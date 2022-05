Sắp công bố kết quả phiên tòa của Johnny Depp và Amber Heard

Phiên tòa xét xử giữa Johnny Depp và Amber Heard diễn ra từ tháng 4/2022 và kéo dài trong 6 tuần. Trong phiên tòa này, Johnny Depp kiện vợ cũ tội phỉ báng, làm hỏng sự nghiệp, hình ảnh của anh với cáo buộc anh là kẻ bạo hành gia đình. Anh yêu cầu Amber Heard đền bù 50 triệu USD.

Amber Heard phủ nhận điều này và tố Johnny Depp tấn công tình dục, tinh thần của cô trong thời gian hai người chung sống, hủy hoại sự nghiệp của cô. Cô đòi Johnny Depp đền bù 100 triệu USD. Vụ kiện đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận thế giới hơn một tháng qua.

Phiên tòa phỉ báng đáng giá 50 triệu USD giữa Johnny Depp và Amber Heard sắp đi tới hồi kết (Ảnh: The Things).

Trung tâm của vụ án là bài viết của Amber Heard đăng tải vào tháng 12/2018 trên tờ Washington Post. Trong đó cô ấy đưa ra tuyên bố về việc lạm dụng gia đình. Bài báo không đề cập đích danh Depp, nhưng luật sư của nam diễn viên cho rằng, bài viết đã hủy hoại sự nghiệp của nam diễn viên.

Trước đây, vào năm 2020, Johnny Depp đã thua trong một vụ kiện bôi nhọ. Anh khởi kiện tờ The Sun của Anh vì tờ này gán cho anh là "kẻ đánh vợ". Thẩm phán của Tòa án Tối cao London (Anh) đã ra phán quyết nam diễn viên nhiều lần hành hung Heard.

Nhiều người từng làm việc với cặp sao như bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh ủng hộ Johnny Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Amber Heard thừa nhận đánh chồng cũ nhưng với mục đích tự vệ và bảo vệ em gái. Whitney - em gái của Heard là nhân chứng duy nhất khẳng định từng thấy Depp đánh chị mình.

Johnny Depp tại tòa án (Ảnh: Reuters).

Amber Heard tại tòa (Ảnh: Reuters).

Trong ngày 31/5 (giờ Mỹ), các bên sẽ gặp nhau tại tòa và nghe phán quyết của bồi thẩm đoàn. Đây hiện là thông tin nóng hổi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Tính tới thời điểm hiện tại, sự ủng hộ của dư luận thế giới đang dành cho Johnny Depp.

Johnny Depp trình diễn nhiệt huyết và được khen ngợi tại Anh

Một ngày trước ngày định mệnh, Johnny Depp đã xuất hiện tại các buổi trình diễn nhạc rock tại Sheffield, Anh. Trên sân khấu, ngôi sao của loạt Cướp biển vùng Caribbean đeo guitar, trình diễn ba ca khúc Isolation, What's Going On và Little Wing. Tài tử Hollywood chia sẻ trước khi theo nghiệp diễn, anh có đam mê trở thành ca sĩ.

Video ghi lại tiết mục của Johnny Depp thu hút hơn 173 nghìn lượt xem trên kênh YouTube của một khán giả có mặt tại show này. Nhiều người nghe khen ngợi giọng hát và phong cách của tài tử 59 tuổi. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Johnny Depp nổi tiếng với tài chơi guitar và là thành viên nhóm nhạc rock Hollywood Vampires.

Johnny Depp vui vẻ trình diễn tại Anh, ngày 30/5 (Ảnh: News).

Phát ngôn gây tranh cãi của Courtney Love

Một thông tin gây chú ý trên mạng xã hội là phát ngôn của nữ ca sĩ Courtney Love đối với vụ kiện của Amber Heard và Johnny Depp. Vài ngày trước, nữ diễn viên từng tung clip ca ngợi Johnny Depp và đề cập tới việc nam diễn viên từng cứu sống mình hai lần.

"Lúc tôi đang đau khổ và con gái phải chịu đựng sự thiếu vắng tình thương của mẹ, Johnny đã viết cho Frances (con gái của Courtney Love) bức thư dài 4 trang vào dịp sinh nhật năm 13 tuổi mà đến giờ con bé vẫn giấu, chưa cho tôi xem", cô nói trong clip ngợi ca Johnny Depp.

Trong clip, Courtney Love khen Johnny là người tử tế và dành sự ủng hộ cho anh. Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Courtney Love đã bất ngờ xóa video này. Cô đăng thêm một dòng trạng khác với nội dung gửi lời xin lỗi vì tỏ vẻ hoài nghi với Amber Heard.

Nữ diễn viên từng công khai chỉ trích Amber Heard dùng phong trào bảo vệ phụ nữ vì mục đích cá nhân. "Tôi từng là người phụ nữ bị ghét nhất nước Mỹ. Tôi có sự đồng cảm với những gì Amber Heard đang phải nhận lúc này. Các bạn có thể tưởng tượng khi ở trong vai trò của cô ấy không?". Cô bày tỏ mong muốn công lý sẽ được chứng minh.

Courtney Love (giữa) bất ngờ thay đổi thái độ với vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard (Ảnh: The Things).

"Tôi không muốn bắt nạt ai. Tôi đã bị bắt nạt đủ rồi. Tôi không muốn thể hiện thành kiến bản thân với người khác. Tôi không muốn góp phần gây nên những luồng tranh cãi trên mạng xã hội, khiến ai đó phải chịu đựng tổn thương", cô nói thêm.

Chia sẻ của Courtney Love khiến cộng đồng người ủng hộ Johnny Depp không hài lòng.

Sự im lặng khó hiểu của con gái Johnny Depp

Ngoài ra, sự im lặng tới khó hiểu của Lily-Rose Depp, con gái của Johnny Depp, cũng khiến fan tò mò. Trên Instagram, người mẫu trẻ vừa khoe ảnh mừng sinh nhật lần thứ 23. Cô diện áo hai dây cùng dải băng in dòng chữ Birthday Princess (tạm dịch: Sinh nhật công chúa) và mỉm cười trước ống kính. Bên dưới bài viết, bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc tốt đẹp đến ái nữ của Johnny Depp và Vanessa Paradis.

Suốt 6 tuần Johnny Depp và Amber Heard đối đầu căng thẳng tại tòa, người mẫu 9X không đả động đến vụ kiện của cha ruột. Nhiều dân mạng thắc mắc và réo tên cô. Trước phản ứng của đám đông, nữ người mẫu vẫn giữ im lặng.

Lily-Rose Depp (trái) - con gái của Johnny Depp tiếp tục giữ im lặng trước vụ kiện của cha ruột (Ảnh: Instagram).

Lily-Rose Depp vốn có mối quan hệ gắn bó với Johnny Depp dù cha mẹ không còn chung sống. Trong quá khứ, vào năm 2016, Lily-Rose từng lên tiếng bênh vực cha ruột: "Bố tôi là người ngọt ngào, đáng yêu nhất mà tôi biết, ông ấy vẫn luôn là một người cha tuyệt vời của tôi và em trai. Tất cả những người quen biết cũng sẽ đều nói về ông ấy như vậy".

Ngôi sao đình đám Hollywood cũng nhấn mạnh rằng, lý do anh theo đuổi vụ kiện phỉ báng với Amber Heard là vì muốn lấy lại thanh danh, hình ảnh trong mắt các con. "Kể từ khi tôi biết rằng sự thật về vấn đề này không hề được công khai, tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải đứng lên không chỉ cho bản thân mà còn vì hai con của tôi", nam diễn viên chia sẻ tại tòa hồi tháng 4/2022.