Tại sao tài tử "Tầng lớp Itaewon" Park Seo Joon bất ngờ bị chỉ trích?

Những ngày qua, Park Seo Joon bất ngờ trở thành nhân vật nổi bật trên mạng xã hội xứ Hàn. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, tài tử họ Park đã tiết lộ hình mẫu lý tưởng của mình. Đó là một người phụ nữ có thể chăm sóc gia đình, toàn tâm toàn ý vì con cái.

Anh nói: "Tôi nghĩ vợ của tôi nên nghỉ việc để chăm sóc gia đình, tổ ấm của chúng tôi. Bản thân tôi đã lớn lên như vậy đó, tôi muốn các con mình được mẹ chăm sóc để yên tâm lớn lên mỗi ngày".

Park Seo Joon tiết lộ mẫu người vợ trong mộng của anh trong một bài phỏng vấn từ năm 2014 (Ảnh: Naver).

Tài tử xứ Hàn nói thêm: "Tôi nghe nói rằng, tuổi thơ là yếu tố quan trọng trong việc định hình quan điểm sống của mỗi người. Tuổi thơ không được yêu thương sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong cuộc sống lúc trưởng thành. Nếu không có kỹ năng xã hội tốt, đứa trẻ đó dễ trở nên cực đoan hoặc trở thành tội phạm.

Tôi sẽ là người cha tốt, nhưng con của tôi vẫn cần có bàn tay chăm sóc của người mẹ. Quan điểm này có thể không thật sự chính xác, nhưng đối với tôi, đó là câu trả lời cho thời điểm hiện tại".

Park Seo Joon cũng nói thêm rằng, anh thích mẫu người phụ nữ mảnh mai để có thể quan tâm, che chở và lo lắng. Đối với nam diễn viên, những cô gái cao to, tự chủ sẽ không cần sự giúp đỡ của người đàn ông bên cạnh.

Được biết, nội dung phỏng vấn được thực hiện từ năm 2014 nhưng gần đây, những chia sẻ này lại được cư dân mạng chia sẻ lại và trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều khán giả tỏ ra không đồng tình với Park Seo Joon. Họ nhận định, suy nghĩ của nam diễn viên có phần gia trưởng, áp đặt và không trân trọng phụ nữ.

Nam diễn viên Hàn Quốc bày tỏ mong muốn người vợ tương lai tập trung chăm sóc gia đình (Ảnh: Instagram).

Nam diễn viên Hàn Quốc bày tỏ mong muốn người vợ tương lai tập trung chăm sóc gia đình nhưng anh vẫn tôn trọng vợ nếu cô ấy muốn theo đuổi sự nghiệp. Trong bài phỏng vấn năm 2014, Park Seo Joon nói thêm rằng: "Nếu cô ấy muốn tiếp tục làm việc thì tôi luôn tôn trọng và ủng hộ hết mình".

Một số khán giả đã lên tiếng bênh vực Park Seo Joon và cho rằng, nội dung phỏng vấn của anh đã bị hiểu sai và lái theo ý không mong muốn.

Park Seo Joon là anh cả trong gia đình 3 anh em trai. Em trai của Park Seo Joon đã lấy vợ và có con. Park Seo Joon nói rằng sống một mình ở Seoul khiến anh cảm thấy cô đơn và cháu gái của mình đã khiến anh muốn có hơi ấm gia đình.

Park Seo Joon và bạn diễn Park Min Young từng dính tin đồn tình cảm (Ảnh: News).

Tuy nhiên, ở tuổi 31, anh chưa bao giờ công khai tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Anh từng dính tin đồn tình cảm với nữ diễn viên xinh đẹp Park Min Young, bạn diễn của anh trong Thư ký Kim sao thế.

