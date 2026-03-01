Hiện, phía hai nhân vật vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng thông tin trên đã trở thành tâm điểm truyền thông châu Á.

Hồ Nhiễm Nhi (27 tuổi) là gương mặt mới của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ), xuất thân trong gia đình có điều kiện. Trước khi theo đuổi con đường ca hát, cô làm MC và tham gia một số chương trình vũ đạo như Great Dance Crew hay The Amazing Dance Studio.

Hồ Nhiễm Nhi xuất hiện bên Huỳnh Hiểu Minh tại Singapore (Ảnh: Sina).

Huỳnh Hiểu Minh từ chối bình luận về mối quan hệ với người đẹp kém 22 tuổi Hồ Nhiễm Nhi (Ảnh: Sohu).

Sau khi xuất hiện cùng Huỳnh Hiểu Minh, thông tin về Hồ Nhiễm Nhi nhanh chóng được cộng đồng mạng “săn tìm”. Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ gần đây đồng loạt bị xóa toàn bộ nội dung.

Một tài khoản được cho là tài khoản công việc chỉ có khoảng 50 người theo dõi, trong đó còn lại duy nhất một video ghi lại khoảnh khắc làm việc cùng diễn viên Hồ Ca.

Một tài khoản khác với gần 5.000 người theo dõi, từng bật tính năng hợp tác thương mại và đạt khoảng 45.000 lượt thích, hiện cũng không còn bài đăng nào.

Việc các nền tảng cá nhân bị “dọn sạch” làm dấy lên đồn đoán về khả năng có sự can thiệp nhằm bảo vệ đời tư của các bên liên quan. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ dư luận.

Hồ Nhiễm Nhi là một gương mặt mới trong làng giải trí Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Trước đó, sau khi xác nhận ly hôn Angelababy vào năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh từng vướng tin đồn hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Đến năm 2024, anh mới công khai mối quan hệ này nhưng được cho là đã chia tay chỉ vài tháng sau đó. Trước khi chia tay, cặp đôi có 1 cô con gái chung và tài tử họ Huỳnh đảm bảo chu cấp cho Diệp Kha nuôi con.

Theo một số nguồn tin, những ồn ào liên quan đến đời tư của Diệp Kha cùng những phát ngôn gây sốc của cô phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của nam diễn viên. Bộ phim anh tham gia trong năm 2024 từng vấp phải làn sóng tẩy chay, khiến Huỳnh Hiểu Minh phải lên tiếng xin lỗi đồng nghiệp và khán giả.

Năm 2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với người đẹp Diệp Kha nhưng nhanh chóng chia tay sau đó (Ảnh: Sohu).

Sinh năm 1977, Huỳnh Hiểu Minh là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) - cái nôi đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc. Anh còn ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Bong bóng mùa hè…

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn là nhà sản xuất phim, doanh nhân và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ sớm đầu tư vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trong ngành công nghiệp giải trí.

Về đời tư, nam diễn viên từng kết hôn với nữ diễn viên Angelababy và có 1 con trai chung. Sau 7 năm gắn bó, cả hai xác nhận ly hôn vào năm 2022.

Hậu ly hôn, anh vướng một số tin đồn tình cảm nhưng chỉ công khai mối quan hệ với Diệp Kha. Theo thông tin được chia sẻ, mối quan hệ này kết thúc vào đầu năm 2025.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn từ năm 2022 (Ảnh: Sina).

Năm 2025, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã lập di chúc, để lại khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (hơn 38.000 tỷ đồng). Tài sản được đồn đoán bao gồm biệt thự, căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, cổ phần trong các công ty điện ảnh - truyền hình cùng nhiều khoản đầu tư khác. Nam diễn viên hiện có 2 con gồm 1 con trai với Angelababy và 1 con gái với bạn gái cũ Diệp Kha.

Theo nguồn tin lan truyền, toàn bộ tài sản sẽ được phân chia cho 2 con nhưng kèm theo những điều kiện nghiêm ngặt nhằm kiểm soát việc sử dụng. Con trai được cho là nhận 200.000 NDT (gần 762 triệu đồng) mỗi tháng cho đến khi đủ 18 tuổi và việc chi tiêu phải có sự giám sát pháp lý.

Đối với con gái, thông tin cho biết nếu không trúng tuyển các trường đại học danh tiếng như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán hoặc Đại học Nam Kinh, 50% tài sản thừa kế sẽ bị “đóng băng” cho đến khi cô tròn 30 tuổi. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến bản di chúc này chưa được Huỳnh Hiểu Minh xác nhận chính thức.