Tài tử bỏ sự nghiệp lừng lẫy, đồng hành cùng con tự kỷ và cái kết xúc động

Từng là gương mặt quen thuộc của đài TVB, Trần Cẩm Hồng ghi dấu ấn qua loạt phim như Tuyết sơn phi hồ, Bến Thượng Hải, đặc biệt là vai phản diện Hứa Văn Bưu trong Thử thách nghiệt ngã - một trong những vai ác kinh điển của màn ảnh TVB.

Năm 2004, anh kết hôn với người đẹp Đỗ Văn Huệ. Ba năm sau, con trai của họ chào đời. Tuy nhiên, khi lên 3 tuổi, cậu bé vẫn chưa biết nói và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Biến cố này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình nam diễn viên.

Trần Cẩm Hồng (phải) là ngôi sao đình đám của màn ảnh TVB (Ảnh: News).

Năm 2011, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Trần Cẩm Hồng quyết định không gia hạn hợp đồng với TVB, rút lui khỏi làng giải trí để trở thành người cha toàn thời gian.

Nam diễn viên xúc động chia sẻ về quyết định rời xa ánh hào quang để đồng hành cùng con trai mắc tự kỷ: “Tôi đã không làm việc từ năm 2011 bởi vì lúc đó con trai tôi mới 3 tuổi rưỡi, con không thể nói một câu nào… Sau khi hoàn thành hợp đồng với TVB, tôi ở nhà dạy cho con từng chữ, chơi với nó, nấu ăn cho con và massage cho con. Điều đó giúp con hiểu rằng việc ở bên ba mẹ là rất tuyệt”.

Hành trình chữa bệnh cho con không dễ dàng. Suốt 7 năm kiên trì, vợ chồng Trần Cẩm Hồng dồn toàn bộ thời gian và tâm sức để chăm sóc, dạy dỗ con từ những điều nhỏ nhất. Từ việc tập nói, học cách sinh hoạt cá nhân cho đến những kỹ năng cơ bản như trèo cây, bắt cá, tất cả đều là một hành trình đầy thử thách với cậu bé.

Nam diễn viên từng tiết lộ, riêng việc dạy con tự đi vệ sinh cũng mất tới 3 năm - một quãng thời gian đủ cho thấy sự nhẫn nại và tình yêu vô điều kiện của người cha.

Trần Cẩm Hồng và con trai (Ảnh: Weibo).

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc trong gia đình, Trần Cẩm Hồng còn chủ động đưa con tham gia các hoạt động xã hội, khuyến khích con giao tiếp và hòa nhập với cộng đồng.

Sau 7 năm bền bỉ, cậu bé không chỉ hòa nhập với bạn bè mà còn theo học trường quốc tế và đạt thành tích tốt. Đặc biệt, con trai Trần Cẩm Hồng bộc lộ năng khiếu âm nhạc, say mê piano và có thể tự chơi, sáng tác nhạc, thậm chí biểu diễn trước đám đông.

Mới đây, vợ chồng Trần Cẩm Hồng cùng con trai Trần Giá Hoa đã tham gia một chương trình trong khuôn khổ Tuần quan tâm chứng tự kỷ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trên sân khấu, cậu con trai của nam diễn viên nổi tiếng tự tin đánh đàn trong khi bố mẹ hoà giọng hát phía sau. Những hình ảnh gia đình giản dị nhưng ấm áp nhanh chóng khiến nhiều khán giả xúc động, đặc biệt khi nhìn lại hành trình dài họ đã đi qua để đồng hành cùng con.

Trần Cẩm Hồng và vợ không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nam diễn viên chia sẻ: “Thay vì trốn tránh ánh mắt của người khác, chúng tôi mong con chủ động bước vào xã hội”.

Vợ chồng Trần Cẩm Hồng kiên trì đồng hành cùng con trai vượt qua chứng tự kỷ (Ảnh: News).

Sau khi con trai có những tiến bộ rõ rệt, nam diễn viên đã quay trở lại với công việc diễn xuất. Tuy nhiên, các vai diễn không còn gây được sự chú ý như thời kỳ đỉnh cao trước kia. Hiện tại, anh chủ yếu tham gia các sự kiện và xuất hiện trong các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Dù được nhiều người ngưỡng mộ vì sự hi sinh cho con trai, Trần Cẩm Hồng chưa bao giờ xem mình là người cha vĩ đại. Với anh, hành trình nuôi dạy con không phải là đánh đổi mà là một món quà. Anh tâm sự: “Bây giờ con cao hơn tôi nhiều, nuôi được con lớn và giúp con đứng trên sân khấu một cách vui vẻ… Đó là thành tựu rất lớn đối với tôi”.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, nam diễn viên còn ghi lại câu chuyện của 2 cha con trong cuốn sách Con trai dạy tôi hiểu. Anh viết trong sách: “Chỉ cần bạn muốn, bạn có thể trở thành một người cha tốt. Và trong hành trình đó, bạn nhận lại nhiều hơn những gì đã cho đi”.