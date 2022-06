Rộ tin bạn trai kém 10 tuổi phản bội Shakira

Nhiều tờ báo đưa tin, ca sĩ giành giải Grammy Shakira đã bắt quả tang bạn trai kém 10 tuổi Gerard Piqué lừa dối cô và hẹn hò với người phụ nữ khác. Vì thế, cặp đôi có thể sắp chia tay.

Mối quan hệ kéo dài 11 năm của Shakira và Gerard Piqué được cho là đã chạm đáy. Không chỉ Gerard Piqué bị đồn "ăn chả" mà ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha còn dính tin đồn tiệc tùng mất kiểm soát.

Gerard Piqué được cho là đã dọn ra khỏi ngôi nhà chung với Shakira và hiện tại, chàng cầu thủ điển trai sống một mình ở Barcelona, Tây Ban Nha. Cánh săn tin đã thấy cầu thủ sinh năm 1987 đi tiệc tùng cùng đồng đội ở câu lạc bộ Barcelona. Gerard Piqué và những người bạn đã đi chơi cùng một số cô gái và ở lại hộp đêm đến 2 hoặc 3 giờ sáng, theo tin từ tờ El Periodico.

Sau khi những tin đồn chia tay lan rộng, Shakira và Gerard Piqué vẫn giữ im lặng nhưng nhà báo Emilio Pérez de Rozas của tờ El Periodico nói rằng: "Shakira đã quyết định ly thân. Mọi thứ đã xảy ra như vậy. Đó là lý do tại sao hai người ấy có khoảng cách. Có lẽ giữa họ không còn gì cả".

Cáo buộc chia tay của Shakira và Gerard Piqué ngày càng lan rộng khi ca khúc mới nhất của ca sĩ Shakira mang tên Te Felicito có nội dung: "Mắt em đỏ hoe do khóc quá nhiều vì anh và bây giờ anh đang xin lỗi. Nghe có vẻ chân thành, nhưng em hiểu rõ anh và em biết rằng anh nói dối. Em chúc mừng anh, anh đã diễn xuất thật tốt".

Mối quan hệ giữa Shakira và Gerard Piqué được cho là đã rạn nứt (Ảnh: Getty Images).

Gerard Piqué cũng không xuất hiện trên trang Instagram của Shakira kể từ tháng 3 năm nay trong khi trước đó, nữ ca sĩ thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình của mình.

Shakira hiện đang bận rộn thực hiện album tiếp theo. Cô cũng là giám khảo của chương trình thực tế về khiêu vũ Dancing With Myself cùng với Nick Jonas và Liza Koshy. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ gợi cảm vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp trong mỗi lần xuất hiện.

Shakira và Piqué tình tứ dự sự kiện (Video: Europa Press).

Shakira và Gerard Piqué hẹn hò từ năm 2011. Cặp đôi gặp nhau trên phim trường video ca nhạc Waka Waka của nữ ca sĩ và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Gắn bó bên nhau gần 12 năm, Shakira và bạn trai kém 10 tuổi đã có với nhau hai cậu con trai nhỏ đáng yêu là Milan, 9 tuổi và Sasha, 7 tuổi.

Dù hẹn hò đã nhiều năm nhưng Shakira và Gerard Piqué chưa từng kết hôn. Cặp đôi nổi tiếng kín đáo về đời tư và họ hiếm khi nói về chuyện tình cảm của mình với báo giới.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên gần đây, trung vệ của câu lạc bộ Barcelona giải thích rằng anh không cầu hôn bạn gái vì mối quan hệ của họ vẫn luôn tốt đẹp và Gerard Piqué thích duy trì tình trạng mối quan hệ như hiện tại.

Shakira và Gerard Piqué hẹn hò từ năm 2011 nhưng chưa từng kết hôn (Ảnh: Getty Images).

Trước khi gắn bó với Gerard Piqué, Shakira từng có mối quan hệ tình cảm lâu năm với luật sư người Argentina Antonio de la Rúa từ năm 2000 - 2010. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2009, Shakira nói rằng mối quan hệ của họ giống như một cặp vợ chồng và họ không cần giấy tờ để chứng minh tình cảm của mình.

Sau 10 năm bên nhau, Shakira và Antonio de la Rúa chia tay vào tháng 8/2010. Khi đó Shakira nói, cô và bạn trai chỉ tạm xa nhau và Antonio de la Rúa vẫn theo dõi công việc cũng như hoạt động kinh doanh của cô.

Tháng 9/2012, Antonio de la Rúa đệ đơn kiện Shakira lên tòa án và yêu cầu được bồi thường 2.400 tỷ đồng sau khi Shakira đột ngột chấm dứt quan hệ hợp tác kinh doanh với anh ta. Vụ kiện của Antonio đã bị một thẩm phán của tòa án thượng thẩm Los Angeles, Mỹ bác bỏ vào tháng 8/2013.

Shakira sinh ra và lớn lên ở Barranquilla, Colombia. Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Latin" và thu hút sự chú ý bởi sự linh hoạt trong âm nhạc. Nữ ca sĩ tài năng ký hợp đồng thu âm với hãng Sony Music Colombia ở tuổi 13. Sau thất bại thương mại của hai album đầu tiên, cô trở nên nổi tiếng với album Pies Descalzos ( 1995) và Dónde Están thua Ladrones? (1998).

Nữ nghệ sĩ xinh đẹp phát hành album tiếng Anh Laundry Service (2001) bán được hơn 13 triệu bản trên toàn thế giới. Shakira gây tiếng vang nhờ các ca khúc như Whenever, Wherever và Underneath Your Clothes. Nhiều tờ báo đã mô tả Shakira là người tiên phong mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của các ca sĩ Latin.

Shakira từng phát hành 11 album nhạc, bán được hơn 80 triệu đĩa hát và cô là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại. Theo tạp chí Forbes, tính đến năm 2018, cô là nữ nghệ sĩ Latin có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Trong sự nghiệp của mình, Shakira đã nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng bao gồm 3 giải Grammy, 12 giải Grammy Latin, 4 giải Video âm nhạc của MTV, 7 giải âm nhạc Billboard, 39 giải âm nhạc Latin Billboard, 6 kỷ lục Guinness thế giới và được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, Mỹ.

Shakira và Gerard Piqué dự lễ trao giải Billboard (Video: WMTV).

Shakira được tạp chí Billboard vinh danh là Nữ nghệ sĩ Latin hàng đầu của thập kỷ. Bên cạnh đó cô còn được khen ngợi khi dành nhiều tâm sức cho các hoạt động từ thiện, xã hội. Nữ nghệ sĩ xinh đẹp từng nhận được giải thưởng Nhân vật của năm của Học viện ghi âm Latin và Nghệ sĩ của năm của Quỹ Harvard vào năm 2011.

Shakira được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn của Tổng thống về giáo dục cho người Tây Ban Nha ở Mỹ vào năm 2011. Cô nhận Huân chương Nghệ thuật và Văn học của chính phủ Pháp vào năm 2012. Nữ nghệ sĩ được cho là sở hữu khối tài sản "khủng" ước chừng hơn 8.000 tỷ đồng.