Thái Hòa, Quang Tuấn và dàn diễn viên "Địa đạo" ra sao sau một năm?

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là một bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025. Phim trở thành một trong những "bom tấn" của điện ảnh Việt với doanh thu 172 tỷ đồng.

Sau 1 năm ra mắt, dàn diễn viên của bộ phim gồm các gương mặt kỳ cựu như Thái Hòa, Quang Tuấn, hay những nhân tố trẻ như Hồ Thu Anh, Lamoon có những bước phát triển đáng chú ý trên con đường nghệ thuật.

Thái Hòa liên tục có tác phẩm nổi bật

Trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thái Hòa đảm nhận vai Bảy Theo - đội trưởng du kích, người chỉ huy gan dạ, nghiêm khắc nhưng cũng có những khoảnh khắc đời thường, gần gũi. Nhân vật giữ vai trò trung tâm, là điểm tựa tinh thần của lực lượng chiến đấu trong hệ thống địa đạo Củ Chi.

Thái Hòa (SN 1974) ghi dấu ấn với loạt phim điện ảnh ăn khách như Để Mai tính, Tèo Em, Long ruồi, Tiệc trăng máu... Anh được xem là một trong những diễn viên có khả năng dung hòa giữa yếu tố giải trí và chiều sâu tâm lý, góp mặt trong nhiều nhiều tác phẩm có doanh thu cao.

Trong một năm sau khi ra mắt Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thái Hòa duy trì tần suất hoạt động dày đặc khi tham gia nhiều dự án điện ảnh (Tử chiến trên không, Anh Hùng), truyền hình (Cuộc chiến hạ lưu). Các vai diễn của anh có chiều sâu tâm lý, đa dạng sắc thái. Thời điểm hiện tại, Thái Hòa được công chúng đánh giá như một "bảo chứng phòng vé" phim điện ảnh.

Quang Tuấn biến hóa đa dạng, nhiều phim doanh thu cao

Trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Quang Tuấn đảm nhận vai Tư Đạp - một du kích có đời sống nội tâm phức tạp. Đây là nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện cả sự kiên cường trong chiến đấu lẫn những giằng co cảm xúc cá nhân. Nam diễn viên đã giảm 14-15kg để phù hợp với tạo hình chiến sĩ địa đạo.

Quang Tuấn (SN 1985) được đánh giá là một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Việt. Sau Địa đạo, Quang Tuấn tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Năm 2025, anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh có doanh thu cao như Quỷ nhập tràng, Truy tìm long diên hương, Thiên đường máu, bên cạnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Với chuỗi dự án liên tiếp, Quang Tuấn khẳng định năng lực diễn xuất đa dạng khi linh hoạt giữa nhiều thể loại, từ kinh dị, tâm lý đến hành động.

Hồ Thu Anh trầm lắng

Hồ Thu Anh đảm nhận vai Ba Hương - nữ du kích kiên cường trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Vai diễn được xem là bước tiến rõ rệt của cô ở lĩnh vực diễn xuất khi thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong bối cảnh chiến tranh.

Trước đó, cô được biết đến trong vai trò người mẫu, từng tham gia nhiều hoạt động thời trang và gây chú ý khi xuất hiện trong MV Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP. Sau chương trình The Face Vietnam, Hồ Thu Anh trở thành gương mặt quen thuộc trong giới thời trang nhờ phong cách cá tính, cuốn hút.

Sau một năm kể từ khi phim Địa đạo ra mắt, Hồ Thu Anh quay trở lại hoạt động ở mảng thời trang, tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu.

Lamoon nổi bật ở mảng âm nhạc sau vai diễn đầu tay

Lamoon (tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, SN 2003) là gương mặt trẻ gây chú ý khi tham gia Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Trong phim, cô vào vai Út Khờ - nữ du kích trẻ với tính cách hồn nhiên, trong sáng. Dù không có nhiều đất diễn, nhân vật Út Khờ vẫn tạo được dấu ấn nhờ màu sắc riêng và giúp Lamoon trở thành gương mặt được khán giả quan tâm sau khi phim công chiếu.

Trước khi lấn sân điện ảnh, Lamoon được biết đến qua chương trình Vietnam Idol 2023, nơi cô lọt vào top 6 và nhận được sự chú ý nhờ phong cách âm nhạc trẻ trung. Sau dự án điện ảnh đầu tay, cô tiếp tục hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời tham gia các chương trình giải trí.

Một năm vừa qua, Lamoon hoạt động tích cực trong mảng âm nhạc, xây dựng hình ảnh nữ ca sĩ năng động, trẻ trung và tự tin.

Ảnh: Nhà sản xuất phim, Facebook nhân vật