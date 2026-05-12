Nhan sắc mặn mà của diễn viên Thanh Thúy ở tuổi 44

Tối 11/5, tại buổi ra mắt phim Một thời ta đã yêu, diễn viên Thanh Thúy trở thành tâm điểm trên thảm đỏ nhờ vẻ ngoài sang trọng, đằm thắm.

Nữ diễn viên diện đầm đen ôm dáng với thiết kế lệch vai, tôn vóc dáng thanh thoát cùng thần thái quý phái. Không cần sử dụng nhiều phụ kiện cầu kỳ, Thanh Thúy vẫn nổi bật với gương mặt rạng rỡ và phong thái tự tin.

Diễn viên Thanh Thúy thu hút truyền thông khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim "Một thời ta đã yêu" tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen từ khách mời và khán giả. Nhiều người nhận xét Thanh Thúy sở hữu nhan sắc “bất chấp thời gian”, giữ được vẻ mặn mà, sâu sắc cùng khí chất riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Được biết, Thanh Thúy có mặt để chúc mừng phim mới của người mẫu - diễn viên Quỳnh Thy cùng ê-kíp thực hiện. Giữa dàn khách mời nổi bật của đêm ra mắt phim, Thanh Thúy vẫn ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp thanh lịch cùng thần thái điện ảnh cuốn hút. Nhiều khán giả cho rằng sức hút của nữ diễn viên vẫn bền bỉ sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Thanh Thúy sinh năm 1982, bước chân vào làng giải trí từ năm 20 tuổi. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng đắt show làm người mẫu ảnh.

Nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như: Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại, Blouse trắng...

Ngoài diễn xuất, những năm gần đây Thanh Thúy còn ghi dấu ấn ở vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh. Cô đứng sau thành công của nhiều tác phẩm như: Taxi, em tên gì?, Trạng Quỳnh, Siêu sao siêu ngố và mới đây là Trùm sò.

Thanh Thúy - Đức Thịnh yêu nhau từ năm 2005, 3 năm sau cặp đôi chính thức về chung một nhà. Sau 16 năm kết hôn, cặp đôi vẫn giữ được hạnh phúc bền chặt, luôn thấu hiểu, động viên cho công việc của đối phương.

Sau 6 năm vắng bóng, giảm thiểu 80% công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, Thanh Thúy trở lại với các dự án: Tiểu tam không có lỗi, Hoa vương... và hiện tại là Trùm sò.

Thanh Thúy đọ sắc với ca sĩ Văn Mai Hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, Thanh Thúy cho biết, dù nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh, chị vẫn cảm thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của mình.

Chị tâm sự rằng, khi không còn bị cuốn vào guồng quay công việc, có thể dành trọn thời gian để ở bên và đồng hành cùng các con. Với chị, con cái mới là “tài sản” lớn nhất, không phải tiền bạc hay danh tiếng. Và việc nuôi dạy con cũng là một sự đầu tư nghiêm túc, đã đầu tư thì phải dành thời gian, sự quan tâm và cả sự hiện diện đúng nghĩa.

“Trước đây, dù ở cạnh con, tôi vẫn bị công việc kéo đi. Sau này, tôi học cách ở bên con trọn vẹn hơn, có khi chỉ 10-15 phút, nhưng là 10-15 phút thật sự dành cho con, không điện thoại, không xao nhãng. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con lại cần một cách đồng hành khác nhau. Và chính hành trình đó khiến tôi thấy những năm vừa qua không phải là khoảng lặng, mà là quãng thời gian rất trọn vẹn”, Thanh Thúy thổ lộ.

Cà Phê - con trai lớn của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh năm nay 17 tuổi - nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Nói về điều này, Thanh Thúy cho rằng, điều đáng mừng nhất không phải là ngoại hình, mà là cách con trưởng thành. Cà Phê mang nhiều nét của cả ba lẫn mẹ, nhưng điều khiến tôi yên tâm là sự khiêm tốn. Trước những lời khen, con thường bẽn lẽn, không tự mãn và luôn giữ sự tôn trọng với mọi người.

Nữ diễn viên bộc bạch: “Con có tình yêu với nghệ thuật, nhưng theo một cách rất riêng. Thay vì xuất hiện trước đám đông, con thiên về những công việc phía sau như chơi piano, viết kịch bản, tìm hiểu về đạo diễn…

Ở tuổi này, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là học cách lắng nghe con. Nhiều khi vợ chồng tôi phải ngồi xuống để nghe con chia sẻ, hỏi ý kiến con, thay vì áp đặt. Mình chỉ định hướng những điều cần thiết, còn lại tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con”.