Tài tử tài năng với lối sống "sạch" của màn ảnh xứ Hàn

Park Seo Joon là một trong những nam diễn viên thế hệ 8X đình đám nhất xứ kim chi hiện nay. Anh được yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai, thư sinh và lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Nam diễn viên sinh năm 1988 nổi tiếng với nhiều bộ phim như Cô nàng xinh đẹp (2015), Thư ký Kim sao thế (2018), Tầng lớp Itaewon (2020)…

Park Seo Joon là nam diễn viên tài năng và nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: News).

Năm 2022, Park Seo Joon được xác nhận sẽ tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), trong tác phẩm Captain Marvel 2: The Marvels. Tài tử Hàn Quốc sẽ sánh vai cùng những gương mặt nổi tiếng như Brie Larson, Iman Vellani và Zawe Ashton. Cơ hội quý giá này đưa Park Seo Joon trở thành diễn viên Hàn Quốc thứ 3 tham gia vào MCU. Phim sẽ ra mắt khán giả vào năm 2023.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận cơ hội đóng phim siêu anh hùng Marvel, Park Seo Joon nói: "Lần đầu tiên nghe đến việc Vũ trụ Điện ảnh Marvel muốn nói chuyện với mình. Tôi thực sự không thể tin được".

Nói về khó khăn khi đóng phim Marvel, tài tử 34 tuổi khẳng định: "Tôi không sợ phải đối đầu thử thách, vì mọi thứ đối với tôi đều là thử thách, dù ở Hàn Quốc hay nước ngoài. Lúc đầu tôi hơi lo lắng, nhưng mọi người đã giúp đỡ và chào đón nhiệt tình, nên tôi có thể nhanh chóng hòa nhập và tìm thấy hướng đi cho mình".

Park Seo Joon sẽ kết đôi với mỹ nhân Han So Hee trong "Gyeongseong Creature" (Ảnh: Allkpop).

Ngoài dự án Captain Marvel 2: The Marvels, Park Seo Joon còn khiến fan hào hứng khi xác nhận kết đôi với Han So Hee trong phim kinh dị mới do Netflix sản xuất với tên gọi Gyeongseong Creature. Cả hai diễn viên chính của phim đều được đánh giá cao về thực lực diễn xuất cũng như có ngoại hình cuốn hút.

Gyeongseong Creature được lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945 ở thời đại Gyeongseong, xoay quanh cốt truyện về trận chiến chống lại con quái vật được sinh ra từ chính lòng tham của loài người. Phim hứa hẹn là một bom tấn tiếp theo của Netflix, sau thành công của Trò chơi con mực (Squid Game).

Park Seo Joon trong "Tầng lớp Itaewon" (Ảnh: News).

Bên cạnh công việc diễn viên, Park Seo Joon còn là một người mẫu quảng cáo. Ước tính với mỗi bộ phim, Park Seo Joon có thể kiếm được khoảng 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng). Năm 2016, ở thời điểm chưa quá nổi tiếng, Park Seo Joon đã sống trong căn hộ hạng sang thuộc một tòa nhà tọa lạc ở Geumhodong (Hàn Quốc) và là hàng xóm của nhiều ngôi sao khác như Lee Kwang Soo, Baek Jin Hee, Jun Hyun Moo…

Tới năm 2018, nam diễn viên 31 tuổi sở hữu căn hộ hạng sang ở khu nhà giàu nổi tiếng Seoul, có giá trị lên tới hàng tỷ won. Tòa nhà Park Seo Joon ở gồm 5 tầng hầm, 16 tầng mặt đất và chỉ có 15 hộ sinh sống. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách sang chảnh, hiện đại với các dịch vụ giải trí như phòng tập, sân golf, bar, rạp chiếu phim, trưng bày nội thất…

Không chỉ là một nghệ sĩ giàu có, nổi tiếng, Park Seo Joon cũng sống rất có trách nhiệm và quan tâm tới cộng đồng. Năm 2020, Park Seo Joon cũng gửi tặng người dân tại thành phố Daegu (Hàn Quốc) 100 triệu won (gần 1,7 tỷ đồng) để chống chọi với đại dịch Covid-19.