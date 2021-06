Selena Gomez: Phụ nữ gợi cảm hơn khi giảm cân!

Dân trí Nữ ca sĩ nổi tiếng khiến fan ngỡ ngàng và dành nhiều lời khen ngợi sau khi giảm cân và thay đổi tích cực về ngoại hình.

Selena Gomez từng sở hữu thân hình tròn trịa vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi giảm cân, cô đã sở hữu dáng vóc không chút mỡ thừa, thân hình đẹp khỏe khoắn và cân đối. Được biết, để có dáng vóc như hiện tại, Selena Gomez đã tập luyện chăm chỉ và kết hợp với một chế độ ăn uống khoa học.

Selena Gomez lột xác hoàn toàn sau khi giảm cân. Dù chỉ sở hữu chiều cao 165 cm nhưng việc giảm cân giúp cô trở nên cân đối và duyên dáng hơn.

Sau khi giảm cân và thay đổi màu tóc thành bạch kim, Selena Gomez lập tức biến thành một quý cô gợi cảm và quyến rũ. Ngay cả trong những bức ảnh hậu trường, chưa qua chỉnh sửa, giọng ca Lose You To Love Me cũng khiến fan "ngất ngây" với dáng vóc hình chữ S cân đối. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m65 nhưng khi giảm cân, đôi chân của cô trở nên thon thả và tôn dáng như một siêu mẫu.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1992 là thần tượng và thế hệ nghệ sĩ 9x nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Cô xuất thân từ lò đào tạo ngôi sao của Disney và thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Đến năm 2017, cô đã bán được hơn 7 triệu album và 22 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới cùng vô số giải thưởng âm nhạc.

Selena Gomez từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát.

Việc giảm cân giúp Selena Gomez như thành một người khác, gợi cảm và sức sống hơn.

Cuối tháng 5/2021, cô được vinh danh tại hai giải thưởng tại lễ trao giải Ngôi sao của Weibo (Trung Quốc) gồm Ngôi sao nổi tiếng nhất và Màn hợp tác được yêu thích nhất dành cho ca khúc Ice Cream với nhóm nhạc nữ xứ Hàn - Blackpink.

Hiện tại, Selena Gomez đang thực hiện album mới và tiết lộ rằng, đây sẽ là album ca nhạc cuối trong sự nghiệp của cô. Giọng ca xinh đẹp muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất trong tương lai. Hiện tại, album mới chưa có tên và cũng chưa được Selena Gomez chọn được ngày phát hành nhưng vẫn khiến fan khắp thế giới hồi hộp chờ đón.

Selena Gomez nói với tờ Vogue: "Thật khó khăn khi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát khi mọi người không còn coi trọng bạn. Theo cảm nhận của chính tôi, Lose You to Love Me có lẽ là ca khúc hay nhất mà tôi phát hành trong thời gian gần đây. Và với một số người, nó vẫn không đủ. Tôi nghĩ vẫn có những người thích âm nhạc của tôi. Và tôi biết ơn vì điều đó nên tôi vẫn tiếp tục ca hát. Nhưng tôi tin rằng, ở album tiếp theo của mình, mọi thứ sẽ khác. Tôi muốn thử một lần cuối trước khi quyết định giải nghệ ca hát".

Tháng 4/2021, cô thay sang màu tóc bạch kim, phá bỏ hình ảnh trong sáng quen thuộc, trở nên cá tính và sành điệu hơn.

Mới đây, Selena gặp lại người đồng nghiệp Marshmello. Họ từng hợp tác trong ca khúc Wolves cách đây 4 năm. Phá bỏ hình ảnh ngoan hiền, Selena Gomez táo bạo trong trang phục và cách tạo dáng.

Nói về quyết định dừng sự nghiệp ca hát để tập trung cho diễn xuất, Selena cho hay: "Tôi vẫn chưa thể chạm vào những vai diễn mà tôi thực sự khát khao. Tôi khát khao chứng minh cho đạo diễn biết khả năng của mình, những giới hạn của chính mình".

Bộ phim gần nhất có sự góp mặt của Selena Gomez là Only Murders in the Building cùng huyền thoại phim hài Martin Short and Steve Martin. Trailer giới thiệu phim vừa được tiết lộ hồi tháng 5 vừa rồi.

Cận kề tuổi 30, Selena muốn sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống và theo đuổi những mục tiêu mới. "Tôi còn trẻ và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục làm mới bản thân, không ai có quyền soi xét cuộc sống của tôi khi không biết rõ nó đang diễn ra như thế nào", cô khẳng định.

Selena Gomez đang tập trung thực hiện album mới và tiết lộ, đây là album cuối trước khi cô ngừng ca hát để tập trung cho diễn xuất.

