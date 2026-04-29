Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại phim chiến tranh, làm về đề tài vượt ngục

Ngày 29/4, dự án điện ảnh Cận kề cái chết được nhà sản xuất công bố, thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với dòng phim chiến tranh - lịch sử, thể loại từng tạo dấu ấn của ông trong điện ảnh Việt Nam đương đại.

Phim "Cận kề cái chết" công bố áp phích đầu tiên (Ảnh: Galaxy).

Cận kề cái chết lấy bối cảnh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ năm 1968-1969, khi cuộc chiến bước vào giai đoạn ác liệt. Tác phẩm xoay quanh Hưng, một tù nhân đặc biệt bị giam tại Trại giam Phú Quốc. Anh xuất thân sinh viên ngoại ngữ tiếng Anh được tuyển chọn vào Tổng cục II (Tổng cục tình báo), là đặc vụ thuộc đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam.

Nắm giữ bí mật về một khoản tiền lớn cần chuyển cho cách mạng, đồng thời là người duy nhất biết nơi cất giấu số tiền, Hưng buộc phải lên kế hoạch vượt ngục. Sứ mệnh của anh càng trở nên bất khả thi khi phải vượt qua sự canh gác cẩn mật của nhà tù, sự nghi kỵ của đồng đội và âm mưu của một đặc vụ đối phương cực kỳ nham hiểm.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại với đề tài chiến tranh - lịch sử sau thành công của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (Ảnh: Cẩm Tiên).

Theo nhà sản xuất, Cận kề cái chết không chỉ là phim về hành trình trốn trại, mà còn khắc họa cuộc đấu tranh sinh tồn khi ranh giới giữa sống và chết bị thu hẹp.

Sau thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh khi đặt nhân vật vào hoàn cảnh căng thẳng tột độ, nơi nội tâm và bản năng sinh tồn liên tục giằng co.

Với dự án mới, đạo diễn hướng tới việc tái hiện những góc khuất ít được kể về nội tâm người chiến sĩ cách mạng, khai thác niềm tin và ý chí con người trong nghịch cảnh.

Phim đang lên kế hoạch tuyển chọn diễn viên và sẽ bấm máy vào tháng 7 năm nay. Nhà sản xuất cho biết, nhân vật Hưng yêu cầu diễn viên có ngoại hình phù hợp 23-28 tuổi, chất giọng miền Trung, thể hiện sự điềm tĩnh, mưu trí, bản lĩnh nhưng vẫn giữ nét chân thành, giàu tình cảm.

Một số vai khác yêu cầu diễn viên nam đa dạng độ tuổi, có khả năng diễn nội tâm và hành động, hợp bối cảnh chiến tranh. Nhân vật nữ chính của phim là Kim, khoảng 20-30 tuổi, là y tá tại khu trại. Vai này yêu cầu ngoại hình đẹp, mộc mạc, tính cách thông minh, giỏi quan sát và cũng giàu lòng trắc ẩn.

Cận kề cái chết dự kiến ra rạp Tết 2027.