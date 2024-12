Ngày 11/12, mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) bùng nổ thông tin tài tử Kim Soo Hyun xin số điện thoại của một cô gái lạ mặt tại lễ hội âm nhạc EDM hồi tháng 6 vừa rồi.

Theo người tung tin lên mạng, cô và một người bạn (được cho là một nữ ca sĩ thần tượng Kpop - nhạc trẻ xứ Hàn) đến tham dự lễ hội âm nhạc và gặp Kim Soo Hyun đi cùng một cô gái khác. Tài tử Hàn Quốc và người bạn đứng tại khu vực VIP.

Khi chương trình sắp kết thúc, người đàn ông được cho là Kim Soo Hyun bảo quản lý ra xin số điện thoại của cô gái lạ. Theo nguồn tin, người quản lý đã lập tài khoản WeChat để kết bạn với cô gái. Ngay lập tức, thông tin này trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Kim Soo Hyun trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày 11/12 (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều ý kiến nghi ngờ về tính chân thực của thông tin. Song, một số khác cho rằng, thông tin này cũng có cơ sở. Hồi tháng 6 vừa rồi, Kim Soo Hyun từng bị bắt gặp đi cùng nữ thần tượng Lim Nayoung (cựu thành viên I.O.I/Pristin) tại lễ hội Ultra Music Festival Korea.

Những hình ảnh Kim Soo Hyun cúi đầu ghé sát nói chuyện với Lim Nayoung còn được chia sẻ trên truyền thông Hàn Quốc, làm rộ lên nghi vấn hẹn hò giữa hai người.

Ngay thời điểm tháng 6, công ty quản lý Kim Soo Hyun đã phủ nhận việc tài tử xứ Hàn đang hẹn hò. "Đây là tin đồn vô căn cứ", phía công ty quản lý Kim Soo Hyun nói.

Theo công ty của Kim Soo Hyun, nhà tài trợ của lễ hội Ultra Music Festival Korea là nhà tài trợ cho dự án Nữ hoàng nước mắt nên họ đã mời Kim Soo Hyun tham dự. Kim Soo Hyun và Lim Nayoung đứng gần nhau trò chuyện vì âm thanh tại sự kiện quá to.

Kim Soo Hyun vướng nghi vấn xuất hiện cùng nữ ca sĩ thần tượng Lim Nayoung tại lễ hội Ultra Music Festival Korea, tháng 6 vừa rồi (Ảnh chụp màn hình).

Hiện tại, công ty quản lý của Kim Soo Hyun chưa lên tiếng về tin đồn tài tử xứ Hàn xin số điện thoại của một cô gái. Kim Soo Hyun hiện là ngôi sao nổi tiếng và cũng dính nhiều tin đồn thị phi của làng giải trí xứ Hàn.

Nam diễn viên sinh năm 1998 vượt qua Hyun Bin, So Ji Sub, Song Joong Ki để trở thành tài tử giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc. Anh sở hữu khối tài sản lên tới 117 triệu USD.

Theo Naver, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên giàu nhất xứ kim chi nhờ nhiều năm chăm chỉ đóng phim và nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Sau bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) lên sóng vào năm 2022, Kim Soo Hyun đã qua mặt đàn anh Hyun Bin để trở thành nam diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê cao nhất cho một tác phẩm truyền hình.

Kim Soo Hyun thành công đáng ngưỡng mộ trong năm nay nhờ bộ phim "Nữ hoàng nước mắt", đóng cặp với nữ diễn viên Kim Ji Won (Ảnh: Naver).

Được biết, Kim Soo Hyun nhận 165.000 USD cho mỗi tập phim Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Khi tham gia Nữ hoàng nước mắt (2024), Kim Soo Hyun đã chủ động giảm cát-xê xuống còn 300 triệu won (5,3 tỷ đồng)/tập do có mối quan hệ thân thiết với biên kịch Park Ji Eun.

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, cái tên Kim Soo Hyun cũng vô cùng "đắt giá".

Theo Korea Herald, Kim Soo Hyun là đối tác của 17 thương hiệu và xuất hiện trong 35 quảng cáo chỉ riêng trong năm 2014.

Với hơn 15 triệu người đăng ký theo dõi trên trang Instagram, Kim Soo Hyun ước tính có thể kiếm từ 10.000 USD (247 triệu đồng) đến 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Theo giới truyền thông, nam diễn viên sinh năm 1988 nhận về khoảng 6,6 triệu USD hằng năm từ hợp đồng quảng cáo và anh được xem là "ông hoàng quảng cáo" của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Soo Hyun hiện sở hữu một biệt thự xa hoa với mức giá 3,5 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) và một tòa nhà có giá trị khoảng 2,6 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng) ở Hàn Quốc từ năm 2013.

Sau loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Nữ hoàng nước mắt, tài tử họ Kim liên tục được công nhận về tài năng và thành công.

Anh từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes (Hàn Quốc) trong 3 năm liên tiếp.

Về đời tư, Kim Soo Hyun từng nhiều lần dính tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp nhưng anh chưa xác nhận mối quan hệ nào. Gần nhất, anh bị đồn hẹn hò bí mật với bạn diễn trong Nữ hoàng nước mắt, nữ diễn viên Kim Ji Won.