năm ngoái, anh được chẩn đoán xuất huyết não, gãy đốt sống, khả năng bị liệt từ vùng cổ trở xuống. Lý Khải Ngôn phải nhập viện điều trị và trải qua 3 ca đại phẫu thuật từ tháng 7 năm ngoái. Sau gần một năm, tình trạng của Lý Khải Ngôn có tiến triển nhưng vẫn khá chậm.

Từ khi tai nạn xảy ra, cha mẹ của Lý Khải Ngôn từ Canada về Hong Kong để tiện chăm sóc con trai. Nam vũ công hiện có thể giao tiếp đơn giản, di chuyển nhẹ nhàng khi có phương tiện hỗ trợ hoặc người giúp đỡ. Tuy nhiên, Lý Khải Ngôn chưa thể thực hiện các chức năng vận động đơn giản nếu không có người hỗ trợ.

Ngày 15/4, trên trang cá nhân, cha của Lý Khải Ngôn có bài đăng cập nhật về tình trạng hiện tại của con trai. Ông cho biết, nam vũ công hiện có thể cử động vai, cổ, ngực và bụng nhưng những cơ này cần được tăng cường bằng việc tập luyện thêm. Điều này hỗ trợ anh giữ thăng bằng khi ngồi hoặc đứng.

Bố của Lý Khải Ngôn tiết lộ, con trai của ông được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Anh phải sử dụng các loại máy hỗ trợ phục hồi các khớp, sử dụng sóng từ trường, kích thích điện, sóng não và châm cứu. Nam vũ công cần cử động chân tay để tránh tình trạng teo cơ, ngăn ngừa lở loét. Anh cũng được người nhà đưa ra ngoài sân vườn của bệnh viện để thay đổi không khí.

Lý Khải Ngôn phải nhập viện điều trị từ tháng 7 năm ngoái sau tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: HK01).

Ngoài cha mẹ của Lý Khải Ngôn, bạn gái anh - ca sĩ Tô Chỉ Tinh cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn với nam vũ công. Cô cùng bố mẹ nam vũ công chăm sóc, động viên anh suốt một năm qua. Nếu không có tai nạn sân khấu, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ. Cha mẹ của Lý Khải Ngôn rất biết ơn tình cảm và sự chân thành của nữ ca sĩ.

Dù cả bố và mẹ của Lý Khải Ngôn đều không còn trẻ nhưng họ vẫn tự tay chăm sóc con trai. Họ không thuê người hỗ trợ vì hiểu sự nhạy cảm và thay đổi tâm lý của con trai trong thời gian nằm liệt trên giường bệnh. Lý Khải Ngôn cũng rất xót xa khi chứng kiến cha mẹ đã có tuổi nhưng phải vất vả chăm sóc anh.

"Tôi mong sẽ có nhiều hơn những điều kỳ diệu đến với Khải Ngôn. Việc chữa lành các dây thần kinh diễn ra chậm nhưng vẫn đáng trông đợi", cha của Lý Khải Ngôn chia sẻ.

Lý Khải Ngôn, 28 tuổi, là vũ công nổi tiếng ở showbiz Hong Kong. Anh là vũ công chính của nhóm Mirror, biên đạo múa cho nhiều nghệ sĩ Hong Kong. Lý Khải Ngôn nổi tiếng với phong cách unisex. Anh được đánh giá là vũ công có tương lai ổn định, rộng mở trong showbiz xứ hương cảng trước khi tai nạn xảy ra. Tai nạn sân khấu không mong muốn khiến giấc mơ sân khấu của anh vĩnh viễn khép lại.

Lý Khải Ngôn và cha mẹ (Ảnh: HK01).

Liên quan tới sự cố rơi màn hình nặng 600kg trong show diễn ca nhạc của nhóm Mirror, khiến nam vũ công Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, 5 người đã bị cảnh sát Hong Kong ra lệnh bắt. Trong đó, hai giám đốc dự án và một kỹ thuật viên đã bắt đầu bị xét xử từ ngày 2/2. Họ đã nộp tiền bảo lãnh nhưng không được phép rời khỏi Hong Kong.

Nguyên nhân gây tai nạn ban đầu được xác định là do dây cáp bị đứt. Đơn vị thi công bị tố không đảm bảo công tác an toàn, tắc trách trong việc kiểm tra, kiểm duyệt địa điểm tổ chức sự kiện. Toàn bộ chi phí điều trị của Lý Khải Ngôn hiện do công ty quản lý nhóm nhạc Mirror trang trải.

Sau vụ tai nạn, hàng loạt chương trình biểu diễn tại Hong Kong phải tạm hoãn. Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ được nâng cao. Vụ việc cũng khiến sự nghiệp của nhóm nhạc Mirror ảnh hưởng. Họ dừng hoạt động từ sau tai nạn và một số thành viên của nhóm thừa nhận bị sang chấn tâm lý sau vụ việc.