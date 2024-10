Shumo AG vừa hát vừa trổ tài chơi guitar điện

Sau 4 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cho ra mắt những MV ca nhạc, bản rap, xuất hiện trên nhiều sân khấu, giờ đây, Shumo AG lại chuẩn bị cho ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên Rock Live Band 2024.

Dự án có sự đồng hành của người thầy của Shumo đồng thời cũng là nhà sản xuất, ca sĩ Trần Vũ.

Ca sĩ Shumo đang sống tại Úc cùng gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong dự án cá nhân lần này, Shumo AG không chỉ thể hiện sự tiến bộ về khả năng ca hát mà còn trổ tài chơi guitar điện - nhạc cụ mà cậu bé đã gắn bó từ năm 9 tuổi.

Được biết, Shumo rất thích sáng tác bài hát với guitar điện, cậu bé luyện tập guitar 1-2 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, ngày lễ hoặc cuối tuần Shumo có thể chơi guitar điện hơn 4 giờ đồng hồ.

Sự miệt mài, chăm chỉ này đã giúp Shumo giành được loạt giải thưởng với guitar điện như: Rockschool Electric Guitar Grade 5 - Distinction (2022); Australia Music Examination Body - Rockschool Electric Guitar Grade 7,8 - Distinction (2023, 2024); Junior Solo Championship - Electric Guitar (2023)…

Được biết, trong một năm sống tại Úc, Shumo tham gia biểu diễn trong tất cả sự kiện lớn của ngôi trường mà cậu bé đang theo học. Đồng thời, tài năng trẻ gốc Việt cũng tham gia toàn bộ lĩnh vực biểu diễn khác cùng với đội âm nhạc của trường như cello, hát trong các sự kiện String Oschestra...

Không chỉ đam mê nhạc cụ, Shumo còn có một niềm yêu thích to lớn với nhạc rock. Đó cũng chính là sự khởi nguồn đam mê được làm dự án Rock Live Band 2024. Với dự án này, Shumo có được trải nghiệm hoàn toàn mới, tích lũy thêm được những kỹ năng, kinh nghiệm đáng quý trong quá trình theo đuổi nghệ thuật.

Được biết, các thành viên trong band nhạc tham gia Rock Live Band 2024 cùng Shumo đều từng tốt nghiệp các trường âm nhạc chính quy tại TPHCM và hiện đang hoạt động âm nhạc tại TPHCM.

Trong dự án âm nhạc lần này, đa số các ca khúc Shumo chọn đều được chính cậu bé biểu diễn solo tại các sự kiện lớn của trường và đặc biệt hơn, mỗi bài hát đều thể hiện kỹ thuật chơi guitar điện khác nhau.

Crazy Train có các kỹ thuật như hợp âm mạnh, tắt tiếng lòng bàn tay, chọn thay thế, đánh và kéo, rung và gõ. Ngược lại, Always With Me, Always With You của Joe Satriani yêu cầu kỹ năng khác, bao gồm trình tự đánh đàn, giai điệu chính xác, legato, slide...

Trong số các lựa chọn của mình, Shumo AG đặc biệt thích Crazy Train vì đây là sự kết hợp giữa hát và chơi guitar điện nhanh và bài Tomorrow comes again, ca khúc do chính cậu bé sáng tác.

Shumo chia sẻ rằng, cậu bé thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho dự án lần này, thể hiện sự nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật.