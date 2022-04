Quan điểm sống "không cần đàn ông" của đại gia làng giải trí Châu Hải My

Châu Hải My, sinh năm 1966, là mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí Hồng Kông. Cô từng được truyền thông ca tụng là "nữ thần sắc đẹp" trong suốt những năm 90 nhờ vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm.

Nhiều tờ báo còn chọn Châu Hải My là người tình trong mộng của khán giả thập niên 90 vì gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông. Dung nhan của nữ diễn viên sinh năm 1966 được miêu tả "dịu dàng, thanh khiết", hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ.

Châu Hải My từng là mỹ nhân nức tiếng của màn ảnh Hồng Kông những năm 90 (Ảnh: Sina).

Châu Hải My nổi tiếng với vai diễn Chu Chỉ Nhược (Ảnh: Sina).

Châu Hải My bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1985 và tham gia nhiều bộ phim truyền hình dài tập của Hồng Kông trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Sau sự thành công của bộ phim Ỷ thiên đồ long ký (năm 1940), Châu Hải My được xếp vào hàng minh tinh và nổi tiếng khắp châu lục với vai diễn Chu Chỉ Nhược. Cô tiếp tục thành danh với Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Đôn Hoàng truyền kỳ…

Cô rời Hồng Kông, sang Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp điện ảnh từ năm 2001 trước khi quay trở lại Hồng Kông vào năm 2008. Ngoài sự nghiệp điện ảnh nổi tiếng, Châu Hải My còn được xem là một trong những nữ minh tinh xinh đẹp và cá tính bậc nhất làng giải trí xứ hương cảng.

Châu Hải My từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người đồng nghiệp Lữ Lương Vỹ (Ảnh: HK01).

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Lữ Lương Vỹ. Sau cuộc hôn nhân này, cô cũng hò hẹn với nhiều đối tượng khác nhưng tuyên bố không kết hôn, không sinh con.

Châu Hải My quen với tài tử Lữ Lương Vỹ vào năm 1988 khi cô mới 21 tuổi. Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ chia tay nhau không lâu sau khi đám cưới, nguyên nhân chính là do sự khác biệt về tính cách giữa hai người. Song, một nguồn tin khác khẳng định cặp sao ly hôn khi Lữ Lương Vỹ phát hiện Châu Hải My ngoại tình.

Châu Hải My thừa nhận, cô từng sai lầm khi kết hôn quá sớm và điều này ám ảnh suy nghĩ của cô về cuộc sống hôn nhân sau này.

Nói về cuộc hôn nhân duy nhất trong cuộc đời, nữ đại gia trong showbiz Hoa ngữ chia sẻ: "Dù lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương cũng như kết hôn nhưng tôi không xem nhẹ hôn nhân… Chúng tôi đã rất nghiêm túc khi quyết định chung sống với nhau. Nhưng có lẽ, vào thời điểm đó, chúng tôi còn hơi ngốc nghếch và dại dột. Khi chung sống với nhau một thời gian, chúng tôi phát hiện ra quá nhiều điểm khác biệt và khác xa những gì chúng tôi tưởng tượng lúc đầu".

Châu Hải My trở thành đại gia của làng giải trí nhờ việc kinh doanh bất động sản, chứng khoán và sở hữu khối tài sản 70 triệu USD (Ảnh: Sina).

Sau khi ly hôn, Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ cố gắng tránh mặt nhau dù vào năm 2005, họ có hợp tác chung trong một bộ phim truyền hình dài tập của Hồng Kông.

Thất bại trong hôn nhân khiến cô luôn cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ với đàn ông và sợ phải lập gia đình lần hai. Năm 2010, Châu Hải My bất ngờ công khai cô đang yêu và hò hẹn với một người đàn ông kém cô 18 tuổi nhưng mối quan hệ này cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Một người bạn của Châu Hải My cho rằng, các mối quan hệ sau này của người đẹp "Chu Chỉ Nhược" tan vỡ vì cô kiên quyết nói không với hai từ kết hôn. "Nhiều lần anh ấy cầu hôn tôi. Nhưng tôi chưa sẵn sàng tâm lý trở thành vợ nên đã khước từ", cô khẳng định.

Nữ diễn viên U60 vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Sina).

"Tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu nhưng tôi thực sự không muốn kết hôn và có lẽ là không sinh con. Kết hôn, sinh con là lựa chọn của nhiều người. Phần lớn chúng ta đều trải qua những quá trình đó. Nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất", nữ diễn viên nổi tiếng tâm sự trong một bài phỏng vấn.

Hiện tại, Châu Hải My được xem là hình tượng nữ nghệ sĩ rất mạnh mẽ và độc lập. Dù không đóng phim thường xuyên nhưng cô sở hữu khối tài sản đáng nể. Cô có trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng nhờ sự nhạy bén, thông minh.

Nữ diễn viên từng bày tỏ quan điểm về việc không sinh con: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi. Phần lớn chúng ta đều trải qua quá trình kết hôn, sinh con nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì vậy, tôi càng nghĩ không cần phải lập gia đình".

5 năm gần đây, Châu Hải My sống kín tiếng và không còn tham gia các hoạt động của làng giải trí (Ảnh: Weibo).

Cô hưởng cuộc sống giản dị và thoải mái tại một khu biệt thự rộng lớn ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên sống khá kín tiếng và rời xa các hoạt động của làng giải trí gần 5 năm nay. Châu Hải My khẳng định cô hài lòng với cuộc sống không chồng, không con và chỉ theo đuổi những sở thích cá nhân.

Châu Hải My đang sống tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc. Làm bạn với cô là một chú cún cưng. Hàng ngày, nữ diễn viên làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện với người hâm mộ qua trang cá nhân. Ở tuổi 56, cô vẫn được khen trẻ đẹp và quyến rũ.

"Hiện đang trong thời gian chống dịch nên tôi chỉ ở nhà, không bận rộn và chỉ tận hưởng cuộc sống thanh nhàn", nữ diễn viên cho biết. Ngôi sao đình đám một thời cho hay, nhờ có chú cún cưng làm bạn, cô không bao giờ thấy cô đơn.

"Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng bận", ngôi sao xinh đẹp khẳng định. Khi được hỏi về việc tái hôn, Châu Hải My tuyên bố: "Không kết hôn thì làm sao? Không kết hôn sẽ chết hay sao vậy? Tôi không kết hôn nhưng vẫn sống vui vẻ theo cách của mình".