Phạm Băng Băng loay hoay tìm cơ hội làm việc tại nước ngoài

Tháng 2 vừa rồi, truyền thông Hàn Quốc xác nhận, Phạm Băng Băng tới xứ kim chi đóng phim. Cô làm khách mời đặc biệt trong một dự án phim truyền hình đang quay và dự kiến phát sóng vào cuối năm 2022. Phim có đề tài nội gián tên là Insider do đài JTBC (Hàn Quốc) thực hiện với sự góp mặt của Kang Ha Neul.

Phim xoay quanh cuộc đời của luật sư tập sự Yohan (Kang Ha Neul đóng). Anh bất ngờ được chọn tham gia một cuộc điều tra mật, thâm nhập một ổ bạc trong nhà tù và từ đó đối mặt với liên tiếp những thử thách trong cuộc sống. Sau những đắng cay và phải ở tù, Yohan lên kế hoạch báo thù.

Phạm Băng Băng tham gia dự án "Insider" của Hàn Quốc (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên chưa hé lộ về vai diễn của cô trong "Insider" (Ảnh: Sohu).

Vai diễn của Phạm Băng Băng trong phim không được tiết lộ cụ thể nhưng cộng đồng mạng và khán giả yêu mến cô rất tò mò. Mới đây, Phạm Băng Băng đã hé lộ một số hình ảnh cô đóng phim tại Hàn Quốc. Trong ảnh, ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc diện trang phục mùa đông, mái tóc được cắt ngắn ngang lưng và buộc gọn. Do thời tiết lạnh nên cô phải mang găng tay giữ nhiệt.

Hình ảnh của Phạm Băng Băng trông có phần thiếu chỉn chu nhưng nữ diễn viên vẫn được khán giả Hàn Quốc khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Dưới những bức ảnh này, Phạm Băng Băng còn viết: "Đối với phụ nữ, con số không liên quan đến tuổi tác mà là một câu chuyện".

Trước đó, một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên đi dạo trên đường phố Hàn Quốc được chia sẻ cũng thu hút fan. Dù bước vào tuổi tứ tuần và đang đối mặt với sóng gió trong sự nghiệp nhưng Phạm Băng Băng vẫn luôn là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Làn da trắng mịn, không tì vết và thần thái cuốn hút của cô trong những bộ ảnh thời trang hay sự kiện vẫn xứng đáng đạt "điểm 10".

Dù trang điểm nhẹ nhàng, Phạm Băng Băng vẫn được khen xinh đẹp và trẻ trung tại Hàn Quốc (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên Trung Quốc hi vọng tìm kiếm cơ hội đóng phim tại Hàn Quốc sau khi bị "phong sát" tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Phạm Băng Băng tận dụng cơ hội tiếp xúc với đồng nghiệp cũ và bày tỏ tham vọng tấn công thị trường Hàn Quốc. Từ năm 2018, do ảnh hưởng của scandal trốn thuế, cô không thể tham gia các dự án điện ảnh hay truyền hình trong nước.

Phạm Băng Băng còn bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông do quy định cấm ngôi sao vướng bê bối tham gia hoạt động giải trí từ cơ quan quản lý nghệ thuật của Trung Quốc. Cô không có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện hay là gương mặt trang bìa của các tạp chí tại Trung Quốc dù sức hút của "nữ hoàng thảm đỏ châu Á" với công chúng vẫn rất mạnh mẽ.

Các bộ phim quay trước đó của cô cũng không thể ra rạp hay phát sóng. Sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tại Trung Quốc được nhận định bế tắc hoàn toàn khi kế hoạch thanh lọc làng giải trí Hoa ngữ ngày càng được siết chặt.

Phạm Băng Băng gặp gỡ đạo diễn Kang Je Gyu tại Hàn Quốc (Ảnh: Weibo).

Ngày 14/3, Phạm Băng Băng đăng tải hình ảnh gặp gỡ đạo diễn Hàn Quốc - Kang Je Gyu trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô đã dùng bữa và trò chuyện với đạo diễn. Cô viết: "Gặp lại đồng nghiệp cũ, chúng tôi đã uống cạn 3 chai vang đỏ và nhớ lại lần hợp tác cách đây hơn 10 năm".

Phạm Băng Băng từng làm việc với đạo diễn Kang Je Gyu trong tác phẩm My Way ra mắt vào năm 2011. Phim thuộc đề tài chiến tranh, có kinh phí hơn 20 tỷ won và có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn - Jang Dong Gun, Joe Odagiri và Phạm Băng Băng.

Theo Sina, nữ diễn viên đã tích cực tiếp xúc với các nhà sản xuất, đạo diễn tại Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội làm việc suốt thời gian qua.

Hàn Quốc là thị trường mà Phạm Băng Băng nhắm đến trong thời gian tới (Ảnh: Sina).

Phạm Băng Băng lên kế hoạch phát triển sự nghiệp tại nước ngoài khi không thể hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc. Trong bốn năm qua, cô duy trì thu nhập bằng cách tham gia các sự kiện nhỏ, tương tác với fan qua mạng xã hội và phát triển sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm.

Đầu năm 2022, bộ phim hành động The 355 của Hollywood có sự góp mặt của Phạm Băng Băng đã ra mắt khán giả. Phim khởi quay vào năm 2019, được quảng bá rầm rộ tại Liên hoan phim Cannes.

Tuy nhiên, do scandal trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm khiến quá trình quay phim bị đình trệ, cộng với việc bùng phát dịch bệnh cũng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ra mắt phim. Ra mắt vào đầu năm 2022, doanh thu phòng vé của phim chỉ đạt gần 29 triệu USD, bằng một nửa kinh phí bỏ ra.

Phạm Băng Băng trong "The King's Daughter" (Ảnh: News).

The King's Daughter - dự án thứ hai ra mắt trong năm 2022 của Phạm Băng Băng cũng không khả quan. Phim công chiếu vào ngày 21/1 và thuộc thể loại viễn tưởng, phiêu lưu của Mỹ. Phim xây dựng dựa trên tiểu thuyết The Moon and the Sun phát hành vào năm 1997.

Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai nàng tiên cá, bị Vua Louis XIV của Pháp (Pierce Brosnan đóng) nhắm đến để điều chế thuốc trường sinh bất lão. Sau này, cô kết bạn với Marie Joseph (Kaya Scodelario đóng), con gái ngoài giá thú bí mật của đức vua.

The King's Daughter phải chờ gần 7 năm mới có thể ra mắt khán giả nhưng tiếp tục là một dự án gây thất vọng của Phạm Băng Băng. Doanh thu phòng vé của phim chỉ đạt 1,73 triệu USD. Giới chuyên môn nhận định, cả The King's Daughter và The 355 khó có thể giúp nữ diễn viên Trung Quốc tiến vào thị trường Hollywood.