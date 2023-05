"Quý ông hoàn hảo" Jang Dong Gun vực dậy hôn nhân sau bê bối tìm gái gọi

Những tin nhắn giữa Jang Dong Gun và người đồng nghiệp Joo Jin Mo bị hacker phát tán đã tiết lộ một cuộc sống khác của các tài tử xứ Hàn. Theo đó, Jang Dong Gun bị tố tìm gái gọi trong thời gian vợ mang thai đứa con thứ hai.

Jang Dong Gun và Go So Young là cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).

Hình ảnh "ông chồng quốc dân", "quý ông cực phẩm" nổi tiếng yêu vợ, thương con của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng. Khi vụ việc bùng nổ truyền thông, Go So Young không lên tiếng bình luận, lặng lẽ khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân.

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo gây dựng suốt 30 năm, Jang Dong Gun bị công chúng quay lưng, chỉ trích và gần như rút khỏi showbiz xứ Hàn. Cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ, trước áp lực dư luận, tài tử Jang Dong Gun phải dùng thuốc ngủ, trong khi vợ anh - nữ diễn viên Go So Young chịu nhiều tổn thương.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Jang Dong Gun và vợ từng là bạn thân hơn 10 năm. Hôn lễ của họ tổ chức tại một khách sạn hạng sang của Hàn Quốc với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong làng giải trí và người nổi tiếng thế giới. Đám cưới tiêu tốn hơn một triệu USD của họ trở thành sự kiện hot của làng giải trí xứ Hàn vào năm 2010.

Không chỉ nổi tiếng trong showbiz, vợ chồng Jang Dong Gun còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Năm 2018, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, vợ chồng Jang Dong Gun sở hữu nhiều biệt thự, chung cư cao cấp, các cửa hàng và siêu thị cho thuê tại xứ sở kim chi.

Họ được xem là "ông hoàng, bà hoàng" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Hàn Quốc. Tháng 2/2021, cặp đôi bỏ 16,32 tỷ won (khoảng 333 tỷ đồng) để tậu một căn penthouse tại khu Penthouse Cheongdam (PH129), Seoul, Hàn Quốc.

Trong chục năm, Go So Young và Jang Dong Gun khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ tình yêu đẹp (Ảnh: Instagram).

Tiến tới hôn nhân khi cả hai đã có thành công nhất định trong sự nghiệp, sở hữu khối tài sản lớn và đều rất nổi tiếng, Jang Dong Gun và Go So Young nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp cũng như khán giả. Hai đứa con gồm một trai và một gái lần lượt chào đời khiến tổ ấm của họ thêm viên mãn.

Sau khi kết hôn, Jang Dong Gun vẫn hoạt động trong showbiz và ngày càng nổi tiếng trong khi vợ anh lui về ở ẩn, quán xuyến việc gia đình và tập trung đầu tư kinh doanh.

Suốt giai đoạn sóng gió hôn nhân, Go So Young vẫn luôn giữ tâm trạng bình tĩnh trước công chúng. Cô cập nhật thường xuyên cuộc sống cá nhân nhưng không đăng tải hình ảnh của gia đình. Sự vắng bóng của Jang Dong Gun trên trang cá nhân của Go So Young khiến fan lo lắng cho tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Tuy nhiên, bạn bè của hai nghệ sĩ tiết lộ, Jang Dong Gun và Go So Young vẫn chung sống và nỗ lực hàn gắn hôn nhân. Quãng thời gian 3 năm thử thách khiến họ nhận ra giá trị lớn của gia đình.

Vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young vừa kỷ niệm 13 năm ngày cưới (Ảnh: Instagram).

Go So Young và Jang Dong Gun chấp nhận cùng nhau vượt qua sóng gió hôn nhân (Ảnh: Instagram)

Go So Young nắm tay con gái trong chuyến du lịch gia đình hồi tháng 5 (Ảnh: Instagram).

Đầu tháng 5 này, Go So Young đăng hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân kèm dòng chữ "Kỷ niệm 13 năm ngày cưới của chúng ta".

Nữ diễn viên cũng đăng tải hình ảnh chụp chung của hai vợ chồng trong tiệc kỷ niệm ngày cưới. Đều đã bước sang tuổi 51 nhưng hai vợ chồng Jang Dong Gun vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Đây là lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau trên trang cá nhân của nữ diễn viên kể từ bê bối tìm gái gọi.

Bên dưới bức ảnh gia đình của Go So Young và Jang Dong Gun, người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc hai nghệ sĩ, mong họ luôn giữ được hạnh phúc và trân trọng giá trị gia đình sau sóng gió.

Ở tuổi 51, Jang Dong Gun vẫn rất phong độ (Ảnh: Insight).

Go So Young cũng duy trì được vẻ ngoài trẻ trung khi bước sang tuổi 51 (Ảnh: Instagram).

Jang Dong Gun, sinh năm 1972, là ngôi sao hạng A, tượng đài của showbiz Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với các phim như Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông, The Coast Guard, Taegukgi: The Brotherhood of War, Typhoon. Nam diễn viên 51 tuổi không chỉ chinh phục khán giả bởi tài năng mà còn sở hữu ngoại hình điển trai, hấp dẫn. Anh được truyền thông Hàn Quốc gọi là "quý ông hoàn hảo".

Đầu năm 2023, có thông tin cho rằng, Jang Dong Gun sẽ tham gia phần hai của bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc - Niên sử ký Arthdal. Phần một của phim phát sóng vào năm 2019 và nhanh chóng lọt top những phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất trong năm. Hiện, kế hoạch phát hành phần hai của phim chưa được công bố chi tiết.

Bộ phim gần nhất mà Jang Dong Gun tham gia là Dạ Quỷ phát hành vào năm 2018, đóng cùng người bạn thân Hyun Bin. Vài năm qua, anh không nhận lời tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào vì bị tẩy chay, chỉ trích bởi bê bối săn tìm gái gọi.