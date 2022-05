Trong bộ ảnh đều là học trò của siêu mẫu, trong đó có hai bé mang quốc tịch Hàn Quốc đã giành giải thưởng tại "The face kid 2022": Kim Gia Han (giải Gương mặt thân thiện), Park JeMin (giải Gương mặt triển vọng), Tùng Chi (Gương mặt ấn tượng). Ngoài ra còn có các gương mặt nhí: Trang My, Trang Anh, Bảo Hân, Gia An, Hoàng Sơn, Trúc Lam, Trà My (Ảnh: Trung Anh).