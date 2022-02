Thất sủng tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng sang Hàn Quốc đóng phim

Ngày 21/2, tờ The Fact của Hàn Quốc đưa tin Phạm Băng Băng đang tham gia bộ phim truyền hình thuộc đề tài pháp luật, điều tra phá án mang tên Insider của đài jTBC với vai trò khách mời. Vai diễn cũng như thời lượng xuất hiện của Phạm Băng Băng đều được giữ kín.

Đội ngũ làm phim Insider đã xác nhận thông tin trên: "Đúng là cô ấy ở Hàn Quốc và hợp tác với chúng tôi. Tuy nhiên, đây không phải là bộ phim có vốn Trung Quốc. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ sự xuất hiện của cô ấy".

Thất sủng tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng chuyển hướng đóng phim tại Hàn Quốc (Ảnh: Sina).

Một người làm việc trong ngành phát thanh truyền hình xứ kim chi chia sẻ thêm: "Phạm Băng Băng đã bay đến Hàn Quốc vào đầu năm nay và đóng vai khách mời trong Insider". Hiện, ê kíp đã hoàn thành xong phần lớn cảnh quay và phim dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm nay sau khi thực hiện xong phần hậu kỳ.

Insider là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Kang Ha Neul và Lee Yoo Young. Phim kể về một thực tập sinh tư pháp có tên Kim Yo Han (Kang Ha Neul đóng) đang bí mật điều tra một vụ án cũ. Sau đó, anh đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Sự góp mặt của "nữ hoàng thảm đỏ" Trung Quốc trong một dự án của Hàn Quốc sau gần bốn năm không được mời đóng phim do ảnh hưởng của lệnh "cấm vận" với nghệ sĩ vi phạm chính sách nộp thuế, đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Bốn năm qua, sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng bị đóng băng do bê bối trốn thuế (Ảnh: Sina).

Một số khán giả Hàn Quốc ủng hộ, hào hứng chờ đợi sự góp mặt của nữ diễn viên xinh đẹp Hoa ngữ tham gia dự án truyền hình trong khi một số khán giả phản đối việc để một ngôi sao vướng bê bối của Trung Quốc tham gia bộ phim.

Từ năm 2018, Phạm Băng Băng bị phát hiện trốn thuế, xử phạt gần 130 triệu USD. Cô không còn được các nhà sản xuất, đạo diễn mời tham gia các dự án nào vì bê bối đời tư. Các bộ phim đã thực hiện trước đó của Phạm Băng Băng cũng phải điều chỉnh để có thể lên sóng hoặc không thể phát sóng. Phim dài tập cổ trang Ba Thanh truyện bị cấm sóng, hai phim điện ảnh Trung Quốc Kẻ sát nhân và Điện thoại di động 2 chưa được phát hành.

Phạm Băng Băng vẫn cố "vẫy vùng" để vực dậy sự nghiệp sau bê bối trốn thuế và ảnh hưởng của lệnh cấm (Ảnh: Sina).

Truyền thông Trung Quốc nhận định, sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tại Trung Quốc hiện khá vô vọng vì chính quyền nước này ngày càng siết chặt quản lý hoạt động với các nghệ sĩ dính bê bối đời tư, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu tới xã hội. Ngôi sao nổi tiếng chỉ có thể duy trì mức độ ảnh hưởng qua các sự kiện nhỏ, bộ ảnh thời trang hay tương tác với fan trên mạng xã hội.

Insider là dự án đánh dấu sự trở lại của Phạm Băng Băng với màn ảnh sau 4 năm. Hai bộ phim Phạm Băng Băng đã quay trước đó là The 355 và The King's Daughter đều gặp khó khăn trong việc ra mắt. Bộ phim The King's Daughter bấm máy từ năm 2014 đến đầu năm nay mới ra rạp.

Đầu năm 2022, The 355 ra mắt khán giả sau gần hai năm trì hoãn vì dịch bệnh nhưng lại không thành công về doanh thu. Phim được xem là một sự thất bại, không thể giúp nữ diễn viên cứu vớt sự nghiệp diễn xuất ảm đạm dù quy tụ dàn diễn viên đình đám Hollywood như Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger... và được quảng cáo rầm rộ.