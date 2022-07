Sắp có chuỗi 4 đêm đại nhạc hội Venice By Nights tại Hậu Giang

Công viên ánh sáng kỳ quan có diện tích hơn 1ha, thuộc phân khu Rome, 1 trong 5 phân khu của dự án khu đô thị phong cách Italy The Venice City, tại TP Vị Thanh, Hậu Giang. Công viên được thiết kế xây dựng độc đáo. Đây sẽ là nơi của những màn trình diễn nhạc nước và ánh sáng mãn nhãn; đặc sắc với đấu trường La Mã được tái hiện một cách công phu ngay trung tâm của công viên. Khi đi vào hoạt động, công viên này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến "must try" của mọi du khách đến Hậu Giang trong tương lai.

Để chào đón sự ra mắt công chúng, Venice By Nights được tổ chức bài bản cùng với nhiều tiết mục hấp dẫn, ấn tượng với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ được công chúng yêu mến: Vĩnh Thuyên Kim, Hồ Việt Trung, Châu Gia Kiệt, Thu Thủy. Cũng ngay trong sự kiện, lần đầu tiên người dân địa phương và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa, nhạc nước kết hợp múa tương tác lần đầu tiên có mặt tại Hậu Giang.

Sự kiện sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Vinh Thuyên Kim trong đêm đầu tiên 30/7.

Các đêm nhạc hội sẽ không thể thiếu sự góp mặt của hoạt động Loto show, một hoạt động đặc trưng của các sự kiện âm nhạc tại miền Tây Nam Bộ. Loto show đầy hấp dẫn và vui nhộn bởi sự tham gia của đoàn lô tô nổi tiếng Hương Nam, hứa hẹn những màn biểu diễn văn nghệ đầy công phu. Sự kiện còn có khu vực dành cho các trò chơi nhân gian, các chú hề bong bóng dành cho trẻ em.

Loto show hứa hẹn nhưng màn biểu diễn tiết mục đa dạng và xổ số hấp dẫn.

Đây có thể được xem là sự kiện quy mô và được đầu tư bài bản nhất từ đầu năm 2022 ngành du lịch tỉnh Hậu Giang, đánh dấu sự sôi động trở lại sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đại diện ban tổ chức, chuỗi sự kiện diễn ra trong 2 lần, mỗi lần 2 đêm liên tục nhằm tạo điều kiện cho bà con xa gần đều có cơ hội tham gia. Sự kiện dự kiến có thể thu hút hàng chục ngàn du khách và dân địa phương đến tham gia.

Chuỗi sự kiện được tổ chức công khai, không chỉ thu hút du khách từ khắp mọi miền đất nước có thêm lựa chọn điểm đến trong đợt du lịch "phục thù", thông qua đó quảng bá hình ảnh du lịch Vị Thanh, đặc trưng du lịch sông nước Tây Nam Bộ đến toàn thể du khách. Đồng thời cũng là sự cam kết từ TNT Land về uy tín dự án The Venice City, đại diện ban tổ chức cũng chia sẻ.

Dự án The Venice City là dự án đô thị kiểu mẫu lấy cảm hứng từ phong cách sống và thiết kế của Ý đầu tiên xuất hiện tại Hậu Giang. Dự án có quy mô 35ha, gồm 5 phân khu (Florence, Sorrento, Rome, Trento, Milano) với công năng và điểm nhấn riêng biệt cùng hệ thống hơn 25 tiện ích đẳng cấp bậc nhất Hậu Giang. Đặc biệt nhất khi trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh cũng thuộc 1 phần dự án. Sở hữu vị trí chiến lược, The Venice City sẽ trở thành trung tâm giao thương - giải trí bậc nhất Vị Thanh, Hậu Giang.

Đặc biệt, trong chương trình đêm đầu tiên sẽ có màn trình diễn pháo hoa độc đáo đến từ các nghệ nhân hàng đầu tại Việt Nam kéo dài trong 1 phút. Đây là một trong số những điểm nhấn của chuỗi sự kiện 4 ngày này, dành được nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện đã gần như hoàn tất.