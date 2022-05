Tại sao album mới của BTS bị kêu gọi tẩy chay?

Proof là album tuyển tập đầu tiên của nhóm BTS. Album được quảng bá như sản phẩm âm nhạc tái hiện quá trình hoạt động của một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Proof cũng hé lộ một giai đoạn mới của nhóm sau 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Trước khi phát hành Proof, nhóm BTS tiết lộ, ngoài những ca khúc làm nên danh tiếng của nhóm, album còn có sự xuất hiện của ba ca khúc mới. Yet To Come (The Most Beautiful Moment) được chọn là bài hát chủ đề trong Proof.

Fan phẫn nộ khi nhóm BTS đưa ca khúc "Filter" vào album mới (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, Proof đang chịu sự đả kích của một phần bộ phận người hâm mộ vì album chứa ca khúc do Bobby Chung, nam nhạc sĩ bị nghi ngờ tấn công tình dục bạn gái cũ và quay lén video nhạy cảm bất hợp pháp, thực hiện. Filter là một sản phẩm âm nhạc của Bobby Chung và đang chịu sự tẩy chay của phần lớn khán giả.

Bobby Chung (tên thật là Chung Dae Wook) là một trong số nhà soạn nhạc đứng sau Filter. Một số ca khúc khác của nhóm BTS có anh tham gia sáng tác gồm 34340, Love Maze, Home, I'm Fine, Answer: Love Myself...

Bobby Chung hiện bị xét xử sau khi bạn gái cũ của anh, cô Song, đệ đơn kiện. Năm 2020, cô Song buộc tội Bobby Chung với nhiều tội danh khác nhau như lén đánh thuốc mê, quay phim bất hợp pháp và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Theo The Korea Times, Song quyết định tự tử sau khi lên tiếng tố cáo Chung.

Trong nhiều năm qua, BTS thường xuyên truyền tải thông điệp xóa bỏ bạo lực, phòng chống phân biệt đối xử, kêu gọi quan tâm tới những người mắc vấn đề tâm lý thông qua sản phẩm âm nhạc, bài phát biểu, câu trả lời phỏng vấn của nhóm. Do vậy, nhiều người hâm mộ khẳng định việc đưa Filter vào album sắp tới của BTS là không phù hợp.

MV "Butter" của nhóm nhạc nam BTS (Video: Big Hit).

Trên các diễn đàn âm nhạc Hàn Quốc, một cuộc tranh luận đã nổ ra. Nhiều khán giả cho rằng, danh tiếng của BTS có thể bị ảnh hưởng nếu công ty giải trí và nhóm quyết định giữ lại ca khúc Filter trong album mới. Trước phản ứng của dư luận, BigHit Music - công ty quản lý của BTS cho biết, họ không muốn bình luận về vụ việc. Nhiều người hâm mộ tỏ ra phẫn nộ và chỉ trích công ty "vô trách nhiệm".

"Im lặng có thể được hiểu như ngầm chấp thuận. Tôi hy vọng Filter không nằm trong danh sách ca khúc được biểu diễn tại bất kỳ buổi hòa nhạc nào của BTS", một khán giả chia sẻ với tờ The Korea Times. Một người khác thì bày tỏ: "Tôi sẽ rất thất vọng nếu BTS và BigHit Music tiếp tục giữ im lặng".

BTS đang là nhóm nhạc hàng đầu của Kpop

BTS cũng trở thành một trong số nhóm nhạc Kpop hàng đầu góp phần đưa làn sóng âm nhạc Hàn Quốc phát triển toàn cầu. Năm 2017, nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng tại lễ trao giải Billboard Music Awards (Mỹ) trong hạng mục Nghệ sĩ mạng xã hội hàng đầu, phá vỡ kỷ lục 6 năm liên tiếp giành chiến thắng trước đó của Justin Bieber.

BTS cũng là nhóm nhạc Kpop đầu tiên và duy nhất từng được xướng tên tại hạng mục Nhóm nhạc/Bộ đôi xuất sắc của năm tại lễ trao giải Billboard Music Awards (Mỹ). Năm 2021, nhóm trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành chiến thắng giải Nghệ sĩ của năm tại sự kiện American Music Awards 2021 (AMAs), qua mặt cả những nghệ sĩ tên tuổi của thế giới như Ariana Grande, The Weeknd và Taylor Swift.

