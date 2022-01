"Sao" kỳ cựu Brian Cox tuyên bố Johnny Depp được đánh giá quá cao

Brian Cox - Ngôi sao điện ảnh người Scotland từng giành giải Quả cầu vàng và giải Emmy vừa chính thức ra mắt cuốn hồi ký được khán giả yêu điện ảnh chờ đợi. Trong cuốn hồi ký có tên Putting the Rabbit in the Hat, Brian Cox đã lần đầu tiết lộ lý do ông từ chối nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng như Cướp biển vùng Caribbean và Trò chơi vương quyền.

Nam diễn viên 75 tuổi chia sẻ rằng ông đã được mời đóng vai thống đốc Weatherby Swann trong bộ phim Cướp biển vùng Caribbean phần đầu tiên, ra mắt khán giả vào năm 2003 nhưng ông từ chối và vai diễn sau đó thuộc về nam diễn viên Jonathan Pryce.

Brian Cox lịch lãm dự công chiếu phim mới (Video: ET Canada)

Brian Cox viết trong cuốn hồi ký rằng: "Đạo diễn phần một của Cướp biển vùng Caribbean là Gore Verbinski, người mà tôi đã cùng làm việc trong phim The Ring. Anh ấy là một người đáng mến nhưng tôi đã từ chối vai thống đốc trong phim Cướp biển vùng Caribbean dù biết nó sẽ là một công cụ kiếm tiền. Thời điểm đó tôi đã tham gia hết phim này đến phim khác và bỏ lỡ tất cả những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống".

"Một lý do khác khiến tôi không tham gia phim này bởi bộ phim như show diễn riêng của Jack Sparrow, nhân vật do Johnny Depp thủ vai. Tôi nghĩ rằng anh ấy bị thổi phồng quá mức, được đánh giá quá cao. Tôi nghĩ nếu bạn có đôi bàn tay như vậy và khuôn mặt nhợt nhạt, có sẹo, bạn không cần phải làm gì cả và anh ấy là như vậy. Và sau đó, anh ấy thậm chí còn làm được ít hơn. Nhưng mọi người yêu anh ấy. Hoặc có thể nói, họ đã từng yêu anh ấy dù không còn yêu anh ấy nhiều trong thời gian này".

Brian Cox tuyên bố Johnny Depp được đánh giá quá cao (Ảnh: Getty Images).

Brian Cox nổi tiếng với hàng loạt bộ phim ăn khách như Adaptation, L.I.E., Succession, Zodiac.... Ông từng giành hai giải Olivier, một giải Primetime Emmy, một giải Quả cầu vàng, Cox cũng đã từng được đề cử cho một giải thưởng truyền hình của Viện Hàn lâm Anh và ba giải Screen Actors Guild.

Không chỉ là diễn viên, Cox còn là một diễn viên kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm của sân khấu London, Anh. Ngoài ra ông từng xuất bản ba cuốn sách Salem to Moscow: An Actor's Odyssey, The Lear Diaries và cuốn tự truyện Putting the Rabbit in the Hat. Ông từng nhận giải thành tựu trọn đời tại giải BAFTA Scotland năm 2004. Giải thưởng Thành tựu xuất sắc. Hội đồng điện ảnh vương quốc Anh đã vinh danh ông là một trong 10 ngôi sao điện ảnh Anh quyền lực nhất ở Hollywood năm 2007.

Johnny Depp là ngôi sao chính của năm phần phim Cướp biển vùng Caribbean ra mắt vào năm 2003, 2006, 2007, 2011 và 2017. Loạt phim đã thu về hơn 4,5 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Hai trong số năm phần phim đạt doanh thu phòng vé hơn một tỷ USD.

Johnny Depp quảng bá phim "Alice Through The Looking Glass" (Video: Hollywood Now).

Ngôi sao Hollywood Johnny Depp được đánh giá rất cao với vai "cướp biển" Jack Sparrow. Với phần phim đầu tiên, anh nhận được cát sê 10 triệu USD và trong các phần phim sau đó, cát sê của Johnny Depp đã tăng gấp 5, 10 lần. Nhiều nguồn tin khẳng định, sau 5 phần phim Cướp biển vùng Caribbean, Johnny Depp nhận được khoản thù lao khổng lồ là 300 triệu USD.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Johnny Depp từng thừa nhận anh đã được trả quá nhiều tiền để đóng phim Cướp biển vùng Caribbean. Ngôi sao Hollywood nói: "Về cơ bản, nếu họ định trả cho tôi số tiền ngớ ngẩn như thế ngay bây giờ, tôi sẽ lấy nó. Nó không dành cho tôi, số tiền đó là dành cho các con tôi. Thật nực cười, nhưng rốt cuộc nó dành cho các con của tôi".

Sau thành công của phim Cướp biển vùng Caribbean, Johnny Depp còn có hàng loạt dự án phim ăn khách khác. Anh thường xuyên có mặt trong Top những nam diễn viên được trả cát sê cao nhất Hollywood. Johnny Depp được cho là sở hữu khối tài sản ước chừng 400 - 650 triệu USD tuy nhiên sau nhiều năm tiêu xài hoang phí, tình hình tài chính của nam diễn viên nổi tiếng hiện không thật sự khả quan.

Ngôi sao U60 đã mất một nửa số tài sản do lối sống xa hoa của mình. Theo người quản lý Mandel, Johnny Depp mắc chứng "rối loạn chi tiêu" và có thể tiêu tới 2 triệu USD mỗi tháng. Johnny Depp bị người quản lý tố cáo rằng anh chi 30.000 USD mỗi tháng cho tiền rượu nhưng nam diễn viên đã phủ nhận. Depp nói: "Thật là xúc phạm khi nói rằng tôi đã chi 30.000 USD cho rượu vang bởi vì thực tế nó còn nhiều hơn thế nữa".

Đáng chú ý, sau 14 năm chung sống với ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis, Johnny Depp đã phải chi trả cho bạn gái số tiền khổng lồ 127 triệu USD. Sau đó, khi Johnny Depp ly dị vợ trẻ Amber Heard, anh đã phải bồi thường cho vợ cũ hơn 7 triệu USD vì tội bạo hành, chưa kể hàng triệu USD chi phí theo kiện trong thời gian dài.

Scandal bạo hành vợ cũ và bị vợ cũ tố nghiện ma túy ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp điện ảnh của Johnny Depp. Nam diễn viên đã mất vai Grindelwald trong bộ phim bom tấn Fantastic Beasts 3 và bị nhiều khán giả tẩy chay trong thời gian gần đây. Dù thế, cuộc chiến giữa Johnny Depp và vợ trẻ Amber Heard tại tòa án hiện vẫn chưa dừng lại.