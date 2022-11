Thí sinh hoa hậu Mexico bị điện giật khi đang biểu diễn

Cụ thể, thí sinh Andrea Víctor - người đầu tiên xuất hiện trong phần trình diễn trang phục dân tộc đã gặp sự cố trên sân khấu. Khi trình diễn đến cuối sân khấu, nơi đặt chiếc micro, cô cầm lấy nó bằng tay phải và lập tức lăn xuống sàn vì bị điện giật mạnh.

Người đẹp đã cố buông micro ra nhưng không thể. Nhân viên chương trình phải nhanh chóng tiến đến giúp Andrea thoát khỏi tai nạn nguy hiểm. "Cô ấy đang bị điện giật, cô ấy đang bị điện giật trên sóng trực tiếp", người dẫn chương trình hốt hoảng nói.

Thí sinh Andrea Víctor gặp sự cố giật điện trên sân khấu biểu diễn (Ảnh: TikTok everdeen0695).

Ngay sau đó, Andrea được đưa vào trong chăm sóc và cô đã trở lại sân khấu để tham gia tiếp phần thi thuyết trình. Kết thúc cuộc thi, Andrea giành ngôi vị Á hậu 2 và thắng giải Người đẹp thân thiện. Danh hiệu cao quý nhất thuộc về người đẹp Mariana Orozco, đại diện của thành phố Sahuayo.

Được biết, Andrea bị bỏng nhẹ ở tay phải sau sự cố đáng tiếc. Nguyên nhân của sự cố là do công ty tổ chức sự kiện cẩu thả trong công tác kiểm tra sân khấu, không đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Ngay lập tức đoạn video ghi lại cảnh người đẹp Andrea bị giật điện được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận. Nhiều khán giả chỉ trích công tác tổ chức của sự kiện.

Trước phản ứng của dư luận, ban tổ chức gửi lời xin lỗi và hứa sẽ khắc phục ở các mùa sau. "Cảm ơn tất cả, chúng tôi đã có cuộc thi thành công. Đây là sân chơi công nhận những phẩm chất của mọi phụ nữ như trí thông minh, tài năng và sắc đẹp", đại diện ban tổ chức chia sẻ sau sự cố.

Trên tài khoản cá nhân, người đẹp Andrea cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người sau sự cố. Cô viết: "Sau khi tiến hành một số xét nghiệm, tôi đã thấy ổn. Xin cảm ơn Chúa vì tai nạn chỉ dừng lại ở vết bỏng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hết mình và dành cho tôi nhiều tình cảm đáng quý".

Người đẹp Andrea Víctor tiết lộ cô bị bỏng nhẹ sau vụ giật điện (Ảnh: News).

Những sự cố sân khấu ngày càng phổ biến tại các sự kiện. Phần lớn nguyên nhân là do công tác tổ chức thiếu cẩn trọng, không đảm bảo an toàn. Hồi tháng 7 vừa rồi, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với nam vũ công Lý Khải Ngôn trong show diễn của nhóm nhạc Mirror tại Hong Kong.

Một màn hình LED nặng 600kg rơi thẳng xuống sân khấu và khiến hai người bị thương, trong đó Lý Khải Ngôn bị thương rất nặng. Anh được chẩn đoán bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ, liệt tứ chi.

Lý Khải Ngôn trải qua 3 ca đại phẫu để điều trị các chấn thương và nằm viện gần 4 tháng qua. Hiện, anh đã có thể rời khỏi giường bệnh, giao tiếp đơn giản và đang trải qua quá trình vật lý trị liệu.

5 người liên quan tới vụ tai nạn, trong đó phần lớn là những người liên quan tới công tác tổ chức, kiểm tra sân khấu đã bị bắt giữ để điều tra. Cơ quan điều kết luận ban đầu, tai nạn sân khấu xảy ra do đứt dây cáp và nguyên nhân là do không được kiểm tra cẩn thận, không đạt tiêu chuẩn an toàn.