Tài tử Go Se Won của "Thư ký Kim" thừa nhận bỏ rơi bạn gái mang thai

Dân trí Nam diễn viên Hàn Quốc - Go Se Won đã gây sốc khi thú nhận anh đã bỏ rơi bạn gái khi mang thai và công khai nói lời xin lỗi công chúng cũng như người yêu cũ.

Ngày 26/11, truyền thông Hàn rầm rộ trước thông tin một nam diễn viên có tên là K, được mệnh danh là "hoàng tử của các bà nội trợ" trên truyền hình, bị cáo buộc bỏ rơi bạn gái khi cô mang thai đứa con chung của hai người.

Người bạn gái này cho biết: "Khi tôi yêu cầu anh xóa ảnh khỏa thân của tôi, anh ta nói sẽ kiện tôi vì đã đe dọa anh. Sau đó, anh ta đã chặn tôi". Cô cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trực tuyến giữa hai người để làm bằng chứng. Trong bài viết, cô tuyên bố mình không phải là người thứ ba trong mối quan hệ giữa nam diễn viên và người cũ.

Go Se Won trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi thừa nhận bỏ rơi bạn gái khi cô đang mang thai.

Bạn gái cũ cũng nói thêm, nam diễn viên tên K đã ly hôn và hai người bắt đầu hò hẹn khi nam diễn viên thông báo điều này với cô. "Anh ấy ly hôn vào đầu năm 2017 và tôi chỉ hẹn hò sau khi xác nhận chuyện ly hôn của anh ấy. Tôi không phải kẻ lừa dối.

Từ những ngày đầu hẹn hò, anh ấy luôn nói sẽ cưới tôi nếu tôi có thai và đưa ra các bài báo về chuyện đó. Anh ấy đã thuyết phục tôi tin tưởng vì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi tin anh ấy và không sử dụng các biện pháp tránh thai", cô gái giải thích.

Tuy nhiên, theo cô gái, khi cô gái thông báo việc mang thai với bạn trai, nam diễn viên tên K đã tuyên bố chia tay.

Sau khi thông tin này được đăng tải, nó đã trở thành tìm kiếm trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tới ngày 27/11, nam diễn viên Go Se Won của Hàn Quốc đã bất ngờ thú nhận mình chính là nam diễn viên tên K trong bài tố.

Nam diễn viên 44 tuổi tuyên bố: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những điều tôi làm. Tôi thành thật xin lỗi vì đã liên quan tới những tin tức tiêu cực. Trước hết, tôi muốn xin lỗi người phụ nữ đó, vì bất cứ lý do gì".

Go Se Won thừa nhận ly hôn vào năm 2017 và không muốn công khai với công chúng.

Go Se Won giải thích thêm, anh ly hôn vào năm 2017. "Tôi ly hôn vào năm 2017. Lý do tôi không tiết lộ việc ly hôn của mình là vì chúng tôi đã đồng ý quay lại với nhau. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Tôi đã gặp người phụ nữ đó vào cuối năm ngoái và hẹn hò trong khoảng ba tháng", nam diễn viên nói thêm.

Nam diễn viên cũng nói lời xin lỗi công chúng và thừa nhận anh đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Sau khi Go Se Won thú nhận mọi chuyện, nhiều khán giả đã bày tỏ suy nghĩ và tỏ ra thông cảm với nam diễn viên. Họ cho rằng, chuyện cá nhân của hai người không nên đưa lên mạng.

Go Se Won, sinh năm 1977, là một diễn viên tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò nghệ sĩ sân khấu trước khi chuyển sang đóng phim truyền hình vào năm 2007.

Anh đảm nhiệm khá nhiều vai phụ trong các phim như Three Brothers, Cinderella's Sister, Three Sisters, You Don't Know Women, và The Moon and Stars for You, What's Wrong with Secretary Kim (Thư ký Kim)… Năm 2013, anh có vai diễn chính đầu tiên trên màn ảnh trong bộ phim truyền hình Crazy Love.

Trước Go Se Won, nam diễn viên Kim Seon Ho của Điệu cha cha cha làng biển cũng bị bạn gái cũ tố ép cô phá thai và đòi chia tay. Kim Seon Ho đã lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ và suýt đánh mất sự nghiệp vì scandal đời tư. Khi bạn gái cũ của nam diễn viên bị phát hiện nói dối và dắt mũi dư luận, Kim Seon Ho lại nhận được sự cảm thông của công chúng và các cơ hội làm việc.

Go Se Won khoe giọng hát ấm áp

Mi Vân

Theo Pop