Thanh Thúy và Đức Thịnh làm điều đặc biệt dịp kỷ niệm 18 năm cưới

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Thịnh lựa chọn đánh dấu cột mốc đặc biệt bằng chuỗi giao lưu với sinh viên các trường đại học, thay vì tổ chức những hoạt động phô trương. Cặp đôi mong muốn chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp, hành trình làm điện ảnh cũng như những trải nghiệm phía sau ánh đèn sân khấu với các bạn trẻ yêu nghệ thuật.

Thông qua những câu chuyện về thành công, thất bại và áp lực phía sau ánh đèn sân khấu, họ mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật bằng sự nghiêm túc và lòng kiên trì.

Thanh Thúy - Đức Thịnh kỷ niệm 18 năm ngày cưới theo cách đặc biệt, đó là dành thời gian truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 2 thập kỷ đồng hành, Thanh Thúy và Đức Thịnh được xem là một trong những cặp đôi tiêu biểu của điện ảnh Việt khi cùng xây dựng gia đình và phát triển sự nghiệp. Trong nhiều dự án điện ảnh, Thanh Thúy đảm nhận vai trò nhà sản xuất, còn Đức Thịnh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn. Sự đồng hành và thấu hiểu giúp cả hai duy trì hành trình làm nghề bền bỉ qua nhiều giai đoạn thăng trầm.

Thanh Thúy sinh năm 1982, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 20 tuổi. Trước khi nổi tiếng với diễn xuất, cô từng là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại hay Blouse trắng.

Những năm gần đây, Thanh Thúy chuyển hướng mạnh sang vai trò sản xuất phim điện ảnh với các dự án như Taxi, em tên gì?, Trạng Quỳnh, Siêu sao siêu ngố và gần đây là Trùm sò. Sau thời gian giảm khoảng 80% công việc để tập trung chăm sóc con trai, cô trở lại diễn xuất với các dự án như Tiểu tam không có lỗi? và Hoa vương.

Cặp nghệ sĩ tham gia giao lưu, chia sẻ với sinh viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, Đức Thịnh cũng tái xuất điện ảnh với dự án Trùm sò sau 6 năm vắng bóng. Nam đạo diễn cho biết, quãng thời gian này không chỉ là khoảng nghỉ nghề nghiệp mà còn là giai đoạn anh đối diện với những khủng hoảng cá nhân, từ đó lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để tìm lại sự cân bằng.

Đồng hành cùng Đức Thịnh trong giai đoạn nhiều biến động của cuộc sống, Thanh Thúy luôn động viên chồng. Chính sự sẻ chia đó giúp cả hai duy trì được sự gắn bó trong hôn nhân lẫn công việc suốt 18 năm qua.

Ngoài sự nghiệp, cặp nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm bởi cuộc sống gia đình kín tiếng. Con trai lớn của họ - bé Cà Phê, năm nay 17 tuổi - được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Theo nữ diễn viên, con trai có tình yêu với nghệ thuật nhưng thiên về các công việc phía sau sân khấu như chơi piano, viết kịch bản hay tìm hiểu về đạo diễn. Ở tuổi trưởng thành của con, Thanh Thúy và Đức Thịnh lựa chọn lắng nghe, định hướng thay vì áp đặt để con phát triển tự nhiên theo mong muốn riêng.