Theo chân dàn "báo thủ" giải cứu chính mình và thế giới trong các phim K+

Bên cạnh những phim gia đình, tình nhân, K+ mở rộng thực đơn giải trí bằng nhiều tựa phim xoay quanh những nhân vật tuổi teen với nhiều thể loại: tâm lý giật gân, giả tưởng, phiêu lưu…

"Đàn báo" vừa đáng sợ vừa đáng thương trong "Màn đêm kinh hoàng" (Night Has Come): Đoàn kết hay là chết?

Vừa đặt chân đến điểm dừng cách biệt thành phố, nhóm học sinh trường Yoo Il đột nhiên bị cài đặt trò chơi ma sói trong điện thoại, với vòng bình chọn đối tượng đáng để giết. Mới đầu, ai cũng hồ hởi tham gia vì nghĩ đơn giản là trò tiêu khiển. Song, cái chết đột ngột lúc nửa đêm của người được họ chọn khiến tất cả bàng hoàng. Đi nghỉ để chữa lành nhưng rốt cuộc lành ít dữ nhiều, nhóm học sinh bước vào chuỗi ngày đấu tố, mắc kẹt trong cái bẫy sinh tử.

Đêm đến, các học sinh rơi vào trạng thái bất tỉnh trừ ma sói (Ảnh: K+).

12 tập phim Hàn phủ ngập tính bạo lực trực diện, vén màn những bất ổn về tâm lý, nhem nhuốc trong đạo đức con người. Giữa hiểm nguy rình rập, từng học sinh khó lòng lấp liếm những toan tính, ngay cả "hot boy" lớp trưởng Kim Jun Hee (Kim Woo Seok) cũng đôi lần "lỗi miệng" để lộ những bất nhất. Kim So Mi (Jung So Ri) cũng sớm để lộ bản chất nham hiểm, hay Oh Jung Won (Choi Ye Bin) lạnh lùng dường như cũng đang che giấu một biển bí mật.

Qua mỗi tập, cuộc chơi sinh tồn lại thêm người "đăng xuất", trong khi "sói đầu đàn" vẫn lẩn khuất trong bóng đêm. Rốt cuộc ai mới là kẻ đứng đầu trò chơi thương vong này?

"Robot đại chiến: Bumblebee" (Bumblebee) - Khi hai "báo thủ" khác nhau về chủng tộc nhưng chung hệ tư tưởng

Là ngoại truyện trong loạt bom tấn Transformers, phim đặt bối cảnh năm 1987, chiến tranh nổ ra tại hành tinh của robot xe hơi, robot B-127 nhận lệnh của thủ lĩnh Optimus Prime tới trái đất xây dựng căn cứ mới cho các đồng đội. Tại đây, B-127 bị kẻ thù robot và loài người cùng tấn công, dẫn đến mất trí nhớ và giọng nói. Núp bóng trong chiếc xe hơi màu vàng, B-127 may mắn được cô bé Charlie (Hailee Steinfeld) "chiêu nạp", đặt tên Bumblebee, tạo nên bộ đôi "báo thủ".

Cặp đôi chiếm trọn trái tim người xem (Ảnh: K+).

Bumblebee và Charlie vừa là hình ảnh phản chiếu, vừa như hai mảnh ghép bù trừ cho nhau. Hai sinh vật khác biệt giống loài, có rào cản ngôn ngữ lại tìm thấy điểm chạm ở nỗi đơn độc trên hành trình trưởng thành. Trong hình thù mới, B-127 bỗng hóa thành "em bé" robot xe hơi, đập phá, chạy trốn, nhún nhảy ngây ngô.

Cùng đồng trang lứa đang "tuổi ăn tuổi lớn", Charlie và Bumblebee chẳng tránh được những vụng dại vô tri. Nhưng bằng tinh thần chính nghĩa và yêu chuộng hòa bình, đôi bạn vai kề vai đập tan âm mưu của phe phản diện và nỗi buồn khi ly biệt giữa hai người làm nên nhiều khoảnh khắc xúc động.

"Người nhện: trở về nhà" (Spider-Man: Homecoming) - Khi "chàng báo" trưởng thành từ những lần gây họa

Phim mở màn cho series riêng về siêu anh hùng "Người nhện" do Tom Holland thủ vai chính, trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Sau nội chiến Civil War, Peter Parker trở về làm cậu học sinh nhút nhát, hay bị bạn bè "dìm hàng" ở trường. Thế nhưng, máu anh hùng vẫn sục sôi trong cậu thiếu niên tuổi 15. Đêm đến, Peter giấu mình trong bộ giáp người nhện được người sắt Tony Stark (Robert Downey Jr.) tặng, âm thầm làm người hùng bảo vệ New York.

Người nhện thiếu niên Peter Parker (Ảnh: K+).

Xử đẹp vài ba phi vụ đơn giản, Peter như được "bơm máu" cho tinh thần thiện chiến. Nhưng thân là tiền bối, Tony Stark vừa huấn luyện Peter vừa kiểm soát cậu không được làm liều. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi Peter phát hiện một đường dây buôn bán vũ khí công nghệ cao. Bất chấp sự phản đối của Tony, cậu tự ý theo đuổi vụ việc.

Peter Parker khát khao chinh phục và chứng minh bản thân. Có điều, cậu luôn hành xử quá nóng vội, kỹ năng chiến đấu chưa chín muồi. Không chỉ đẩy mình vào "biển lửa" mà còn gây họa cho dàn siêu anh hùng, người nhện đáng trách không ít mà đáng thương nhiều hơn.

Thế nhưng, trải qua vô vàn biến cố, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và lòng chính nghĩa của Peter vẫn vẹn nguyên. Đó là điểm sáng của "báo con" nhà Avengers, cho cậu dũng khí sửa lỗi và chứng minh mình đủ tư cách bước vào hàng ngũ kế cận của các siêu anh hùng.

