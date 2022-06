"Tình cũ" của Kendall Jenner bán hơn 500.000 đĩa hát trong một tuần

Harry Styles, cựu thành viên nhóm One Direction đã gặt hái thành công lớn khi phát hành album thứ ba trong sự nghiệp mang tên Harry's House. Album mới của Harry Styles đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard 200 sau khi bán được hơn 521.500 đĩa hát tại Mỹ trong tuần đầu ra mắt.

Tính tới thời điểm này, Harry's House là album bán chạy nhất của năm 2022. Đĩa đơn trích từ album này mang tên As It Was hiện cũng nắm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong ba tuần vừa qua.

Harry Styles nổi bật tại Met Gala (Video: WMTV).

Nam ca sĩ sinh năm 1994 đã phát hành ba album nhạc gồm Harry Styles (2017), Fine Line (2019) và Harry's House (2022). Cả ba album đều giành vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ.

Với album Fine Line, Harry Styles đã lần đầu tiên được đề cử 3 giải Grammy danh giá và anh giành chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất với ca khúc Watermelon Sugar.

Harry Styles hiện đã lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới. Nam ca sĩ điển trai sẽ khởi động tour diễn tại Toronto, Canada vào ngày 15/8, sau đó anh có thêm 42 buổi diễn lớn ở Mỹ, chưa tính tới các buổi diễn khác ở Châu Mỹ và Châu Úc.

Ca sĩ Harry Styles (Ảnh: Harry Styles).

Harry Edward Styles là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Anh. Sự nghiệp âm nhạc của Harry bắt đầu vào năm 2010 khi anh tham gia cuộc thi The X Factor của Anh. Sau khi bị loại, anh được đưa trở lại và gia nhập nhóm nhạc nam One Direction. One Direction sau đó đã trở thành một trong những nhóm nhạc nam có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Sau khi theo đuổi sự nghiệp ca sĩ solo, Styles gặt hái những thành công vượt trội. Trong sự nghiệp của mình, Styles đã nhận được một số giải thưởng âm nhạc cao quý bao gồm hai giải âm nhạc Anh, một giải Grammy, một giải Ivor Novello và một giải thưởng Âm nhạc Mỹ. Ngoài âm nhạc và diễn xuất, Harry Styles còn được biết đến với gu thời trang ấn tượng. Harry Styles là nghệ sĩ nam đầu tiên chụp hình solo trên trang bìa của tạp chí Vogue.

Giàu có, tài năng và điển trai, Harry Styles từng hò hẹn với nhiều người đẹp nổi tiếng. Một trong những bạn gái "đình đám" của chàng ca sĩ là siêu mẫu Kendall Jenner. Cặp đôi có mối quan hệ lãng mạn vào năm 2013 và sau đó, khi họ chia tay, Harry thừa nhận rằng anh đã viết một vài ca khúc về bạn gái cũ của mình và coi đó là sự tri ân dành cho "tình cũ".

One Direction thu hút sự chú ý tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ (Video: Maximo TV).

Năm 2016, Kendall và Harry lại tái xuất bên nhau làm dấy lên tin đồn cặp đôi hàn gắn quan hệ. Thời điểm đó, một nguồn tin thân cận với cặp đôi chia sẻ với tạp chí People rằng: "Kendall và Harry đang khơi lại mối tình cũ. Kendall rất vui mừng và hạnh phúc về điều đó. Cô ấy vẫn luôn quan tâm đến Harry và cặp đôi đang cố gắng dành thời gian bên nhau một lần nữa. Sự xuất hiện của Kendall trong show thời trang Victoria's Secret là điều đã thu hút Harry quay trở lại với cô ấy. Tất cả bạn bè của Harry đều nói rằng Kendall trông nóng bỏng và tuyệt vời như thế nào trên sàn diễn".

Kendall và Harry hiện đã chia tay nhưng cặp đôi vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết. Khi cặp đôi xuất hiện trong cùng một sự kiện, họ dành thời gian trò chuyện vui vẻ.

Harry Styles và bạn gái cũ Kendall Jenner (Ảnh: Getty Images).

Harry Styles hiện đang thu hút sự chú ý bởi chuyện tình cảm với nữ diễn viên hơn anh 10 tuổi Olivia Wilde. Nam ca sĩ giành giải Grammy và bạn gái 38 tuổi công khai hẹn hò từ tháng 1/2021 kể từ sau khi họ làm việc cùng nhau trong bộ phim Don't Worry Darling mà Olivia làm đạo diễn còn Harry Styles là diễn viên chính.

Cặp đôi làm việc chung với nhau vào tháng 11/2020 và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Kể từ khi chính thức hẹn hò, cặp đôi đẹp của làng giải trí luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của cánh phóng viên.

Trong khi Harry Styles là "trai tân" thì Olivia Wilde - người từng được bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới - đã từng kết hôn với nhà làm phim Tao Ruspoli. Sau đó, cô hẹn hò với nam diễn viên Jason Sudeikis trong 9 năm. Jason và Olivia có với nhau hai đứa con là Otis, 7 tuổi và Daisy, 5 tuổi.

Theo tờ The Sun thì mối quan hệ giữa Harry Styles và Olivia Wilde rất nghiêm túc. The Sun đưa tin: "Mặc dù thoạt nhìn thì mối quan hệ của Harry Styles và Olivia Wilde trông giống như một câu chuyện tình cảm kiểu showbiz nhưng mối quan hệ của họ nghiêm túc hơn thế.

Theo thời gian, mọi vấn đề trong mối quan hệ của họ đều đã ổn định và giờ đến lúc thích hợp để họ tính toán những chuyện xa hơn. Đối với Harry, đây là mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nhất của anh chàng".

Cách đây ít tháng, có thông tin cho rằng Harry đang dần làm quen với các con của bạn gái. Ca sĩ trẻ đình đám nước Anh thường xuyên gặp hai đứa con nhỏ của bạn gái hơn anh 10 tuổi. Bên cạnh đó, Olivia Wilde cũng giảm bớt công việc để đi cùng bạn trai trong các chuyến lưu diễn của anh.