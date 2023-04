Phạm Thị Ngọc Thanh giành ngôi Á hậu Doanh nhân Đông Nam Á

Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á - Miss Southeast Asia Businesswoman đã diễn ra vào tối 31/3 tại Đà Nẵng. Đây là cuộc thi dành cho các nữ doanh nhân tài sắc khu vực Đông Nam Á. Cuộc thi có sự hỗ trợ của UBND TP Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại TP Đà Nẵng và Đại sứ quán các nước Đông Nam Á.

Người đẹp Phạm Thị Ngọc Thanh tỏa sáng trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á - Miss Southeast Asia Businesswoman (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trải qua nhiều vòng sơ tuyển, 35 người đẹp đến từ các nước Đông Nam Á đã bước vào vòng Chung kết tại Đà Nẵng. Tại đây, các người đẹp tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng, chương trình chụp ảnh thời trang tại các địa danh nổi tiếng của thành phố biển, trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn tài năng cùng phần thi ứng xử trên sân khấu, tham gia các phần chụp hình với trang phục vest - trang phục đặc trưng của các nữ doanh nhân.

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, người đẹp đến từ Yên Bái Phạm Thị Ngọc Thanh luôn xuất sắc và là người truyền cảm hứng, kết nối các thí sinh. Sự thân thiện, cởi mở và tài năng trí tuệ của Ngọc Thanh được đánh giá cao.

Ngọc Thanh duyên dáng trong áo dài truyền thống (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lọt vào Top 5 của cuộc thi là các thí sinh đến từ Lào, Myanmar, Việt Nam. Trong phần thi ứng xử, Ngọc Thanh được giám khảo đặt câu hỏi: "Thế nào là hạnh phúc của một doanh nhân?".

Cô đã trả lời bằng sự tự tin: "Đối với một nữ doanh nhân, hạnh phúc là có thể được tự do, tự do quyết định những kế hoạch cho doanh nghiệp của mình. Tự do về tài chính để có thể thực hiện được những hoạch định, đảm bảo được cho đời sống của cán bộ công ty của mình. Hạnh phúc là có những cộng sự đắc lực, có điểm tựa gia đình. Và đối với tôi, hạnh phúc còn là được thấy những em nhỏ với nụ cười lấp lánh trên các sân khấu của mình, hạnh phúc là lan tỏa và sẻ chia những giá trị tốt đẹp".

Phạm Thị Ngọc Thanh đã xuất sắc giành ngôi Á hậu 1. Vương miện Hoa hậu thuộc về Lương Thị Thùy Dung và Á hậu 2 là Đỗ Anh Sa (Ban Tổ chức).

Phạm Thị Ngọc Thanh sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Cô có sức ảnh hưởng trong cộng đồng văn chương và lĩnh vực nghệ thuật thiếu nhi, là nhà thơ nữ nổi tiếng trên văn đàn từ năm 2012.

Đến nay, cô đã xuất bản 10 đầu sách các thể loại thơ, tản văn, tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ thiếu nhi. Cô cũng là một MC, ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích.