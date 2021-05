Sau vụ ngoại tình "ồn ào", tỷ phú Amazon và bạn gái bốc lửa giờ ra sao?

Dân trí Năm 2019, tỷ phú Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon và MC nóng bỏng, Lauren Sanchez trở thành tâm điểm truyền thông khi Jeff thông báo chia tay người vợ gắn bó với ông 25 năm.

Năm 2019, Jeff Bezos gây sốc khi tuyên bố ly hôn vợ sau 25 năm chung sống. Ngay lập tức, tờ National Enquirer tung ra loạt ảnh chụp lại tin nhắn giữa tỷ phú giàu nhất thế giới với người tình Lauren Sanchez làm bằng chứng về việc hôn nhân của Bezos đổ vỡ vì người thứ ba. Lauren Sanchez là diễn viên, phóng viên giải trí, MC, doanh nhân và phi công. Trang National Enquirer được cho rằng còn nắm giữ ảnh khỏa thân của ông chủ Amazon. Thông tin này khiến Jeff Bezos vô cùng tức giận.

Vụ ly hôn ồn ào giữa tỷ phú Jeff Bezos và vợ vì sự xuất hiện của người thứ ba khiến hình ảnh của ông trong mắt công chúng sụp đổ một thời gian. Mối tình giữa Jeff và Lauren cũng không được công chúng ủng hộ bởi lẽ khi đến với nhau, cả hai đều đang có gia đình riêng. Việc Jeff từ bỏ người vợ từ thuở hàn vi để theo đuổi một ngôi sao giải trí cũng khiến những người hâm mộ ông thất vọng.

Năm 2020, Michael Sanchez - anh trai của Lauren Sanchez gây sốc khi tiết lộ em gái từng "bắt cá hai tay" với hai tỷ phú, trong đó có Jeff Bezos. Nữ MC cũng nhờ anh trai giúp che đậy chuyện tình với ông chủ Amazon.

Tháng 2/2020, ông Michael Sanchez đã đệ đơn lên tòa án tối cao Los Angeles khởi kiện Jeff Bezos tội truyền bá sai lệch thông tin tới truyền thông. Michael Sanchez tức giận việc người sáng lập Amazon khẳng định ông là người đã cung cấp ảnh khỏa thân của Bezos cho truyền thông. Vụ kiện đã kéo dài gần 1 năm và thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong bản báo cáo gửi lên tòa án tối cao Los Angeles, Michael Sanchez tiết lộ em gái và tỷ phú Amazon đã nảy sinh tình cảm từ cuối năm 2017 thay vì năm 2019 như báo chí đăng tải. Ngoài ra, Michael còn nhấn mạnh rằng, nữ MC của So You Think You Can Dance cùng lúc hẹn hò với một tỷ phú khác ngoài Bezos nhưng không tiết lộ danh tính người này.

Jeff Bezos là bạn thân 10 năm của Patrick Whitesell - chồng cũ của Lauren Sanchez. Qua lời của Michael Sanchez, Lauren Sanchez là một phụ nữ khá thực dụng và toan tính. Cô chủ động tán tỉnh tỷ phú Jeff Bezos dù thời điểm đó ông chưa ly hôn với vợ còn Lauren cũng vẫn là vợ hợp pháp của Patrick Whitesell - ông chủ William Morris Endeavor Entertainment (WME).

Michael cho hay, lúc đầu ông ủng hộ mối quan hệ giữa Lauren Sanchez và Jeff Bezos vì tin hai người thực sự yêu nhau. Chính vì vậy, ông đã chủ động giữ kín mối quan hệ giữa hai người.

Theo lời Michael Sanchez, tỷ phú Jeff Bezos còn nhờ anh trai của bạn gái làm cố vấn truyền thông để giúp ông che đậy quan hệ với Sanchez hay xử lý việc phân chia tài sản khi ly hôn vợ. "Tôi chuẩn bị các bản thông cáo báo chí, vẽ ra lộ trình tiến triển mới của mối quan hệ, điều phối chiến lược truyền thông để tiết lộ dần mối quan hệ của hai người với dư luận", ông Michael chia sẻ với tờ The Sun.

Tuy nhiên, sau này Jeff Bezos phát hiện ra, Michael Sanchez và American Media Inc - công ty mẹ của tờ National Enquirer, đơn vị tung tin ông ngoại tình, có một thỏa thuận chung. Jeff Bezos nghi ngờ chính Michael Sanchez đã bán thông tin của mình và bạn gái cho tờ National Enquirer. Cáo buộc này khiến Michael Sanchez khởi kiện ngược lại Jeff Bezos.

