"Sao" giành giải Quả Cầu Vàng công khai bạn gái xinh đẹp kém 18 tuổi

Vài ngày trước, nam diễn viên phim Mad Men Jon Hamm đã đưa bạn gái kém 18 tuổi Anna Osceola dự một bữa tiệc hậu Oscar. Lần đầu tiên xuất hiện công khai trong một sự kiện lớn với tư cách cặp đôi, Anna Osceola, 33 tuổi và Jon Hamm, 51 tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt của phóng viên ảnh.

Jon Hamm lần đầu sánh đôi bạn gái Anna Osceola dự sự kiện (Ảnh: Getty Images).

Tối 9/4, cánh săn ảnh lại thấy nam diễn viên từng giành hai giải Quả Cầu Vàng đưa bạn gái trẻ tuổi đi ăn tối tại nhà hàng sang trọng Giorgio Baldi ở Santa Monica, California, Mỹ. Jon và Anna đã hẹn hò được hai năm và cặp đôi giữ kín mối quan hệ tình cảm của mình.

Jon Hamm và Anna Osceola được cho là đã gặp nhau trên phim trường của bộ phim Mad Men vào năm 2015 tuy nhiên cặp đôi chỉ mới bắt đầu hò hẹn từ năm 2020. Trong khi Jon Hamm rất nổi tiếng thì bạn gái anh lại là diễn viên không mấy tên tuổi.

Jon Hamm cùng bạn gái ra phố mua sắm (Video: Glammy World).

Trong quá khứ, nam diễn viên Jon Hamm từng có mối quan hệ tình cảm lâu dài với nữ diễn viên kiêm nhà biên kịch Jennifer Westfeldt từ năm 1997 đến năm 2015 tuy nhiên cặp đôi không kết hôn và cũng không có con chung.

Chia sẻ về mối quan hệ với Jennifer Westfeldt, Jon Hamm từng nói: "Chúng tôi có thể không có một tờ giấy chứng nhận rằng chúng tôi là vợ chồng nhưng sau nhiều năm bên nhau, Jennifer không chỉ là một người bạn gái của tôi. Những gì chúng tôi có với nhau còn sâu sắc hơn rất nhiều và cả hai chúng tôi đều biết điều đó".

Sau khi Jon Hamm và Jennifer Westfeldt chia tay, cặp đôi duy trì quan hệ bạn bè và họ thông báo rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau bằng mọi cách có thể trong tương lai".

Jon Hamm và Anna Osceola đi ăn tối hôm 9/4 (Ảnh: BackGrid).

Jon Hamm được biết tới qua bộ phim Mad Men, Keeping Up with the Joneses, Beirut, The Town, Bridesmaids, Baby Driver.... Anh từng giành được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như giải Emmy, Quả Cầu Vàng, Screen Actors Guild....

Jon Hamm từng là sinh viên đại học Texas, Mỹ. Khi học đại học, anh bị bắt vì tham gia vào một vụ tấn công bạo lực nên sau đó Jon Hamm chuyển đến học tại đại học Missouri. Tại Missouri, Mỹ, Jon Hamm tình cờ thấy một nhà hát kịch tìm kiếm diễn viên cho vở kịch Giấc mơ đêm mùa hè. Jon tới thử vai và được chọn đóng trong vở kịch đó.

Jon Hamm là một ngôi sao lớn của Hollywood. Anh nổi tiếng nhất với vai diễn Don Draper trong bộ phim truyền hình dài tập ăn khách mang tên Mad Men. Tuy nhiên cũng giống như nhiều người trong ngành giải trí, con đường trở thành diễn viên điện ảnh của Jon Hamm không hề dễ dàng. Jon Hamm mơ ước trở thành diễn viên nhưng khi chưa thành danh, anh từng phải làm phục vụ bàn tại quán ăn để kiếm sống.

Jon Hamm dự giải Quả Cầu Vàng (Video: Awards Show Network).

Jon Hamm từng kể rằng: "Tôi chuyển đến Los Angeles năm tôi 25 tuổi và tôi đã nghĩ rằng, nếu tới khi tôi 30 tuổi mà tôi vẫn làm phục vụ bàn thì có lẽ đã đến lúc chuyển sang công việc khác".

Khi mới chuyển tới Los Angeles, Mỹ, Jon sống chung trong một ngôi nhà cùng với bốn diễn viên trẻ khác và anh vừa đi làm bồi bàn vừa tích cực tham gia các buổi tuyển chọn diễn viên. Jon Hamm thừa nhận vì trông anh già hơn so với tuổi thật nên anh gặp khó khăn trong việc tìm vai diễn và trong 3 năm liền, anh không nhận được bất cứ vai diễn đáng chú ý nào.

Tới năm 2000, sự nghiệp của Jon Hamm khởi sắc khi anh đảm nhận vai người lính cứu hỏa lãng mạn Burt Ridley trong bộ phim truyền hình Providence chiếu trên kênh NBC. Từ hợp đồng quay một tập phim, Jon được tăng lên thành 19 tập phim. Sau đó Jon Hamm lần đầu được tham gia bộ phim điện ảnh Space Cowboys (năm 2000) của đạo diễn lừng danh Clint Eastwood. Diễn xuất của Jon được đánh giá cao và nhờ thế, anh bắt đầu dần trở nên nổi tiếng.

Sự nghiệp của Hamm được củng cố khi anh đóng vai thanh tra cảnh sát Nate Basso trong loạt phim truyền hình The Division, từ năm 2002 đến năm 2004. Nhiều bạn diễn cùng với Jon Hamm từng nói họ ngưỡng mộ anh vì anh đã kiên trì theo đuổi sự nghiệp rất lâu cho đến khi thành công với tư cách là một diễn viên.

Nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ không chỉ đóng phim mà còn dạy diễn kịch trong một năm tại trường trung học cũ của anh ở St. Louis, Missouri, Mỹ. Ngôi sao Hollywood từng nói rằng anh có thể sẽ quay lại với công việc giảng dạy trong tương lai.