BTS cũng trở thành một trong số nhóm nhạc Kpop hàng đầu góp phần đưa làn sóng âm nhạc Hàn Quốc phát triển toàn cầu (Ảnh: Getty Images).

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chọn BTS làm người nhận Thư cảm ơn vì nhóm đã truyền tải nét đẹp văn hóa truyền thống quốc gia thông qua màu sắc âm nhạc sáng tạo.

Đầu năm 2021, nhóm được Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae In bổ nhiệm làm "đặc phái viên tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa" và cho phép cùng tham dự kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) để phát biểu và biểu diễn.

Sự thành công và mức độ lan tỏa của nhóm đã thúc đẩy danh tiếng của nhạc trẻ Hàn Quốc và mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế Hàn. Tháng 4/2022, theo truyền thông Hàn Quốc nhận định, một đêm nhạc của BTS có thể mang về 500 - 984 triệu USD cho kinh tế Hàn Quốc. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế của Hàn Quốc còn ước tính các đêm trình diễn của BTS có khả năng tạo ra khoảng 10.815 cơ hội việc làm.

Nhiều ca sĩ trẻ của Hàn Quốc cũng gặt hái thành tích ấn tượng trên thị trường âm nhạc quốc tế nhưng chưa có nhóm nhạc nào xây dựng được cộng đồng người hâm mộ đông đảo, vững chắc như BTS.

Fan và các chuyên gia cho rằng mối quan hệ đặc biệt giữa BTS và người hâm mộ là một trong số yếu tố làm nên sự khác biệt này. BTS luôn được xem là hình mẫu lý tưởng để người hâm mộ noi theo bằng cách làm việc chăm chỉ, gặt hái thành công, sống có trách nhiệm và giữ cuộc sống cá nhân trong sạch.

Cộng đồng người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới (ARMY) cũng tổ chức nhiều dự án từ thiện như mở lớp học nhảy dành cho người khuyết tật chậm phát triển, quyên góp tiền cho trẻ em vô gia cư đến tặng phí phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu của fan dành cho thần tượng.

BTS gây tranh cãi khi có thể được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự

BTS được cho là nhận ưu ái khi các thành viên được hoãn thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Naver).

Với sự ảnh hưởng và thành công ngoài mong đợi của BTS, nhóm nhạc cũng nhận được sự ưu ái. Tháng 12/2020, Quốc hội Hàn Quốc quyết định thông qua "điều luật BTS". Theo đó, nghệ sĩ Hàn Quốc từng nhận huy chương chính phủ nhờ thành tích và cống hiến có thể hoãn nhập ngũ tới năm 30 tuổi. Theo quy định của Hàn Quốc, độ tuổi tiêu chuẩn nhập ngũ với đàn ông Hàn Quốc là 28 tuổi.

Căn cứ trên các thành tích đáng nể trong hoạt động nghệ thuật, các thành viên của nhóm BTS được phép tiếp tục hoạt động đến tháng 12/2022, kể cả khi thành viên lớn tuổi nhất của nhóm là Jin tròn 30 tuổi vào năm 2022.

Đầu tháng 5/2022, một cuộc tranh luận lớn đã bùng nổ trên các diễn đàn và truyền thông Hàn Quốc. Theo đó, nếu dự luật miễn nghĩa vụ quân sự được thông qua, BTS sẽ trở thành thần tượng Kpop đầu tiên được miễn nhập ngũ. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Trong khi nhiều người, đặc biệt là người hâm mộ BTS, rất ủng hộ dự luật miễn nghĩa vụ quân sự, một bộ phận người dân Hàn Quốc lại thể hiện sự phản đối. Khán giả cho rằng dự luật miễn nhập ngũ có thể bị lợi dụng để "thiên vị người giàu".

Trang SCMP trích dẫn đánh giá của Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc - Hwang Hee khi thảo luận về tác động của việc nhóm nhạc nam BTS phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông nói: "Tôi nghĩ ai đó nên trở thành người có tiếng nói trách nhiệm tại thời điểm đang có những ưu, khuyết điểm trái ngược nhau về việc nhập ngũ của một số thành viên BTS".

HYBE, công ty quản lý của BTS, cũng lên tiếng bày tỏ hy vọng Quốc hội sớm giải quyết vấn đề.