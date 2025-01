Quỳnh Kool chia sẻ về chuyện tình tay ba với B Trần và Huỳnh Anh

Gala chào xuân 2025 - Hà Nội trong mắt ta là sự kiện nằm trong loạt chương trình Tết Hà Nội của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Hà Nội.

Chương trình sẽ lên sóng ngày 30/1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ) với sự tham dự của các nhà quản lý văn hóa, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, mang tới những góc nhìn thú vị về dân tộc, Thủ đô trong công cuộc phát triển ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới một kỷ nguyên mới vươn mình.

Từ trái sang: Diễn viên Huỳnh Anh, bé An Nhiên và Quỳnh Kool tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm 2024, Đài PT-TH Hà Nội đã sản xuất nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Thủ đô, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Đài PT-TH Hà Nội có những chương trình ghi dấu ấn như chuỗi sự kiện hòa nhạc Hà Nội concert, Hà Nội Rock, Nhịp điệu trẻ, Dòng thời gian, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 ghi dấu ấn về quy mô tổ chức và chất lượng nghệ thuật…

Với công tác sản xuất phim, Đài PT-TH Hà Nội tạo dấu ấn với dự án phim Vì tình yêu Hà Nội với 2 bộ phim: Hà Nội trong mắt em và Mật lệnh hoa sữa. Mỗi bộ phim nói về những khía cạnh khác nhau trong đời sống tại Thủ đô, cũng như tâm tư, tình cảm những con người đang sinh sống tại đây.

Có thể nói, qua Gala chào xuân 2025 - Hà Nội trong mắt ta, khán giả được nhìn lại một năm nhiều thay đổi, bứt phá của Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội qua lăng kính của các nhà quản lý văn hóa, báo chí và các nghệ sĩ.

Các khách mời tham gia chương trình gồm đạo diễn, diễn viên tham gia 2 bộ phim như: NSND Việt Thắng, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Kiều Anh, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, Xuân Trường, diễn viên Hoàng Xuân, Anh Tuấn, Thu Hằng, Huyền Trang… trong phim Mật lệnh hoa sữa.

Dàn diễn viên, ê-kíp của phim Hà Nội trong mắt em: Đạo diễn Tôn Văn, NSND Trọng Trinh, NSND Minh Hằng, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Đỗ Kỷ, B Trần, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool, Việt Bắc, Thanh Tú…

NSND Trọng Trinh và NSƯT Chiều Xuân tại "Hà Nội trong mắt ta" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện là nơi các nghệ sĩ chia sẻ tới khán giả những kỷ niệm khó quên về vai diễn, hậu trường thực hiện bộ phim và những tình cảm, góc nhìn về Thủ đô Hà Nội.

Nghệ sĩ Hoàng Hải sẽ tiết lộ lý do tại sao bay về Hà Nội để tham gia phim Mật lệnh hoa sữa. Quỳnh Kool chia sẻ về 2 người chồng trong phim của mình, hay Huỳnh Anh bối rối khi nhắc về cô vợ trong phim và cô vợ ngoài đời…

Gala chào xuân 2025 - Hà Nội trong mắt ta cũng sẽ mang tới những màn trình diễn đặc sắc: Những ca khúc từ 2 bộ phim, ca khúc mang âm hưởng dân gian Hà Nội đến để yêu của nữ ca sĩ Minh Ngọc vừa bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, Tết nhà là Tết nhất qua phần trình diễn của ca sĩ Khánh Thy…

Đặc biệt, chương trình sẽ có màn trình diễn thời trang đặc sắc với bộ sưu tập mới của nhà thiết kế - hoa hậu Ngọc Hân. Bộ sưu tập áo dài mới của Ngọc Hân được lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương, mang những nét dịu dàng, thanh lịch, tao nhã của người con gái Hà thành…

Các nghệ sĩ, diễn viên trong phim Hà Nội trong mắt em và Mật lệnh hoa sữa sẽ tham gia trình diễn thời trang như: Huỳnh Anh, Đức Hiếu, Trọng Trinh, Thu Hòa, Thanh Tú, Chiều Xuân, Quỳnh Kool, Thu Hằng, Lưu Huyền Trang, Hoàng Xuân, Nguyệt Hằng, Đoàn Thu Thủy…

Sự kiện cũng có sự xuất hiện của các hoa hậu, người mẫu: Hoa hậu Sella Trương, người mẫu Mai Anh Tuấn, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Nông Thúy Hằng...

Chương trình do Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Đài PT-TH Hà Nội Trần Thái Thủy làm tổng đạo diễn, với sự dẫn dắt của MC Hạnh An An, nhà văn Hoàng Anh Tú, MC Mai Tân.