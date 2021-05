Sức hút từ cuộc chiến tình tiền của giới thượng lưu trong "Mine"

Dân trí Bộ phim truyền hình "Mine" được hứa hẹn là "bom tấn" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong năm 2021 đã chính thức lên sóng. Phim tiếp tục khai thác chủ đề cuộc sống của giới tài phiệt xứ Hàn.

Sau thành công ngoài sức mong đợi của sê-ri phim truyền hình ăn khách Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu), màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tiếp tục gây sốt với một bộ phim đề cập tới cuộc sống của giới thượng lưu. Đó chính là Mine (tạm dịch là: Chiếm hữu), chính thức lên sóng trong tháng 5/2021.

Kim Seo Hyung (trái) và Lee Bo Young là hai nữ diễn viên chính của Mine.

Mới lên sóng được 4 tập, Mine đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội với cốt truyện lôi cuốn xoay quanh cuộc chiến quyền lực giữa giới thượng lưu. Đặc biệt, những cảnh quay hoa lệ và số lượng hàng hiệu xuất hiện trên màn ảnh khiến khán giả không thể rời mắt. Ở tập 4 phát sóng hôm 16/5, Mine đạt tỷ suất người xem 7,4%, cao nhất kể từ khi phim ra mắt đến nay nhờ tình tiết hấp dẫn.

Mine xoay quanh cuộc đời của 2 cô con dâu quyền lực trong gia tộc Hyowon là Seo Hee Soo (Lee Bo Young đóng) và Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung đóng). Họ bị mắc kẹt trong cuộc sống giàu có nhưng đầy cạm bẫy và sự dối trá. Phim cũng là câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ và đầy tham vọng, dám vượt qua định kiến xã hội để tìm kiếm phiên bản đích thực của mình.

Mine phản ánh cuộc sống giàu có và sang chảnh của giới thượng lưu xứ Hàn.

Mở đầu phim là cuộc án mạng bí ẩn đã xảy ra tại gia đình tài phiệt và sau đó một loạt những bí mật được hé lộ trong hành trình tìm ra thủ phạm. Phim đề cập đến cuộc chiến tình tiền, ngoại tình, tranh giành tài sản, thương trường mưu mô, phân biệt giai cấp... và được thể hiện qua cái nhìn của Seo Hi Soo (Lee Bo Young). Trong phim, Seo Hi Soo là một diễn viên quyết định bỏ nghề sau khi bước chân vào gia đình "hào môn" và làm mẹ kế.

Bối cảnh của phim được quay ở địa danh nổi tiếng ở Hàn Quốc. Dinh thự nhà họ Han trong phim khiến người xem choáng ngợp. Các chi tiết trang trí trong nhà hay nhân viên phục vụ đều khiến người xem hiểu được độ giàu có của gia tộc này. Các nhân vật trong phim đều khoác lên hàng loạt sản phẩm thời trang từ các thương hiệu đình đám như Tom Ford, Kenzo, Fendi, Prada, Chlóe...

Trong Mine, Lee Bo Young vào vai Seo Hi Soo - một diễn viên quyết định bỏ nghề sau khi bước chân vào gia đình "hào môn" và làm mẹ kế.

Đặc biệt, chi tiết không khí của gia tộc này có mức bão hòa oxy hơn 15 lần không khí bình thường và họ uống nước được lấy từ sông băng Nam Cực để nhấn mạnh độ giàu có. Những bữa tiệc ngập đồ ăn, rượu ngoại nhưng nhạt nhẽo cũng xuất hiện trên màn ảnh để truyền tải thông điệp của đạo diễn về một cuộc sống thượng lưu đầy đủ vật chất nhưng thiếu tình cảm.

Hai nữ diễn viên chính của Mine - Kim Seo Hyung và Lee Bo Young đều là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn với kinh nghiệm diễn xuất phong phú. Kim Seo Hyung gắn liền với hình tượng "ác nữ" trên màn ảnh với những vai diễn "để đời" trong Sự quyến rũ của người vợ hay Lâu đài trên không. Ngôi sao 50 tuổi gặt hái không ít giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong phim, Seo Hyung vào vai Jung Seo Hyun, con dâu cả của tập đoàn Hyowon. Cô sinh ra từ một gia đình giàu có và quyền lực. Nhân vật Seo Hyun là một phụ nữ mạnh mẽ và lạnh lùng, từng có quá khứ yêu đương đồng giới.

Kim Seo Hyung vào vai Jung Seo Hyun, con dâu cả của tập đoàn Hyowon.

Cựu Hoa hậu Hàn quốc - Lee Bo Young từng chinh phục người hâm mộ qua nhiều dự án truyền hình như Becoming a Billionaire, Bravo, My Love!, Golden House, My Daughter Seo Young, Whisper, Mother, When My Love Blooms... Sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nên đa phần các vai diễn của Lee Bo Young đều là vai chính diện.

Trong Mine, cô vào vai cô con dâu cá tính luôn muốn đạp đổ mọi quy chuẩn để được sống thật nhất với chính mình trong một gia đình tài phiệt. Hi Soo được xem là điểm sáng duy nhất giữa bức tranh xám xịt của đại gia đình tài phiệt. Cuộc hôn nhân của cô bỗng chốc bị lung lay vì sự xuất hiện của nữ gia sư xinh đẹp và tham vọng Kang Ja Kyeong (Ok Ja Yeon đóng).

Dàn diễn viên còn lại của Mine đều là những tên tuổi nổi tiếng như Jeong Dong Hwan, Park Won Suk, Ye Soo Jung... Bộ phim truyền hình 16 tập đang được phát sóng vào hai ngày cuối tuần thay thế cho Vincenzo.

Kim Hye Hwa trong một cảnh phim Mine.

Mi Vân

Theo SCM