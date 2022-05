Taylor Swift gây bão với khoảnh khắc ngọt ngào khi nhận bằng tiến sĩ

Ngày 18/5 (giờ Mỹ), Taylor Swift đã có bài phát biểu khai giảng trước sinh viên trường Đại học New York, tại sân vận động Yankee, Mỹ. Cũng tại buổi lễ, nữ ca sĩ đã nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật của Đại học New York.

Cô được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ bị bóc lột và ủng hộ mạnh mẽ phong trào chống lại sự phân biệt đối xử theo khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính trên toàn cầu.

Đại học New York đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ xuất chúng của thời đại. Trường đại học này còn xây dựng khóa học xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ từ tháng 2 năm nay.

Taylor Swift được chào đón khi tới nhận bằng tiến sĩ trường Đại học New York, tại sân vận động Yankee, Mỹ, ngày 18/5 (Ảnh: AP).

Trong bài phát biểu dài hơn 20 phút tại buổi lễ tốt nghiệp của hàng nghìn sinh viên Đại học New York, Taylor Swift nói: "Tôi chắc chắn 90% lý do chính mà tôi ở đây là vì tôi có một bài hát tên là 22 (độ tuổi tốt nghiệp đại học). Cuộc sống luôn mang đến nhiều thử thách, chúng ta phải tìm cách để đi tiếp. Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì đã cố gắng và vấp ngã. Chúng ta sẽ trưởng thành và có thêm kinh nghiệm sống sau những khó khăn".

Nữ ca sĩ nổi tiếng cũng gửi lời cảm ơn bố mẹ và anh trai đã giúp cô từ một người đi hát trong quán cà phê được đứng diễn thuyết trước hàng nghìn sinh viên. Taylor cũng tri ân ban giám hiệu Đại học New York, các giảng viên, sinh viên đã giúp đỡ, đồng hành cô nhiều năm qua.

Taylor Swift biểu cảm dễ thương khi có bài phát biểu trước toàn sinh viên của trường (Ảnh: Pagesix).

Taylor cho rằng nhiều người không được trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường vì Covid-19 trên toàn cầu. Họ phải nhốt mình trong ký túc xá, phòng riêng, học qua zoom. Tuy nhiên, tất cả đã vượt qua những bài kiểm tra thử thách trong lúc đối diện nhiều nguy hiểm về dịch bệnh để giành điểm số cao và tốt nghiệp. Rời trường học, mỗi người sẽ có một cuộc sống, sự nghiệp riêng.

"Các bạn đã làm việc, đấu tranh, học tập và theo đuổi ước mơ, chắc chắn biết mình đang làm gì. Những điều bạn làm sẽ khác với tôi. Vì vậy, tôi sẽ không nói bạn phải làm gì vì không ai thích điều đó. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số mẹo vặt trong cuộc sống mà tôi ước, khi bắt đầu sự nghiệp, gặp áp lực hay phải đưa ra chọn lựa.

Cuộc sống đôi khi rất nặng nề, đặc biệt nếu bạn cố gắng gánh vác tất cả cùng lúc. Một phần của quá trình trưởng thành và bước sang chương mới cuộc đời là biết nắm bắt và giải phóng. Thứ hai là học cách sống khép kín. Có một giai đoạn trong năm 2012, tôi ăn mặc như một bà nội trợ thập niên 1950. Nhưng bạn biết không, tôi đã rất vui", Taylor Swift nói trong bài phát biểu.

Taylor Swift là ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng tới thế hệ trẻ hiện nay (Ảnh: People).

Nữ ca sĩ nổi tiếng cũng khuyên các bạn trẻ nên tỉnh táo trước những cám dỗ và năng lượng tiêu cực trên mạng xã hội. "Những điều khó khăn sẽ xảy ra với chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua, học hỏi và trưởng thành hơn nhờ đó", cô nói thêm.

Hiện, loạt hình ảnh Taylor Swift mặc áo cử nhân tím nhận bằng danh dự và bài phát biểu đầy cảm hứng của cô nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bên dưới những bức ảnh này, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Taylor Swift.

Được biết, nhiều fan của công chúa nhạc Pop đã cố gắng mua vé tham dự sự kiện này để có thể gặp thần tượng. Tuy nhiên, Đại học New York đã cấm sinh viên bán hoặc đấu giá vé tham dự buổi lễ. Nếu vi phạm, sinh viên đó có thể bị tước bằng cử nhân.

Taylor Swift, sinh năm 1989, vốn nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh giọng hát cuốn hút, cô còn được biết đến với tài sáng tác vượt trội. Taylor đã tự viết tất cả các ca khúc trong album Speak Now của mình khi mới 19 tuổi. Loạt hit đình đám của cô gồm I Knew You Were Trouble, You Belong With Me, Love story, Enchanted… đều do chính giọng ca 33 tuổi chấp bút.

Taylor Swift nhận bằng cử nhân (Ảnh: News).

Taylor Swift thân thiện với các bạn sinh viên (Ảnh: News).

Taylor Swift nhắn nhủ các bạn trẻ: "Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì đã cố gắng và vấp ngã" (Ảnh: News).

Với hơn 200 triệu sản phẩm âm nhạc được tiêu thụ trên toàn cầu, Taylor Swift trở thành ngôi sao kiếm bộn tiền nhất mọi thời đại. Cô sở hữu trong tay tới 11 giải thưởng âm nhạc Grammy (trong đó có 3 giải Grammy dành cho Album hay nhất), một giải Emmy, 56 kỷ lục Guinness, 34 giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMAs), 25 giải thưởng âm nhạc Billboard...

Tờ Rolling Stone miêu tả Taylor Swift là "một nhạc sĩ uyên bác cùng tài năng nhạy bén". Tính đến năm 2022, nữ ca sĩ 33 tuổi sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu USD và cuộc sống đời tư khá "ồn ào". Năm 2021, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất có mặt trong danh sách 10 ca sĩ nhận cát-sê cao nhất thế giới do tạp chí Rolling Stone bình chọn.