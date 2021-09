Tài tử xứ Hàn gây tranh cãi vì thân mật với em gái như người yêu

Dân trí Những chia sẻ của hai anh em nam diễn viên Hàn Quốc - Lee Ji Hoon trong một chương trình thực tế gần đây đã tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội xứ kim chi.

Lee Ji Hoon là một diễn viên Hàn Quốc. Anh ra mắt trong serie phim tuổi teen School 2013, và đóng vai phụ trong bộ phim truyền hình gia đình You're the Best, Golden Rainbow (Cầu vồng hoàng kim), Legend of the Blue Sea (Huyền thoại biển xanh)...

Nam diễn viên Hàn Quốc - Lee Ji Hoon.

Mới đây, Lee Ji Hoon tham gia một chương trình truyền hình cùng em gái và khiến khán giả bất ngờ bởi những chia sẻ chân thật của mình.

Hai anh em Lee Ji Hoon đã xuất hiện trong chương trình DNA Mate và cùng tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ. Lee Ji Hoon còn đến tận nhà để đón em gái cùng đi chơi.

Trong clip ghi hình, hai anh em có nhiều cảnh quay thân mật như người yêu như khoác tay đi dạo, vòng tay qua người đối phương, mở cửa xe.

Lee Ji Hoon và em gái - Lee Han Na còn khoe rằng hai người lưu số điện thoại đối phương là "Em gái tôi/Anh trai tôi" kèm theo biểu tượng trái tim. Gây sốc nhất là hành động hôn lên má nhau của hai anh em.

Lee Ji Hoon và em gái cùng tham gia chương trình DNA Mate và chia sẻ cách bày tỏ tình cảm với nhau.

Khi chương trình DNA Mate đưa ra câu hỏi: "Hai anh em sẽ thể hiện tình cảm với nhau đến mức nào?" thì Lee Ji Hoon đã trả lời: "Chắc là khoác tay nhau". Nhưng câu trả lời của em gái anh khiến MC và khán giả ngạc nhiên. Cô nói: "Không phải hôn lên má sao? Anh đã hôn vào má em lần nào chưa?".

Khi nghe em gái nhắc như vậy, Lee Ji Hoon nói: "Tôi thường hôn lên má lúc em ấy ngủ thiếp đi sau khi khóc. Em ấy khóc bởi vì tìm việc làm quá khó khăn".

Sau khi nghe câu trả lời của hai anh em, MC Din Din của chương trình cũng ngượng ngùng chia sẻ: "Tôi thấy không thoải mái". MC Kim Jung Eun cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên: "Tôi quá sốc. Tôi cũng yêu em mình lắm nhưng nghĩ đến việc nắm tay em gái, tôi đã nổi da gà rồi".

Nhiều khán giả cũng nhanh chóng bày tỏ quan điểm sau khi xem chương trình. Phần lớn ý kiến cho rằng, hành động của hai anh em Lee Ji Hoon không thích hợp bởi cả hai đều đã trưởng thành và cư xử giống người yêu hơn anh em ruột. Hiện tại, đây đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Hành động thân mật của Lee Ji Hoon và em gái được cộng đồng mạng nhận xét giống tình nhân.

Lee Ji Hoon mở cửa xe rồi giúp em gái thắt dây an toàn khi lên xe.

Mi Vân

Theo Pop