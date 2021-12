Sao Việt khoe dáng bên "Nàng thơ Hollywood" tại Aqua Marina

Dân trí Phạm Quỳnh Anh, Thanh Thảo Hugo… tạo dáng cạnh du thuyền hạng sang Riva Aquariva Super, tại bến du thuyền Aqua Marina đô thị Aqua City.

Phạm Quỳnh Anh rạng rỡ khi tham dự sự kiện bàn giao du thuyền Riva Aquariva Super vào ngày 4/12 tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Người đẹp tươi tắn xuống bến du thuyền tận hưởng không gian sang trọng và xanh mát với tầm nhìn bao quát ra dòng sông Đồng Nai thơ mộng.

Phạm Quỳnh Anh là một trong những cư dân Aqua City tương lai khi sở hữu hai căn nhà tại khu đô thị sinh thái này. Nữ ca sĩ ấn tượng với không gian gần gũi thiên nhiên, sông rạch uốn lượn xuyên suốt toàn dự án.

Tham quan bến du thuyền Aqua Marina, Phạm Quỳnh Anh hào hứng với nhịp sống "trên bến dưới thuyền" nhộn nhịp, thu hút các cư dân tinh hoa tham quan sau thời gian dài giãn cách.

Phạm Quỳnh Anh thả dáng tại dinh thự ánh sáng Garden Palace mang kiến trúc nhà kính độc đáo. 4/12 cũng là dịp khai trương công trình này, nữ ca sĩ cho biết ấn tượng với kiến trúc sang trọng và chia sẻ, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm checkin của những tín đồ yêu kiến trúc và ẩm thực trong thời gian tới.

Nữ ca sĩ tiết lộ lý do chọn Aqua City làm nơi an cư là để con được tận hưởng không gian xanh, cũng như món quà cho ba mẹ nghỉ dưỡng tuổi già yên bình. Khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích, có cả bến du thuyền nên vừa an cư vừa có thể du lịch sông nước mà không phải đi đâu xa.

MC Thanh Thảo đến tham dự sự kiện cùng chồng là doanh nhân Thái Kim Sơn. Cả hai tình tứ tạo dáng bên chiếc du thuyền Riva Aquariva Super sang trọng và thanh lịch đến từ nước Ý.

Vợ chồng nữ MC tranh thủ tận hưởng làn gió trong lành từ sông Đồng Nai. Bến du thuyền Aqua Marina có tầm nhìn bao quát ra sông và hướng về toàn cảnh khu vực quận 9, TPHCM, thuận tiện di chuyển theo đường sông về khu trung tâm Sài Gòn.

Sau nhiều tháng giãn cách, MC Thanh Thảo và chồng khá bất ngờ khi trở lại thăm Aqua City, tận mắt chứng kiến nhiều công trình tiện ích đã hoàn thiện, đặc biệt là Tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina sầm uất đem lại sinh khí cho toàn khu đô thị sinh thái thông minh.

"Tôi tin với sự xuất hiện của bến du thuyền và nhiều tiện ích thì đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho những cư dân hiện đại ở phía Đông TPHCM", MC Thanh Thảo nhận xét.

Tháp tùng vợ đến tham dự sự kiện và cũng là đến thăm không gian sống tương lai sau thời gian dài, doanh nhân Thái Kim Sơn cho biết ấn tượng với quy mô và lối kiến trúc mang phong cách châu Âu tại Aqua Marina. Doanh nhân nhận định, khả năng kết nối thuận tiện từ TPHCM về Aqua City nhờ loạt hạ tầng đã và đang đầu tư mạnh mẽ như Hương Lộ 2, cầu Vàm Cái Sứt, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây… sẽ là động lực giúp cho nơi đây trở thành điểm đến mới tại phía Đông Sài Gòn trong thời gian tới.

Sở hữu không gian sống tại Aqua City cách đây hơn một năm, lần trở lại này, BTV Phương Thảo tỏ ra rất thích thú với sự hiện hữu của Tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina. Cô cho biết, không gian du thuyền sang trọng cùng kiến trúc đậm chất châu Âu cổ điển, Aqua Marina mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ ở quảng trường rộng lớn, dinh thự ánh sáng Garden Palace, phố mua sắm thời thượng…

Nữ biên tập viên thích không gian nhà kính phong cách Pháp tại dinh thự ánh sáng Garden Palace và tận hưởng ly cà phê PhinDeli yêu thích. "Kiến trúc ấn tượng và không gian tuyệt đẹp tại Garden Palace là một nơi lý tưởng để tận hưởng những thức uống ngon cùng bạn bè mỗi cuối tuần hay ngắm nhìn sông nước xanh mát mỗi ngày", Phương Thảo chia sẻ.

Aqua City là dự án bất động sản đô thị vệ tinh do Tập đoàn Novaland phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, tọa lạc phía Đông TPHCM, kiến tạo điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

