Siêu mẫu Lâm Chí Linh rơi nước mắt kể về hành trình sinh nở tuổi U50

Lâm Chí Linh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Mỹ nhân thế hệ 7X sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, đôi chân dài cực phẩm và vẫn duy trì vị thế mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài nhiều năm nay.

Ngoài trình diễn thời trang, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu, cô còn tham gia đóng phim và thể hiện năng lực diễn xuất trong một số bộ phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng...

Lâm Chí Linh là siêu mẫu nổi tiếng xứ Đài và khắp châu Á (Ảnh: Sina).

Trước khi tiến tới hôn nhân, cô từng có thời gian hò hẹn với nam diễn viên Ngôn Thừa Húc và dính tin đồn cặp kè với một số đại gia. Sau khi kết hôn, người đẹp lựa chọn cuộc sống kín tiếng và sang Nhật Bản sống cùng chồng, tạm rời xa hoạt động của làng giải trí.

Lâm Chí Linh xác nhận kết hôn với chồng, nam ca sĩ người Nhật - Akira vào năm 2019 sau 8 năm quen biết. Họ thực sự tìm hiểu nhau vào khoảng một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Akira kém vợ gần 8 tuổi và không nổi tiếng bằng vợ.

Cuối tháng 1/2022, sau 2 năm lập gia đình, Lâm Chí Linh thông báo sinh con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc sinh con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh. Sau khi sinh nở, cô cũng không quay lại làm việc, tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ.

Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ kém tuổi người Nhật Bản, Akira, từ năm 2019 (Ảnh: News).

Ngày 17/10, siêu mẫu xuất hiện tại một sự kiện ở Đài Loan. Người đẹp 48 tuổi vẫn sở hữu ngoại hình thon thả, trẻ trung. Tâm sự với người hâm mộ, siêu mẫu xứ Đài bật khóc khi nói về hành trình sinh nở khó khăn ở tuổi U50.

Nữ diễn viên cho biết khao khát làm mẹ khiến cô quyết tâm bước vào quá trình thụ tinh nhân tạo để có con. Do tuổi đã cao, sức khỏe không tốt nên cô thất bại hơn chục lần trước khi đậu thai.

"Tôi không có con nhờ mang thai hộ. Tôi là tự sinh con của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều, thử đi thử lại mười mấy lần. Tôi phải tiêm, dùng nhiều loại thuốc khác nhau. Tôi khẳng định mình có thể sinh con ở tuổi 48 bởi tôi luôn kiên trì, không bỏ cuộc", Lâm Chí Linh nghẹn ngào.

Lâm Chí Linh ra mắt cuốn sách mới hồi tháng 9/2022 (Ảnh: Sina).

Siêu mẫu hàng đầu xứ Đài cũng đối mặt với những bình luận, miệt thị về ngoại hình sau khi sinh (Ảnh: Sina).

Ngay cả khi thụ tinh thành công, Lâm Chí Linh cho biết thời kỳ mang thai, chăm em bé sau sinh và phục hồi sức khỏe của cô rất gian khổ. "Làm sản phụ và trở thành người mẹ khi đã gần 50 tuổi quả thật không dễ dàng", siêu mẫu nói.

Tháng 9 vừa rồi, Lâm Chí Linh tham dự một sự kiện ở Đài Loan, giới thiệu cuốn sách mới mang tên Just Right Elegance do chính cô thực hiện sau nhiều tháng nghỉ ngơi, chăm sóc con trai. Lâm Chí Linh bị chê già, xuống sắc và cố "cưa sừng làm nghé" khi thực hiện động tác chụp ảnh thể hiện sự dễ thương của thiếu nữ.

Trước phản ứng của khán giả, Lâm Chí Linh chia sẻ: "Tôi sẽ lại bị phàn nàn không còn đẹp, mất đi khí chất sau khi sinh con. Vì vậy, cứ nhắm mắt cho qua. Ngoại hình và làn da của tôi không còn duy trì tốt như trước, nhưng tôi vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung, vui vẻ và sự ấm áp. Tôi đã buông bỏ chấp niệm phải thanh lịch, xinh đẹp mọi lúc kể từ ngày làm mẹ".

Lâm Chí Linh thừa nhận gặp khó khăn khi mang thai và sinh nở lần đầu ở tuổi 48 (Ảnh: Sina).

Người đẹp 48 tuổi cho biết, cô không quá bận tâm tới những lời người khác nói gì vì hiện tại, cô hạnh phúc khi được làm mẹ. Khi được hỏi về thái độ với những bình luận tiêu cực trên mạng, Lâm Chí Linh vui vẻ đáp lại: "Tôi thực sự không quan tâm nhiều đến những điều đó. Nhìn những dòng bình luận trên mạng xã hội, tôi cảm thấy khi tham gia vào thế giới mạng, tôi sẽ quên mất việc phải hòa nhập với những người xung quanh. Vậy nên tôi không quan tâm những người chưa từng gặp trong đời nói gì".

Lâm Chí Linh cho biết cân nặng cô từng vượt ngưỡng 60kg sau sinh. Để có vóc dáng thon thả như hiện tại, cô phải kiên trì giảm cân hơn 2 tháng trước khi quay lại làng giải trí.

Siêu mẫu 48 tuổi khẳng định, cô tự mang thai và sinh con, trái với tin đồn nhờ người mang thai hộ (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên tâm sự từng trải qua việc khủng hoảng sau sinh. Lâm Chí Linh gặp nhiều bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ, mất ngủ liên tục, gặp áp lực khi vừa chăm con, vừa chăm lo việc gia đình. May mắn, cô được chồng hỗ trợ, động viên và kéo khỏi quãng thời gian u sầu, mệt mỏi.

Siêu mẫu hàng đầu xứ Đài tiết lộ, cậu con trai của vợ chồng cô rất đáng yêu, hiếu động và giống cả cha và mẹ. "Tiểu Bảo Bối (tên của con trai Lâm Chí Linh) có da trắng và đôi mắt giống mẹ, tóc và mũi giống bố", Lâm Chí Linh chia sẻ về con trai sắp tròn một tuổi.

Siêu mẫu xinh đẹp không có kế hoạch sinh thêm đứa con thứ hai do tuổi tác (Ảnh: Sina).

Lâm Chí Linh cũng xác nhận, vợ chồng cô không có dự định sinh thêm đứa con thứ hai vì tuổi của siêu mẫu đã lớn. Được biết, từ tháng 9 vừa rồi, vợ chồng Lâm Chí Linh đưa con trai về Đài Loan sinh sống. Đây nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô từ trước khi lập gia đình. Nữ nghệ sĩ muốn vừa có thể làm việc, vừa chăm con trong thời gian tới.

Một nguyên nhân nữa là vì Lâm Chí Linh muốn ở gần mẹ. Sức khỏe của bà hiện không tốt nên Lâm Chí Linh muốn được chăm sóc mẹ và để cháu trai ở gần bà ngoại. Nam ca sĩ Akira cũng đồng ý cùng vợ sang Đài Loan sinh sống và chỉ về Nhật Bản khi có lịch làm việc.