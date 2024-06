Taylor Swift gây sốc vì mang bạn trai lên sân khấu biểu diễn

Tối chủ nhật vừa qua, sự xuất hiện bất ngờ của Travis Kelce trên sân khấu của sân vận động Wembley đã tạo nên sự phấn khích rất lớn cho fan. Kelce xuất hiện khi Swift thể hiện ca khúc I Can Do It With a Broken Heart.

Sự xuất hiện của Kelce trên sân khấu trong vai trò vũ công khiến các fan vỡ òa. Anh có màn tương tác ngắn với Swift, chẳng hạn, Kelce bế Swift đặt lên một chiếc ghế trên sân khấu, giúp cô dặm lại phấn. Anh cũng thực hiện một số động tác vũ đạo.

Taylor Swift và Travis Kelce cùng xuất hiện trên sân khấu của tour "Eras" mới đây (Ảnh: People).

Travis Kelce (ngoài cùng bên phải) cùng một số vũ công tương tác phụ họa trong tiết mục của Swift (Ảnh: People).

Kể từ khi Swift và Kelce gắn bó, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên sân khấu biểu diễn của Swift. Trước đó, Kelce đã thường xuyên có mặt trong các buổi biểu diễn của Swift để cổ vũ cô. Ngược lại, Swift cũng thường có mặt trong những trận đấu quan trọng của Kelce để cổ vũ anh.

Sự xuất hiện của Kelce trên sân khấu mới đây diễn ra ở thời điểm hai ngày sau khi Kelce và Swift có bức ảnh chụp chung đầu tiên đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Swift. Kelce đã xuất hiện trong hậu trường đêm diễn đầu tiên của Swift ở London, cùng cô chụp ảnh lưu niệm với hoàng tử Anh William và hai con của hoàng tử.

Từ tháng 9/2023, Swift đã bắt đầu xuất hiện trong những trận đấu mà Kelce tham gia thi đấu. Họ đã làm quen với nhau từ một tháng trước đó, nhưng giữ kín mọi chuyện. Khi đôi bên cảm thấy đã khá ăn ý, họ mới bắt đầu công khai việc đang tìm hiểu nhau.

Swift và Kelce chụp hình lưu niệm với hoàng tử Anh William và hai con của hoàng tử (Ảnh: People).