Tài tử giành giải Oscar kẻ mắt, sơn móng tay khi đi quảng bá phim mới

Hôm 24/3, tài tử Hollywood Jared Leto đã tham dự buổi ra mắt bộ phim mới nhất của anh mang tên Morbius tại London, Anh quốc. Xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện, ngôi sao 51 tuổi diện bộ vest tím sành điệu, trang điểm mắt màu xanh và sơn móng tay màu đen.

Những tuần vừa qua, nam diễn viên từng giành giải Oscar Jared Leto bận rộn đi khắp thế giới để quảng bá cho bộ phim mới. Trước khi tới Anh, Jared đã ở Tây Ban Nha để dự buổi ra mắt phim tại Madrid và đầu tháng này anh đã tham dự buổi công chiếu phim ở Mexico.

Morbius, bộ phim có kinh phí thực hiện lên tới 75 triệu USD với sự tham gia của dàn sao Jared Leto, Matt Smith, Michael Keaton, Adria Arjona và Jared Harris sẽ ra rạp tại Mỹ từ ngày mùng một tháng 4 tới đây.

Jared Leto dự công chiếu phim mới tại Anh ngày 24/3 (Ảnh: Getty Images).

Jared Leto sinh ngày 26 tháng 12 năm 1971 là một diễn viên kiêm ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình bằng các vai diễn trên truyền hình vào đầu những năm 90 và nổi tiếng với vai diễn Jordan Catalano trong bộ phim truyền hình My So-Called Life (1994).

Diễn xuất của Jared Leto trong vai một phụ nữ chuyển giới trong bộ phim Dallas Buyers Club (2013) đã mang về cho nam nghệ sĩ tài năng giải Oscar, giải Quả cầu vàng và giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Kể từ đó tới nay, Jared Leto đã tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Suicide Squad (2016), Blade Runner 2049 (2017), The Little Things (2021) và House of Gucci (2021).

Jared Leto diện bộ đồ đỏ rực dự Met Gala (Video: extratv).

Leto được coi là một diễn viên vô cùng tận tâm và anh luôn nghiên cứu kỹ lưỡng các vai diễn của mình. Nam diễn viên từng chia sẻ, khi nhận một vai diễn, anh sẽ sống cuộc sống của nhân vật đó trong suốt thời gian quay phim. Jared Leto thừa nhận có nhiều lúc, điều này đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân. Jared Leto cũng nổi tiếng "khó tính" và chọn lọc kỹ lưỡng các vai diễn của mình.

Không chỉ là diễn viên, Leto còn là giọng ca chính, người có thể chơi nhiều loại nhạc cụ và là nhạc sĩ chính của ban nhạc Thirty Seconds to Mars, một ban nhạc mà anh thành lập cùng với anh trai Shannon Leto.

Album đầu tay của nhóm mang tên 30 Seconds to Mars ra mắt vào năm 2002 được giới phê bình âm nhạc đánh giá tích cực về chất lượng nhưng thành công thương mại lại hạn chế. Ban nhạc đã nổi tiếng trên toàn thế giới khi phát hành album thứ hai A Beautiful Lie vào năm 2005. Nhóm đã phát hành 5 album và tính đến tháng 9 năm 2014, họ đã bán được hơn 15 triệu album trên toàn thế giới.

Jared Leto có phong cách thời trang rất sành điệu (Ảnh: Getty Images).

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang nổi bật, Jared Leto là nghệ sĩ có ảnh hưởng về thời trang trong những năm gần đây. Ngôi sao giành giải Oscar hiện còn là gương mặt quảng cáo của nhãn hiệu Gucci.

Khi được hỏi về phong cách thời trang của mình, Jared Leto từng nói: "Phong cách là một thứ gì đó rất cá nhân, nó không chỉ là vấn đề về quần áo. Tôi nghĩ có khá nhiều người có phong cách xuất sắc, điều đó không chỉ thể hiện qua trang phục mà còn nhờ tính cách, năng lượng và sự tích cực mà bản thân họ toát ra.

Phong cách của tôi phụ thuộc vào tâm trạng của tôi và những gì tôi đang làm. Tôi có một vài bộ trang phục mà cá nhân tôi rất yêu thích trong những năm qua. Tuy nhiên, tôi thực sự không suy nghĩ quá nhiều về những gì tôi mặc. Tôi cũng không thực sự quan tâm tới những gì mọi người bình luận.

Jared Leto nổi bật khi dự giải Oscar (Video: ScreenSlam).

Nếu tôi mặc chiếc áo nhuộm màu loang lổ đi ra sa mạc thì tôi không làm điều đó để ghi điểm thời trang. Tôi làm điều đó chỉ vì nó vui hoặc nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi thường có suy nghĩ đó khi tôi chọn quần áo. Tôi nghĩ nếu một bộ đồ tạo cho bạn cảm giác thoải mái, ấm cúng và nó khiến bạn cảm thấy dễ chịu thì đó là những lý do chính đáng để bạn chọn bộ đồ đó. Nếu tôi tham dự lễ trao giải Oscar và có ê kíp hỗ trợ trang phục, tôi sẽ luôn nói với họ những gì tôi thích và không thích".

Là một ngôi sao chuyên diện đồ hiệu cao cấp và có phong cách độc đáo khi xuất hiện trong sự kiện, Jared Leto gây bất ngờ khi tiết lộ, anh không phải người "nghiện" mua sắm. Nam diễn viên nổi tiếng nói: "Tôi ghét việc đi mua sắm tại các cửa hàng, ghét mua sắm trên mạng. Nói chung là tôi không thích đi mua sắm. Tôi có thể mặc cùng một món đồ trong ba năm liên tục trừ khi ai đó ép buộc tôi không được làm vậy. Tôi cũng có thể mặc món đồ tôi thích trong ba ngày liên tiếp".