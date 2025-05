Tiết lộ về 3 cuốn truyện trinh thám gây sốt của Jeffery Deaver

Nếu yêu thích truyện trinh thám, hẳn độc giả không còn xa lạ với Jeffery Deaver - cây bút hàng đầu trong dòng văn học hình sự nước Mỹ. Trong sự nghiệp, ông đã cho ra đời hơn 20 tiểu thuyết, được phát hành tại hơn 150 quốc gia và dịch ra 25 ngôn ngữ khác nhau.

Ở tuổi 75, Jeffery Deaver là một trong số ít nhà văn trinh thám sở hữu loạt giải thưởng danh giá như: Steel Dagger của Hiệp hội các tác giả hình sự Anh cho tiểu thuyết phiêu lưu/ly kỳ hay nhất trong năm; giải Ellery Queen, giải British Thumping Good Read, giải Anthony… Đây đều là những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực văn học.

Các tác phẩm của ông thường xuyên góp mặt trong danh sách sách bán chạy của các tờ báo uy tín như: The New York Times, The Times (Anh), Corriere della Sera (Italy) hay The Sydney Morning Herald (Úc)...

Tác phẩm nổi bật nhất của Jeffery Deaver - Kẻ tầm xương (The bone collector) - không chỉ ghi dấu với hàng triệu độc giả mà còn được chuyển thể thành phim điện ảnh và series truyền hình ăn khách.

Không dừng lại ở đó, năm 2011, ông tiếp tục gây chú ý khi phát hành Carte Blanche, một tiểu thuyết viết về nhân vật huyền thoại James Bond. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 37 trong loạt truyện về điệp viên 007, đồng thời là tác phẩm đầu tiên đưa Bond trở lại với bối cảnh thời hiện đại sau Người đàn ông có hình xăm đỏ (The man with the red tattoo) của Raymond Benson được xuất bản vào năm 2002.

Ba cuốn truyện trinh thám nổi bật của Jeffery Deaver (Ảnh: Bách Việt).

Là một trong những cây bút trinh thám hàng đầu thế giới, Jeffery Deaver đã để lại dấu ấn sâu đậm với bộ 3 cuốn tiểu thuyết xoay quanh nhân vật Colter Shaw.

Không phải cảnh sát, cũng không phải thám tử, Colter Shaw là một thợ săn tiền thưởng - người thường xuất hiện khi các manh mối đã rơi vào ngõ cụt. Nhưng khác với những kẻ săn đuổi vì tiền, Colter truy tìm dấu vết không chỉ để cứu mạng người khác mà đôi khi là để cứu chính mình.

Trong cuốn Màn chơi tử thần, Colter Shaw lần theo vụ mất tích của một cô gái trẻ ở Thung lũng Silicon. Những gì ban đầu tưởng như một vụ án đơn giản nhanh chóng chuyển hướng thành một "trò chơi điện tử ngoài đời thật" được dàn dựng bởi một kẻ lập dị. Trò chơi này không có lượt chơi lại, chỉ có sống hoặc chết.

Kẻ tiễn biệt đưa Colter Shaw đối đầu với một giáo phái cực đoan, hoạt động khép kín và sử dụng những phương pháp tẩy não tinh vi nhằm kiểm soát hoàn toàn thành viên. Càng đi sâu vào điều tra, Colter càng bị cuốn vào một mê cung không lối thoát và đầy hiểm nguy.

Trong Bước ngoặt cuối cùng, Colter Shaw bước vào cuộc điều tra nguy hiểm nhất trong đời mình: Phơi bày một tổ chức ngầm tên là BlackBridge - thế lực từng đứng sau cái chết của cha anh và gây nên bi kịch chia cắt cả gia đình.

Với những màn đấu trí căng thẳng, tình tiết được cài cắm khéo léo và nhịp truyện luôn ở mức nghẹt thở, loạt truyện về Colter Shaw là minh chứng rõ nét cho phong cách đặc trưng của Jeffery Deaver: Sắc lạnh, chặt chẽ về logic nhưng vẫn hoàn toàn trong khuôn khổ "hợp pháp" của luật pháp và tư duy điều tra.