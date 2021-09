Dân trí Nam diễn viên nổi tiếng nước Mỹ Michael K. Williams được phát hiện trong tình trạng đã chết tại căn hộ riêng ở Brooklyn, New York, Mỹ hôm 6/9.

"Sao" phim "12 năm nô lệ" đột tử

Nam diễn viên người Mỹ Michael K Williams, người nổi tiếng với vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập The Wire của kênh HBO, được phát hiện trong tình trạng đã chết tại căn hộ ở New York, Mỹ hôm 6/9. Michael K Williams qua đời ở tuổi 55.

Truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn tin cho biết Michael K Williams chết do nghi ngờ sử dụng ma túy quá liều. Williams từng công khai chia sẻ về cuộc đấu tranh của anh với ma túy trong những năm qua.

Michael K. Williams qua đời ở tuổi 55.

Người phát ngôn sở cảnh sát New York, John Grimpel cho biết, cảnh sát đã đến căn hộ ở Brooklyn của Williams sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 2 giờ chiều thứ Hai. Williams, 55 tuổi, được phát hiện bất tỉnh trong phòng ăn với thứ bị nghi là heroin trên bàn bếp.

Một người thân của nam diễn viên từng đoạt giải Emmy đã nói chuyện với anh vào thứ Sáu và Williams cho biết, anh sẽ đi dự một sự kiện vào thứ Bảy nhưng cuối cùng, anh không có mặt.

Người họ hàng sau đó đã đến nhà của Williams vào thứ Hai và phát hiện Michael K Williams đã chết. Michael K Williams được nhà chức trách tuyên bố là qua đời lúc 2 giờ 12 phút chiều 6/9. Hiện chưa có thông tin là nam diễn viên đã chết trước đó bao lâu.

Đại diện lâu năm của Michael K Williams xác nhận thông tin nam diễn viên nổi tiếng đã qua đời. Người này nói: "Gia đình rất đau buồn khi phải báo tin là Michael K Williams đã qua đời. Gia đình Michael K Williams mong được tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn này".

Các cảnh sát đang điều tra xem số ma túy được tìm thấy trong nhà Williams đến từ đâu. Văn phòng giám định y khoa của thành phố New York đã có mặt tại tòa nhà của Williams vào chiều thứ Hai cùng với 8 cảnh sát để điều tra vụ việc.

Michael K Williams lịch lãm dự sự kiện

Michael Kenneth Williams nổi tiếng với vai Omar Little trong bộ phim truyền hình ăn khách The Wire. Anh cũng được đánh giá cao với vai diễn Jack Gee, chồng của Bessie Smith trong bộ phim Bessie của kênh HBO. Nam diễn viên 55 tuổi còn được biết tới qua các phim như The Night Of, Gone Baby Gone, 12 năm nô lệ, When We Rise, When They See Us....

Williams đã nhận được năm đề cử giải Primetime Emmy. Anh được coi là một trong những diễn viên da màu nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Vĩnh Ngọc

Theo NY