Thanh Hằng khoe nhan sắc trẻ trung đón sinh nhật 39

Mới đây, siêu mẫu vừa đón chào sinh nhật lần thứ 39 với nhan sắc trẻ trung. Nhiều người băn khoăn, đâu là "vũ khí bí mật" của nữ siêu mẫu đình đám này? Liệu cô đã phải bỏ ra bao nhiêu chi phí cho công cuộc làm đẹp này?

Siêu mẫu Thanh Hằng và Bác sĩ Tô Lan Phương.

Bí quyết sở hữu làn da trẻ đẹp, ít tốn kém của Siêu mẫu Thanh Hằng

Đã nhiều năm trôi qua, tên tuổi của siêu mẫu Thanh Hằng dường như vẫn chưa bao giờ "hạ nhiệt". Ở tuổi 39, cô vẫn chinh chiến trên mọi sàn catwalk, là gương mặt thương hiệu của loạt nhãn hàng nổi tiếng.

Đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Thanh Hằng càng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mình với vẻ đẹp "không tuổi". Nhiều người nghĩ rằng có lẽ cô đã tốn đến hàng tỷ đồng cho công cuộc làm đẹp. Thực tế, bí quyết sở hữu làn da hoàn hảo của siêu mẫu tài năng không hề quá tốn kém lại mang đến hiệu quảbất ngờ. Đó chính là phương pháp BluemoonPro của Lux Beauty Center.

Siêu mẫu Thanh Hằng thực hiện liệu trình BluemoonPro.

Công nghệ độc quyền đến từ Lux Beauty Center không xâm lấn, được tiến hành dựa trên quy tắc làm đẹp tự nhiên, an toàn, hiệu quả dài lâu. Bluemoon Pro giúp xử lý các khuyết điểm trên da như đốm nâu, tàn nhang, sạm, điều trị giãn mạch máu và mụn… Đồng thời giúp định hình khuôn mặt V-Sharp, tạo đường viền hàm săn chắc phần da dưới cằm và không bị chảy xệ.

Siêu mẫu Thanh Hằng tại Lux Beauty Center.

So với việc sử dụng các loại mỹ phẩm đắt đỏ hay phẫu thuật thẩm mỹ tốn kém hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, phương pháp chăm sóc da tại Lux Beauty Center lại có giá thành phù hợp và ưu đãi. Là một người cầu toàn, siêu mẫu Thanh Hằng luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn phương pháp làm đẹp. Sự tin tưởng của cô suốt nhiều năm qua với Lux Beauty Center chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và sự uy tín của phương pháp làm đẹp này.

Bác sĩ Tô Lan Phương - Bác sĩ da liễu tài ba với cách thức làm đẹp ít tốn kém, hiệu quả cao

Đứng sau vẻ đẹp không tì vết của Siêu mẫu Thanh Hằng, chắc chắn không thể không kể đến vị bác sĩ tài ba Tô Lan Phương. Nữ bác sĩ chính là người sáng lập ra Viện thẩm mỹ Lux Beauty Center cũng như phương pháp trẻ hóa da kỳ diệu. Với kinh nghiệm hơn 11 năm làm việc trong ngành Da liễu thẩm mỹ nội khoa, bác sĩ Tô Lan Phương đã đạt được những thành công trong suốt những năm qua.

Bác sĩ Tô Lan Phương khám da cho siêu mẫu Thanh Hằng

Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ, làm đẹp là quá trình chăm sóc cả bên trong lẫn bên ngoài, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả bền vững. Những tâm niệm về việc làm đẹp tự nhiên và an toàn cho phái đẹp đã thôi thúc cô xây dựng Lux Beauty Center. Lux Beauty Center không chỉ nổi bật với các phương pháp trẻ hóa hiện đại mà còn đề cao sự an toàn, việc chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, BluemoonPro chính là phương pháp làm đẹp nổi bật, cũng là phương pháp được siêu mẫu Thanh Hằng yêu thích và nghiện nhất. Đây cũng chính là lý do cô cùng Lux Beauty Center luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo phái đẹp.

Hiện nay, bác sĩ Tô Lan Phương cùng Lux Beauty Center vẫn đang nỗ lực giúp chị em gìn giữ vẻ đẹp bền vững. Nếu bạn ngưỡng mộ sự trẻ trung của siêu mẫu Thanh Hằng, BluemoonPro chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để làm đẹp toàn diện trước khi bước sang tuổi bắt đầu lão hóa. Không cần phải chi tiền tỷ nhưng da vẫn đẹp như thuở đôi mươi, ngại gì không thử?