Lauren Sanchez đã lên tiếng ủng hộ người tình: "Michael là anh trai tôi. Nhưng anh ấy lại bí mật cung cấp thông tin cá nhân của tôi cho National Enquirer. Đây là sự phản bội sâu sắc và không thể tha thứ".

Theo tài liệu từ tòa án, chồng cũ của Lauren Sanchez - Patrick Whitesell cũng được xem là nguồn rò rỉ mối quan hệ của cô với tỷ phú giàu nhất thế giới. "Ông trùm Hollywood" Patrick Whitesell và Lauren Sanchez kết hôn 13 năm trước vụ bê bối ngoại tình với tỷ phú Amazon khiến cuộc hôn nhân của họ kết thúc.

Tháng 2 vừa rồi, tòa án Los Angeles kết luận, tỷ phú Jeff Bezos thắng kiện Michael Sanchez. Ông sẽ nhận được 218.385 USD để trang trải các khoản phí pháp lý, cộng với 36.000 USD bổ sung, thay vì 1,7 triệu USD như ông mong đợi lúc đầu.

Vụ ly hôn rùm beng cùng vụ kiện tụng liên quan tới người tình khiến hình ảnh của Jeff Bezos trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng. Trước đây, ông được xem là "ông chồng quốc dân" vì vừa giàu có, thành đạt nhưng lại vô cùng dịu dàng, giản dị khi ở bên bạn đời.

Cựu giám đốc điều hành của Amazon từng thổ lộ, dù là người mạnh mẽ, quyết liệt trên thương trường nhưng khi về nhà, ông vẫn giữ thói quen rửa bát cho vợ. Song, hình ảnh người chồng ngoại tình đã khiến hình ảnh "ông chồng quốc dân" của Jeff trong lòng người hâm mộ sụp đổ.

Theo Bloomberg, tài sản ước tính của tỷ phú Jeff Bezos là 200 tỷ USD, tính tới tháng 5/2021.

Hai năm sau bê bối ngoại tình dẫn tới ly hôn, Jeff và người tình - Lauren vẫn đang bên nhau rất hạnh phúc, dù họ duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Năm 2020, Bezos đã tổ chức sinh nhật thứ 50 hoành tráng cho Sanchez.

Ông thuê một biệt thự ở Beverly Hills và mời nhiều người nổi tiếng như Katy Perry, Orlando Bloom và Timothée Chalamet tham dự. Nữ MC nóng bỏng từng đeo một chiếc nhẫn kim cương giá trị lớn trên tay phải và thông báo đã đính hôn với tỷ phú trong khi Bezos chưa một lần lên tiếng về thông tin này.

Tháng 2/2021, sau khi thông báo sẽ từ chức giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos đưa bạn gái và con riêng của cô đi du lịch tại Mexico.

Trong trang phục trẻ trung, Jeff Bezos thực sự rất phong độ bên bạn gái. Lauren Sanchez diện bộ áo tắm màu đỏ và khoác áo sơ mi trắng bên ngoài. Trong những ngày ở Mexico, Jeff và người tình tận hưởng nhịp sống giản dị tại đây. Họ bị bắt gặp cùng nhau đi dạo phố và ăn kem.

Tình cảm của Bezos và Sanchez được cho vẫn mặn nồng dù tỉ phú xảy ra nhiều xung đột với anh trai của bạn gái hay đối mặt với áp lực từ dư luận suốt thời gian sau khi công khai ly hôn. Jeff rất chiều chuộng và cung phụng bạn gái bốc lửa nhưng đám cưới hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cặp đôi.

Lauren Sanchez là diễn viên, phóng viên giải trí, MC, doanh nhân...

... và thậm chí là một phi công

Từ khi hò hẹn với Lauren, tỷ phú Jeff Bezos cũng trở nên trẻ trung và sành điệu hơn.

Vị tỷ phú U60 thường xuyên xuất hiện bên bạn gái với phong cách trẻ trung.

Dù rất hạnh phúc và mặn nồng nhưng Jeff và Lauren chưa tính tới chuyện làm đám cưới.

Tỷ phú Jeff sánh đôi cùng bạn gái bốc lửa tại sự kiện.

