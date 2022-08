Phan Hiển: "Khánh Thi cười nhạt vì bức ảnh gây hiểu lầm của tôi và Mỹ An"

Hôm 27/8, mạng xã hội xôn xao tin đồn Phan Hiển "có người thứ 3" xuất phát từ những bức ảnh thân mật của anh với ca sĩ Mỹ An.

Tối cùng ngày, nam kiện tướng dancesport đã phải lên tiếng giải thích trên Facebook cá nhân: "Xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm cho mọi người. Có thế còn nhiều người chưa biết Mỹ An là chị họ của Hiển nên sáng nay khi Hiển đăng hình đã gây hiểu lầm".

Một trong những bức ảnh của Phan Hiển và ca sĩ Mỹ An khiến dân mạng hiểu lầm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông xã của Khánh Thi cho biết dù Mỹ An là chị họ nhưng cả hai thân thiết hơn anh em ruột, cùng nhau đi tập nhảy từ nhỏ.

Dân Trí đã liên hệ với Phan Hiển và được anh xác nhận thông tin trên. Anh giải thích: "Tôi nghĩ là do tôi và An thường có những cử chỉ thân mật nên khiến mọi người hiểu lầm. Những người xung quanh đều biết tôi và Mỹ An thân nhau từ xưa đến giờ nên họ không có phản ứng gì về việc này. Tin đồn cũng không ảnh hưởng đến tôi. Do nhiều người không biết nên nhắn tôi lên tiếng đính chính trên mạng xã hội".

Phan Hiển cho biết anh và Mỹ An là anh em họ, thân nhau từ nhỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam vũ công cho rằng ca sĩ Mỹ An chưa biết chuyện này do cô ít sử dụng mạng xã hội. "Còn về phía Khánh Thi thì cô ấy chỉ... cười nhạt thôi", Phan Hiển tiết lộ.

Ông xã của Khánh Thi thừa nhận từng nhiều lần vướng vào tin đồn tình ái, đặc biệt là với các em gái của mình.

"Trong gia đình, tôi có tới 9 em gái, tương tự như Mỹ An. Nhiều khi tôi ra đường với em gái mà người ta không biết, thậm chí còn báo về cho cha mẹ của tôi. Lúc đó, tôi cũng giải thích lại rõ ràng".

Nam vũ công thường xuyên bị vướng tin đồn cặp kè (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhắc về bà xã, Phan Hiển tiết lộ thời gian đầu, Khánh Thi cũng hay ghen trước những tin đồn như vậy. Nam kiện tướng dancesport kể: "Tôi và các em gái lớn lên cùng nhau nên rất thân thiết. Thời kỳ đầu, Thi cũng phản ứng nhẹ nhưng sau khi biết rồi thì bình thường".

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại, Phan Hiển cho biết đang chuẩn bị cho đám cưới đồng thời khẳng định đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. "Công việc ổn định, danh tiếng cũng có, gia đình êm ấm hơn trước. Đây là thời điểm viên mãn nhất", nam vũ công tâm sự.