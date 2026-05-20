Nỗ lực đưa phòng học Dân trí về đích ở bản biên giới Cha Nga

Giữa núi rừng biên giới xã Mỹ Lý, những ngày này, công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga đã hiện rõ hình hài sau nhiều tháng thi công khẩn trương. Từ bãi đất trống giữa vùng biên heo hút, các phòng học kiên cố đang dần hoàn thiện, mang theo niềm mong chờ của giáo viên, học sinh và người dân nơi đây.

Để vào được bản Cha Nga, hiện nay phải đi tuyến đường vòng dài hơn 30km từ xã Bắc Lý qua nhiều cung đường đèo dốc quanh co, trơn trượt và hiểm trở. Con đường cũ từ trung tâm xã Mỹ Lý vào bản đã bị trận lũ lớn tháng 7/2025 cuốn trôi, chia cắt hoàn toàn.

Con đường vào bản Cha Nga hiện phải đi vòng qua xã Bắc Lý với nhiều đoạn đèo dốc, lầy lội, đi lại rất khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và tỉnh Nghệ An, tuyến đường mới nối từ xã Bắc Lý vừa được mở tạm để người dân và các phương tiện có thể tiếp cận bản biên giới này. Tuy nhiên, sau những đợt mưa lớn đầu mùa, tuyến đường đất trở nên lầy lội, việc vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Bùi Hữu Thủy, chỉ huy công trình cho biết, thời tiết thất thường là trở ngại lớn nhất trong quá trình thi công.

Đến nay, công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng các hạng mục xây dựng (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Mỗi lần mưa xuống, đường vào công trình gần như bị bùn phủ kín, xe chở vật liệu rất khó di chuyển. Dù vậy, anh em công nhân vẫn tranh thủ những ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình trước năm học mới”, ông Thủy chia sẻ.

Theo ông Thủy, đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng các hạng mục. Tuy nhiên, do nhiều ngày qua khu vực liên tục có mưa lớn, đường vào bản lầy lội nên đơn vị thi công phải tạm thời dừng một số phần việc, chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục hoàn thiện.

Không chỉ khó khăn về giao thông, giá vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian gần đây cũng khiến chi phí thi công đội lên đáng kể.

Công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga được xây dựng nhằm hỗ trợ học sinh vùng biên giới đặc biệt khó khăn của xã Mỹ Lý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Hoàng Đăng Kiều, nhà thầu công trình cho biết, nhiều loại vật liệu phải vận chuyển qua quãng đường dài, trong đó có nhiều đoạn đèo dốc nguy hiểm nên chi phí tăng rất lớn.

“Đợt này chi phí vận chuyển và vật liệu xây dựng có loại tăng gấp 2-3 lần so với trước. Dù phát sinh nhiều khó khăn nhưng đơn vị vẫn cố gắng bám công trường, phối hợp với địa phương và người dân để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình”, ông Kiều nói.

Người dân kỳ vọng công trình hoàn thành sẽ giúp học sinh vùng biên có phòng học kiên cố, an toàn hơn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga được xây dựng nhằm hỗ trợ học sinh vùng biên giới đặc biệt khó khăn của xã Mỹ Lý. Đây là một trong những điểm trường xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn.

Người dân địa phương kỳ vọng khi công trình hoàn thành, học sinh nơi đây sẽ có phòng học kiên cố, an toàn, giúp việc dạy và học ở vùng biên bớt đi nhiều khó khăn kéo dài suốt nhiều năm qua.

Mỹ Lý là xã biên giới giáp với nước bạn Lào, có hơn 45km đường biên giới, trong đó, có gần 12km đường bộ và 33km đường sông, 9 mốc quốc giới.

Bản Cha Nga có 94 hộ với hơn 450 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Một ngôi trường mới kiên cố sẽ là món quà vô giá, tiếp thêm niềm tin cho thầy trò nơi biên cương.