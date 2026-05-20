Ra mắt tủ sách tri thức thiện nguyện hỗ trợ trẻ mồ côi

Ngày 20/5, Quỹ Khởi sự từ tâm đã tổ chức buổi ra mắt “Tủ sách tri thức thiện nguyện” nhằm xây dựng một hệ sinh thái tri thức dành riêng cho cộng đồng những người đang hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện và công tác xã hội.

Tủ sách tri thức thiện nguyện được ra mắt (Ảnh: Lê Trai).

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là một dự án xuất bản, “Tủ sách tri thức thiện nguyện” được định hướng trở thành nền tảng tri thức góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện.

Ngoài ra, toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sách sẽ được đóng góp vào học bổng “Tự lực vì chính tôi” do Quỹ Khởi sự từ tâm vận hành để tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi khó khăn, trẻ mồ côi là con em người hiến tạng nhân đạo.

Trong ngày đầu ra mắt, “Tủ sách tri thức thiện nguyện” giới thiệu 6 đầu sách xoay quanh các lĩnh vực quản trị, tri thức, phát triển con người và hoạt động xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng thiện nguyện chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Kim Oanh Group chia sẻ lý do tủ sách ra đời (Ảnh: Lê Trai).

Trong đó, nổi bật là tùy bút “Đi để thương - Hành trình không thể đứng ngoài” của nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm, một tác phẩm được viết từ chính những chuyến đi thiện nguyện đầy xúc động của tác giả suốt nhiều năm.

Thông qua tủ sách, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên của Kim Oanh Group) mong muốn đồng hành cùng các cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng; đồng thời kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần học tập, phụng sự và trách nhiệm cộng đồng.