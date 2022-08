Thực hư thông tin cầu thủ Đoàn Văn Hậu sắp cưới bạn gái Doãn Hải My?

Trên trang cá nhân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu lần đầu tiên công khai loạt hình ảnh ngọt ngào với người đẹp Doãn Hải My.

Đại diện truyền thông của Doãn Hải My chia sẻ với PV Dân trí: "Được sự ủy nhiệm của hai bạn trẻ, tôi thay mặt xác nhận thông tin, hiện tại, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang là một cặp đôi. Mong mọi người cùng chia sẻ niềm vui với hai bạn trẻ vô cùng đáng yêu này nhé".

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai loạt hình ảnh tình tứ với người đẹp Doãn Hải My (Ảnh: Facebook Đoàn Văn Hậu).

"My là một cô gái có đôi chút hướng nội. Những thành tích mọi người nhìn thấy ở My đều là bản thân My tự nỗ lực, cố gắng. Hiện My đang là đại sứ hình ảnh Hội Sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội nên My càng ý thức trọng trách của mình", người đại diện thông tin thêm với PV Dân trí.

Dưới bài đăng của Đoàn Văn Hậu, nam cầu thủ nhận được nhiều lời chúc mừng của các đồng nghiệp và bạn bè. Cầu thủ Tiến Linh bày tỏ, sẽ rất "vinh hạnh" nếu nhận được thiệp mời cưới của Đoàn Văn Hậu.

Còn cầu thủ Hà Đức Chinh thì chia sẻ hình ảnh Đoàn Văn Hậu chở bạn gái bằng xe máy và để lại bình luận hài hước: "Bình thường xe của tôi là kẹp 3 được đấy nhưng hai bạn ngồi vào thì hết chỗ luôn nhé Đoàn Văn Hậu".

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi (Ảnh: Facebook Đoàn Văn Hậu).

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về thông tin, liệu việc công khai chuyện tình cảm ở thời điểm này có đồng nghĩa với đám cưới của cặp đôi sắp diễn ra, người đại diện cho biết: "Bạn bè, người thân, công chúng rất mong chờ, hi vọng vào đám cưới của Hậu và My nhưng hiện tại, hai bạn trẻ còn nhiều dự định cho sự nghiệp riêng của mỗi người. Hậu và My đều muốn tập trung phát triển bản thân và có những cống hiến cho xã hội trước tiên nên có lẽ đám cưới còn ở một tương lai xa".

Doãn Hải My (SN 2001) từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giải phụ Người đẹp tài năng (Ảnh: Facebook Đoàn Văn Hậu).

"Tôi đánh giá My là cô gái có chính kiến riêng, muốn gây dựng một sự nghiệp độc lập, còn Hậu cũng là cầu thủ rất nỗ lực trong công việc. Sắp tới, Doãn Hải My sẽ tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.

Tôi vừa phải từ chối ba dự án phim điện ảnh mời My vào vai chính vì cô ấy muốn tập trung cho việc học trước tiên. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy mới có thể lên kế hoạch cho những kế hoạch khác", người đại diện của Doãn Hải My nói.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (SN 1999) chơi ở vị trí hậu vệ cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó, Đoàn Văn Hậu có khoảng thời gian thi đấu ở SC Heerenveen (Hà Lan).

Doãn Hải My (SN 2001) từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải phụ Người đẹp tài năng. Dù chỉ dừng chân tại Top 10 cuộc thi nhưng cái tên Doãn Hải My được dư luận quan tâm bởi vẻ đẹp trong sáng, hút hồn người đối diện. Bên cạnh giải Người đẹp tài năng thì khán giả còn yêu mến nữ sinh Doãn Hải My với thành tích học tập "khủng".

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: Facebook Đoàn Văn Hậu).

Ngoài ra, nữ sinh viên trường Luật còn gây chú ý khi đêm chung kết Hoa hậu có mặt của cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu đến ủng hộ và tặng hoa.

Trước đó, dù cả hai không trả lời chính thức báo giới về mối quan hệ tình cảm nhưng khán giả luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi đẹp của làng giải trí.