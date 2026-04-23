Tái hiện “Đám cưới chuột” trong tranh dân gian Đông Hồ bằng AI

“Đám cưới chuột” là một trong những bức tranh Đông Hồ tiêu biểu, có tuổi đời hơn 500 năm. Ở nghĩa gốc, bức tranh là tiếng nói châm biếm sâu sắc xã hội phong kiến thông qua hình ảnh chuột dâng lễ vật (chim, cá) cho mèo để được yên ổn tổ chức đám cưới.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh, câu chuyện “Đám cưới chuột”, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường kết hợp thực hiện MV Tính chuyện trăm năm hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình.

Từ trái sang: Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, Tác giả kịch bản Hồ Điệp Thanh Thanh, ca sĩ AnhHI Thanh Cường và đạo diễn AI - Xuân Mạnh AI tại sự kiện ngày 22/4 tại Hà Nội (Ảnh: Thọ Nam).

Tính chuyện trăm năm kể chuyện ở một làng quê Bắc Bộ với những hình ảnh thân thuộc như mái nhà ba gian hai chái, giàn trầu, cây cau, sân gạch, ao nước… Ở đó có một chàng chuột đang hồi hộp, mong ngóng, đi ra đi vào chờ đợi ngày trọng đại. Trong khi đó ở bên nhà nàng chuột, cô dâu soi gương, cha mẹ tất bật sửa soạn, xen lẫn cảm xúc chờ đợi. Không khí đám cưới chuột tràn ngập màu sắc của hạnh phúc, tươi vui và dâng đầy nguyện ước cuộc sống bình an, êm ấm cho mỗi đôi lứa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, tác giả ca khúc Tính chuyện trăm năm, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, MV ra mắt nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26/3 vừa qua.

“Khi thực hiện MV lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuột”, tôi nghĩ nếu thực hiện theo cách quay truyền thống có nhân vật, bối cảnh thật thì khó giữ được tinh thần tạo hình ước lệ, hóm hỉnh mà vẫn giàu tính biểu tượng của tranh dân gian.

Ở góc độ người nghiên cứu và thực hành, tôi cũng muốn thử một cách tiếp cận khác với di sản: không chỉ tái hiện, mà là sáng tạo phái sinh. AI giúp làm điều đó nhanh hơn, linh hoạt hơn, đặc biệt trong việc thử nghiệm nhiều lớp hình ảnh mà nếu làm thủ công theo kiểu phim hoạt hình truyền thống cũng sẽ rất tốn kém.

Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng không nằm ở công nghệ, mà là mình dùng công nghệ để kể câu chuyện gì. Ở đây, tôi vẫn đặt âm nhạc và tinh thần dân gian Bắc Bộ làm trung tâm, AI chỉ là công cụ để câu chuyện ấy có thêm một hình thức tiếp cận, gần hơn với khán giả trẻ”, anh nói.

Hình ảnh đám cưới chuột được thực hiện bằng công nghệ AI trong MV "Tính chuyện trăm năm" (Ảnh chụp màn hình).

Tác giả kịch bản Hồ Điệp Thanh Thanh cũng chia sẻ thêm rằng, câu chuyện “Đám cưới chuột” được viết lại theo tinh thần đương đại, ấm áp, nhân văn và giàu cảm xúc. Ê-kíp mong muốn thông qua MV, hình ảnh “Đám cưới chuột” sẽ trở nên gần gũi với giới trẻ hơn, từ đó góp sức nhỏ lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tranh dân gian Đông Hồ rộng khắp hơn nữa.

Về phần nghe, ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ qua giọng hát của AnhHi Thanh Cường và phần ngâm theo lối lẩy Kiều của NSND Thanh Hoài, tạo nên chiều sâu văn hóa cho tác phẩm.

“Đây là một ca khúc rất đặc biệt mà tôi yêu thích, mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, đong đầy tình cảm xao xuyến trong tình yêu của người con trai. Tôi cảm thấy may mắn khi mình được sống trong kỷ nguyên công nghệ, nhờ sự phát triển của AI nên mới có cơ hội thực hiện những dự án MV lấy cảm hứng từ văn hóa thuận lợi như những gì chúng tôi đã và đang làm”, nam ca sĩ bộc bạch.