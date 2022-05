"Sao" nhí của loạt MV "tỷ view" đẹp quyến rũ ở tuổi 20

Madison Ziegler sinh năm 2002 là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay. Ban đầu cô được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Dance Moms từ năm 2011 - 2016. Đây là chương trình nói về việc huấn luyện các vũ công nhí phát triển sự nghiệp.

Từ năm 2014, khi mới 12 tuổi, Madison Ziegler đã được biết đến rộng rãi khi đóng vai chính trong hai video âm nhạc ăn khách của ca sĩ Sia đó là Chandelier và Elastic Heart. MV Chandelier đạt gần 2,5 tỷ lượt xem còn Elastic Heart đạt 1,3 tỷ lượt xem trên Youtube. Hai MV rất thành công này không chỉ đưa tên tuổi nữ ca sĩ Sia lên tầm cao mới mà còn giúp khán giả "quen mặt" với vũ công nhí tài năng Madison Ziegler.

Maddie Ziegler và em gái xinh đẹp trên thảm đỏ (Video: Tinseltown TV).

Trong vài năm trở lại đây, Madison Ziegler là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Cô liên tục được mời tham gia các chương trình truyền hình ăn khách, đóng phim, trình diễn khiêu vũ, chụp ảnh quảng cáo. Madison Ziegler được tạp chí Time đưa vào danh sách 30 thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất thế giới từ 2015 - 2017.

Ziegler là giám khảo của chương trình So You Think You Can Dance: The Next Generation năm 2016. Cô đã đi lưu diễn với Sia ở Bắc Mỹ và Australia vào năm 2016 và 2017. Madison Ziegler cũng đã tổ chức các chuyến lưu diễn khiêu vũ cùng với em gái của cô, Mackenzie.

Cuốn hồi ký năm 2017 của Madison Ziegler mang tên The Maddie Diaries, là cuốn sách bán chạy nhất trong năm theo bình chọn của New York Times. Gần đây, diễn xuất của cô trong bộ phim The Fallout (2021) và West Side Story (2021) đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. West Side Story nhận được 7 đề cử tại lễ trao giải Oscar 2022 và là bộ phim có dấu ấn của Madison Ziegler.

Maddie Ziegler quyến rũ ở tuổi 20 (Ảnh: Wonderland).

Ziegler sinh ra ở Mỹ và cô bắt đầu học múa ba lê khi mới 2 tuổi. Maddie Ziegler gia nhập vũ đoàn Abby Lee năm 4 tuổi và ở đây cô được đào tạo về múa ba lê, khiêu vũ trữ tình, đương đại, jazz và múa trên không.

Khi biểu diễn cùng vũ đoàn Abby Lee, Ziegler đã giành được nhiều danh hiệu tại các cuộc thi khiêu vũ cấp khu vực, tiểu bang và quốc gia bao gồm cả giải vũ công nhí được yêu thích nhất.

Năm 2011, cô bé Maddie Ziegler, 9 tuổi và mẹ đã xuất hiện trong Dance Moms, một chương trình thực tế về các vũ công nhí. Ziegler nổi bật bởi tài năng thiên phú và chương trình này đã giúp Ziegler trở thành một trong những vũ công trẻ nổi tiếng nhất trong thế giới giải trí. Cô truyền cảm hứng cho các vũ công khác theo đuổi ước mơ của họ.

Ziegler đã xuất hiện trong nhiều video âm nhạc của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Alexx Calise, Sia và Todrick Hall. Tất cả những MV này đều rất thành công và giúp Maddie Ziegler trở nên vô cùng nổi tiếng. Tạp chí People từng nhận xét hóm hỉnh về khả năng khiêu vũ của Maddie Ziegler rằng: "Cô ấy là một người ngoài hành tinh duyên dáng được gửi đến từ một nơi có tên là hành tinh tài năng để khiến tất cả chúng ta chỉ là những người phàm trần trông thực sự vụng về".

Biên đạo múa ba lê nổi tiếng Troy Schumacher từng nói với tạp chí New York vào năm 2016 rằng: "Cô bé nhảy múa thật hấp dẫn. Cô ấy đã thực sự tạo ra thế giới khiêu vũ của riêng mình. Khi chúng ta nói về những vũ công tuyệt vời, đó chắc chắn là một người để lại ấn tượng lâu dài dù không nhất thiết phải là vũ công hoàn hảo nhất về mặt kỹ thuật. Cô ấy chỉ mới 13 tuổi nhưng cá tính mạnh mẽ đã thể hiện trong các màn diễn mang tính biểu tượng".

Maddie Ziegler là nữ nghệ sĩ trẻ đa tài (Ảnh: Instagram).

Hiện tại Maddie Ziegler đã bước sang tuổi 20 và cô có lịch làm việc dày đặc gồm đóng phim, biểu diễn và làm giám khảo các chương trình truyền hình. Nhan sắc của nữ vũ công đa tài cũng ngày càng tỏa sáng và giúp cô trở thành hot girl trên Instagram với hơn 13 triệu lượt theo dõi trang cá nhân.

Maddie Ziegler chia sẻ: "Là vũ công xuất thân từ một cuộc thi trên truyền hình, tôi đã từng rất sợ hãi về việc không phải lúc nào mình cũng trông hoàn hảo và xinh đẹp. Tuy nhiên sau khi nhảy múa trong các video của Sia, tôi đã học được rằng, những điểm không hoàn hảo của mình cũng có thể trở nên đẹp đẽ. Tôi sẽ luôn cảm ơn Sia vì điều đó. Cô ấy dạy tôi cách thể hiện con người thật của mình và không cố gắng trở nên quá hoàn hảo. Tôi là một vũ công và cũng là con người bình thường. Tôi và Sia thân thiết như một gia đình".

Bắt đầu đóng phim từ năm 2015 và gây ấn tượng với hai vai diễn trong hai bộ phim The Fallout và West Side Story (2021), Maddie Ziegler cho biết, việc trở thành diễn viên là lối rẽ mà cô không ngờ tới.

Maddie Ziegler tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar (Video: Variety).

"Tôi phát hiện khả năng diễn xuất thông qua vũ đạo. Trước đây, đóng phim không là mục tiêu của tôi, tôi chỉ định trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng khi tôi tham gia các video âm nhạc của Sia, tôi nhận ra rằng mình đã hóa thân thành rất nhiều nhân vật khác nhau. Mọi thứ giống như một quá trình chuyển đổi tự nhiên và giờ đây tôi thích đóng phim cũng như yêu khiêu vũ. Tuy nhiên, do xuất phát điểm là vũ công, tôi luôn sợ mình bị "làm quá" trên màn ảnh".

Là ngôi sao trẻ đa tài và có đời tư yên bình, Maddie Ziegler cho biết, cô cảm thấy vinh dự khi được coi là hình mẫu lý tưởng dù bên cạnh đó, cô cũng có đôi chút cảm giác sợ hãi và áp lực.

"Đó là một vinh dự nhưng vì thế tôi cũng biết rằng mọi người luôn nhìn vào tôi, điều đó thật đáng sợ. Tôi cũng mắc sai lầm như bất cứ ai bởi tôi chỉ là con người bình thường. Tôi vẫn đang học hỏi trong cuộc sống này và tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được điều đó", Maddie Ziegler tâm sự.