Selena Gomez mặc váy gợi cảm, bất ngờ ngã trong sự kiện

Ngôi sao điện ảnh Salma Hayek không thể vắng mặt trong sự kiện này. Ở tuổi cận kề lục tuần nhưng Salma vẫn rất trẻ trung. Salma Hayek ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Fools Rush In, Wild Wild West, In the Time of the Butterflies và đặc biệt là Frida. Vai diễn nữ họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim này đã mang về cho Salma Hayek hàng loạt đề cử điện ảnh danh tiếng như giải Quả Cầu Vàng, Oscar, BAFTA, SAG.... (Ảnh: Getty Images).