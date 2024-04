Siêu mẫu Minh Tú khoe trọn đường cong quyến rũ bên chồng Tây

Trước thềm lễ cưới ngày 13/4 tại TPHCM, Minh Tú chia sẻ bộ ảnh tình tứ bên bạn trai Christopher. Chú rể diện các bộ suit xám và đen với cà vạt và nơ bướm, tạo dáng ăn ý cùng vợ sắp cưới. Có lúc, anh thể hiện tình cảm với bạn gái bằng nụ hôn lên má. Có kinh nghiệm làm mẫu nhiều năm, Minh Tú dẫn dắt bạn trai, thực hiện bộ ảnh nhanh chóng.

Với 2 chủ đề rừng hoa lộng lẫy và tối giản, siêu mẫu diện 4 bộ đầm dáng đuôi cá do Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Nhà thiết kế 8X cho biết hơn 12 năm gắn bó, trong mắt anh Minh Tú không chỉ là nàng thơ, đồng nghiệp thân thiết mà còn như người em trong gia đình.

Christopher (SN 1981 tại Đức) hơn Minh Tú 10 tuổi, sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia.

Cả hai hẹn hò đã lâu nhưng đến tháng 12/2021 mới công khai. Siêu mẫu cho biết đám cưới là cái kết ngọt ngào cho chuyện tình 10 năm với nhiều lần hợp rồi tan. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn bạn trai trong lần về quê nhà của anh.

Trong mắt cô, bạn trai là người chân thành, tử tế, sống tình cảm. Dù bận rộn công việc, cả hai cố gắng thu xếp thời gian để du lịch, đồng hành trong những lúc khó khăn.

Minh Tú (SN 1991 tại TPHCM) từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam.

Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Cô còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Bộ ảnh cưới ngọt ngào của Minh Tú và chồng Tây:

Với bộ ảnh chụp hình hoa lãng mạn, người đẹp 33 tuổi được tôn hình thể với bộ đầm xuyên thấu quyến rũ kết hợp khăn voan dài thướt tha. Còn chú rể bảnh bao khi diện suit xám.

Thiết kế của cô dâu được làm từ chất liệu ren nhập khẩu từ Pháp, họa tiết hoa sắp đặt đối xứng, thể hiện phong cách cổ điển.

Ngoài bộ đầm ren khoe đường cong lấp ló, siêu mẫu còn gây ấn tượng với bộ đầm lụa trễ vai, khoe sự gợi cảm của xương quai xanh cùng đôi chân dài miên man.

Còn với bộ ảnh phong cách tối giản đem tới hình ảnh cô dâu Minh Tú quyền lực, bí ẩn và vui tươi. Mẫu đầm đen lấy cảm hứng từ tính cách mạnh mẽ và nét đẹp gợi cảm của siêu mẫu.

Trang phục kết hợp găng tay ren đồng điệu và hoa cầm tay mao lương, đem tới vẻ đẹp mới lạ cho cô dâu.

Minh Tú nhí nhảnh trong bộ đầm thiết kế corset (áo nịt ngực) đắp ren mỏng kết hợp kỹ thuật dập ly, mang đến phong cách nổi loạn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Cặp đôi thoải mái tạo dáng trước ống kính.

Ảnh: Tee Le