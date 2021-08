Siêu mẫu áo tắm gây sốc khi thừa nhận từng uống rượu thay ăn

Dân trí "Chân dài" đình đám nước Mỹ Chrissy Teigen thừa nhận cô từng say xỉn cả ngày và giờ đây, cô cai nghiện rượu vì nhận ra mình quá tồi tệ.

Chrissy Teigen đẹp đôi bên chồng

Chrissy Teigen - siêu mẫu từng lên bìa tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated đã gây bất ngờ khi tiết lộ rằng cô từng uống rượu cả ngày tới mức mệt và không thể ngủ được.

Chrissy chưa từng che giấu thói nghiện rượu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Cosmopolitan, cô nói: "Tôi đã uống quá nhiều, sự thực là vậy. Tôi đã quen với việc làm tóc, trang điểm và uống một ly rượu. Sau đó, tôi uống một ly trước lễ trao giải và uống thêm sau lễ trao giải...".

"Và rồi tôi cảm thấy tồi tệ về chính bản thân mình, tồi tệ vì những người mà tôi thực sự tôn trọng. Đó là điều rất kinh khủng. Rượu không tốt cho tôi, cho chồng tôi hay cho bất kỳ ai".

Siêu mẫu áo tắm bỏ rượu vì nhận ra mình quá tồi tệ.

Chrissy Teigen nói thêm, sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 2016, cô từng uống rượu rất nhiều do bị trầm cảm. "Sau khi có Luna, tôi đã uống quá nhiều. Tôi không ăn nổi bởi vì tôi đã no do uống rượu. Tôi thực sự đối xử không tốt với cơ thể của mình".

Chrissy Teigen đã cố gắng cai nghiện rượu sau khi nhận được một cuốn sách nói về tác hại của rượu. Sau đó, cô bỏ rượu hoàn toàn từ cuối năm ngoái, sau khi mất đi đứa con còn trong bụng. Trên trang Instagram, Chrissy từng bày tỏ sự tự hào và niềm vui khi vượt qua được cám dỗ của rượu.

Chrissy Teigen cùng chồng dự lễ trao giải Grammy

Chrissy Teigen không chỉ là siêu mẫu áo tắm mà còn là hotgirl đình đám trên Instagram với gần 36 triệu lượt theo dõi trang cá nhân. Người đẹp 36 tuổi bắt đầu làm người mẫu từ khi còn học phổ thông và tới năm 2010, cô trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ khi lần đầu được chụp ảnh cho tạp chí áo tắm hàng đầu Sports Illustrated.

Teigen đính hôn với ca sĩ giành nhiều giải Grammy John Legend vào tháng 12 năm 2011, sau bốn năm hẹn hò. Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi quay video Stereo của John Legend. Họ tổ chức đám cưới xa hoa vào ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại Como, Italy. Đôi vợ chồng nổi tiếng có với nhau hai nhóc tì đáng yêu: một bé trai và một bé gái.

Kết hôn với một nam ca sĩ nổi tiếng và sở hữu khối tài sản gần 100 triệu USD, Chrissy Teigen có cuộc sống xa hoa, sang chảnh và danh tiếng của cô tăng thêm một bậc. Đôi vợ chồng nổi tiếng sống trong biệt thự trị giá hơn 20 triệu USD ở Hollywood, Mỹ và sau khi kết hôn, sinh con, Chrissy Teigen lấn sân sang vai trò MC truyền hình, viết sách hướng dẫn nấu ăn và kinh doanh đồ gia dụng.

Nổi tiếng là người thẳng thắn và có những phát ngôn "mạnh miệng", Chrissy Teigen gặt hái khá nhiều thành công trong những vai trò khác nhau. Khối tài sản của người đẹp đa tài cũng lên tới hàng chục triệu USD trong vài năm trở lại đây.

Chrissy Teigen từng tiết lộ, vợ chồng cô gặp khó khăn trong việc có con tự nhiên nên phải nhờ tới phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có hai đứa con hiện tại. Teigen chia sẻ, chồng cô đã rất ủng hộ vợ, thấu hiểu mọi thứ và luôn ngọt ngào, giàu cảm xúc với vợ.

Chrissy Teigen hạnh phúc bên chồng.

Siêu mẫu người Mỹ nói thêm, khi cô đấu tranh với chứng trầm cảm sau sinh, chồng cô đã giúp cô rất nhiều để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó. "John thậm chí sẵn lòng ngủ trên ghế dài với tôi bốn đêm liên tiếp. Khi đó tôi khóc rất nhiều".

Danh ca John Legend thì nói: "Thật khó khăn để làm tốt vai trò cha mẹ khi có đứa con đầu tiên nhưng trở thành bố mẹ đã khiến vợ chồng tôi gắn bó hơn. Vợ chồng tôi cùng nhau tiến bộ, học cách phản ứng với những thách thức cũng như cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống".

Chrissy Teigen và chồng dự lễ trao giải Oscar

