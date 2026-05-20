Bạn đọc tiếp sức hơn 225 triệu đồng tới nữ sinh trước kỳ thi tốt nghiệp

Chiều 19/5, phóng viên Dân trí cùng ông Phan Xuân Ái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Hòa và ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, đã đến thăm hỏi, trao số tiền 225.898.501 đồng tới chị em Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Nhi (18 tuổi), trú thôn Hồ Phượng, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là số tiền bạn đọc thông qua báo Dân trí hỗ trợ 2 chị em Hà Vi và Mai Nhi, nhân vật trong bài viết "Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đột ngột qua đời, nữ sinh lớp 12 lo dang dở ước mơ".

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, làm thủ tục trao số tiền của bạn đọc tới chị em Hà Vi (Ảnh: Hoài Anh).

Hà Vi cho biết, thời điểm này em gái Mai Nhi đang tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT nên không có mặt ở nhà. Hà Vi đại diện đón nhận số tiền do bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa đánh giá cao sự đồng hành của báo Dân trí trong việc kết nối, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh suốt nhiều năm qua.

"Theo dõi hoạt động của báo Dân trí, chúng tôi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được bạn đọc giúp đỡ có thêm chi phí chữa bệnh, vượt qua biến cố, vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay, thêm một gia đình trên địa bàn được hỗ trợ số tiền lớn, giúp các cháu có điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục theo đuổi việc học", ông Hoàng chia sẻ.

Sau buổi trao quà, chính quyền địa phương cùng người thân đã hỗ trợ Hà Vi đến ngân hàng làm thủ tục gửi tiết kiệm số tiền trên để bảo quản an toàn.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương trao bảng biểu trưng số tiền độc giả tới gia đình (Ảnh: Hoài Anh).

Như báo Dân trí đã đưa tin, bố Hà Vi và Mai Nhi là anh Nguyễn Trọng Dũng (SN 1969) vì hoàn cảnh gia đình nên đến năm 37 tuổi mới kết hôn với chị Nguyễn Thị Đào (SN 1976).

Cuộc sống nơi quê nhà với những công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh khiến gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Mong muốn thay đổi cuộc sống, chị Đào bàn với chồng và quyết định đi làm ăn xa. Thế nhưng, sau vài năm làm việc nơi đất khách, chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo rồi đột ngột qua đời khi con đầu mới 4 tuổi.

Từ đó, người chồng một mình gồng gánh, làm thuê đủ nghề để nuôi 2 con khôn lớn. Những năm gần đây, anh mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe suy giảm, chi phí thuốc men ngày càng tốn kém.

Hà Vi và Mai Nhi mồ côi cả bố lẫn mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

"Năm ngoái, em cũng muốn học đại học, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Em phải nghỉ học đi làm để phụ giúp bố nuôi em gái ăn học", Vi chia sẻ.

Bi kịch tiếp tục ập đến vào ngày 26/3. Hôm đó, Vi đang làm công nhân ở Nghệ An, còn Nhi đi học ở trường. Lúc trở về nhà, Nhi bàng hoàng phát hiện bố nằm bất động trên giường. Nữ sinh hốt hoảng gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng người bố đã không qua khỏi.

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, tổ chức tang lễ cho anh Dũng. Trong ngày tiễn đưa, hình ảnh 2 chị em đội khăn tang đứng trước bàn thờ, nơi di ảnh người mẹ và người bố đặt cạnh nhau khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Mai Nhi đang học lớp 12, đứng trước kỳ thi tốt nghiệp nhưng tương lai trở nên chông chênh sau sự ra đi của người bố, còn chị gái chưa có công việc ổn định. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ 2 chị em số tiền trên.